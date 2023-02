サンマルクカフェ、アプリ会員限定　バレンタイン期間に対象ドリンクを購入すると当日もう1杯無料！

対象商品を購入すると同じドリンクがもう1杯もらえる

サンマルクカフェは2月10日~14日の期間、大切な人と一緒にバレンタイン期間を過ごしてもらいたいという思いを込めて、サンマルクカフェアプリ会員限定で「バレンタインBuy One Get One」キャンペーンを実施する。対象店舗はサンマルクカフェ、サンマルクカフェ+R、サンマルクカフェMICRO全店(サンマルクカフェ新宿御苑前店は対象外、セルフレジ導入店舗は利用不可)。キャンペーン期間中、対象商品「サンマルクブレンド(ICE・HOT)」「アメリカン(ICE・HOT)」「ハートトッピングショコラスムージー」「ハートトッピングショコララテ」のいずれかを1杯購入すると、購入商品と同じドリンクをもう1杯もらえる「バレンタイン Buy One Get One」クーポン(配信当日限り有効)をアプリに毎日配信する。対象商品の1つである、期間限定ドリンク「ハートトッピングショコラスムージー」「ハートトッピングショコララテ」は、カカオを感じるビターなチョコレートドリンクに、コクのあるホイップクリームとチョコレートソース、可愛いハートをトッピングしている。「ハートトッピングショコラスムージー」は、ビターチョコレートを使用しているためスムージー自体はビターな大人の味わいになっており、トッピングのホイップクリームやチョコレートを混ぜることで、ミルクのまろやかな甘さとコクがプラスされ、味わいの変化を楽しめる。「ハートトッピングショコララテ」は、ドリンク自体の甘さを控えめにして、すっきりとした甘さにしたことで、トッピングのホイップクリームがとろけて全体をまろやかに優しくまとめた味わいとなっている。