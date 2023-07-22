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横浜みなとみらい万葉倶楽部の屋上足湯庭園で花火を鑑賞、7月31日に開催

暮らし

2023/07/22 08:30

　万葉倶楽部は、横浜みなとみらい万葉倶楽部（神奈川県横浜市）の屋上足湯庭園で、7月31日に開催される「みなとみらいスマートフェスティバル2023」で打ち上げられる花火を見られる観覧席を同日に設置する。

屋上足湯庭園で花火の観覧が可能に

プラチナ会員限定でベイブリッジデッキ席も

　屋上足湯庭園で花火を観覧するには、当日10時から1人1枚配布される整理券が必要で、別途入館料が必要となる。

　さらに、プラチナ会員限定で「ベイブリッジデッキ花火観覧席」も用意される。先着100人の完全予約制で、プラチナ会員本人＋同伴者1人まで利用できる。申込受付期間は7月17～24日で、予約受付時間が12時～18時。なお、デッキ席料として1100円が必要で、ワンドリンク付きとなる。
 
横浜みなとみらい万葉倶楽部から観た
過去に開催された花火大会の様子

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