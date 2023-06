人気YouTuberのJENNI初プロデュースブランドが登場！ ファッションEC「FRONT ROW by UUUM」で

JENNIさんが

HIK A KINなどの人気 YouTube rを擁するUUUMのグループ会社であるP2C Studioが運営するファッションブランド EC モール「FRONT ROW by UUUM(フロントロウ バイ ウーム)」で、人気YouTuberのJENNIさんが初めてプロデュースするファッションアイテムが6月30日18時から登場する。JENNIさんは山形生まれでラスベガス育ちのクリエイターシンガー。今回のファッションアイテムは、第1弾「I'm here」(中島美嘉さんプロデュース)、第2弾「erii」( A KB48の千葉恵里さんプロデュース)、第3弾「MaSh LYFE94」(ダンスパフォーマーの重留真波さんプロデュース)に続く第4弾で、「 OPPO RTUNITIES are in FRONT of you_JENNI」というブランド名で受注販売を開始。ブランド名には、なりたい自分になれるチャンスが目の前にあるという思いを込めた。JENNIさんのプロデュース商品は、ストリートをベースに上下組み合わせが可能なアウトドアやヴィンテージライク、アーミーティストなど、さまざまなテイストを盛り込んでいる。プロデュース名をあしらったTシャツなども展開しており、ウィメンズに加えてメンズも対応できるユニセックスアイテムに仕上げている。FRONT ROW by UUUMでは、さまざまな場面で活躍している十人十色のアーティストが生み出すファッションクリエイティブを最前線で味わえる EC モールとして、今後も注目のアーティストとコラボ商品の発表を予定している。また、公式 YouTube チャンネルではプロデューサーの素の魅力を引き出すメイキング 動画 も配信しているほか、Instagram、 Twitter 、TikTokの公式アカウントを開設。オリジナルブランドとして「FMiBL(ファミル)」も展開している。