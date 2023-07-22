横浜みなとみらい万葉倶楽部の屋上足湯庭園で花火を鑑賞、7月31日に開催
暮らし
2023/07/22 08:30
万葉倶楽部は、横浜みなとみらい万葉倶楽部（神奈川県横浜市）の屋上足湯庭園で、7月31日に開催される「みなとみらいスマートフェスティバル2023」で打ち上げられる花火を見られる観覧席を同日に設置する。
さらに、プラチナ会員限定で「ベイブリッジデッキ花火観覧席」も用意される。先着100人の完全予約制で、プラチナ会員本人＋同伴者1人まで利用できる。申込受付期間は7月17～24日で、予約受付時間が12時～18時。なお、デッキ席料として1100円が必要で、ワンドリンク付きとなる。
プラチナ会員限定でベイブリッジデッキ席も屋上足湯庭園で花火を観覧するには、当日10時から1人1枚配布される整理券が必要で、別途入館料が必要となる。
さらに、プラチナ会員限定で「ベイブリッジデッキ花火観覧席」も用意される。先着100人の完全予約制で、プラチナ会員本人＋同伴者1人まで利用できる。申込受付期間は7月17～24日で、予約受付時間が12時～18時。なお、デッキ席料として1100円が必要で、ワンドリンク付きとなる。