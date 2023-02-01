家庭用光美容器「OPUS BEAUTY 03 Power Pro」、初のキャッシュバックキャンペーン

アンドワンの運営する「OPUS BEAUTY（オーパスビューティ）」ブランドは、家庭用光美容器「OPUS BEAUTY 03 Power Pro」購入者を対象とした初のキャッシュバックキャンペーンを、2月1日～3月15日の期間に開催する。
同キャンペーンでは、対象店舗にて期間中に「OPUS BEAUTY 03 Power Pro」を購入して申し込みフォームから登録することで、もれなく2000円がキャッシュバックされる。
対象店舗は、XPRICE楽天市場店・Yahoo!店・amazon店・auPAYマーケット店・ポンパレモール店・Kaago店、PREMOA楽天市場店・Yahoo!店・auPAYマーケット、SoftBank SELECTION ONLINE SHOP・ソフトバンクセレクションYahoo!ショッピング店・ソフトバンクセレクション2号店、Y！Mobile Selection Yahoo!ショッピング店、Gadget market楽天市場店、MoiCool楽天市場店、楽天スーパーDEAL SHOP、ケーズデンキ オンラインショップ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ、オーパスビューティ公式オンラインショップ（BeautyBank）、BeautyBank各種公式ECモール（楽天市場・Yahoo!店・amazon店・auPAYマーケット店・Qoo10店）。
OPUS BEAUTY 03 Power Proは、業界最高レベルの照射パワーながら照射パネルを直接冷やすサファイアクリスタルを採用することで、冷却温度が2.4度まで下がり、痛みや熱さを極限まで軽減できる。独自技術「THRシステム」を家庭用に搭載しつつ、1照射あたり0.12円と高いコストパフォーマンスを実現している。
同キャンペーンでは、対象店舗にて期間中に「OPUS BEAUTY 03 Power Pro」を購入して申し込みフォームから登録することで、もれなく2000円がキャッシュバックされる。
対象店舗は、XPRICE楽天市場店・Yahoo!店・amazon店・auPAYマーケット店・ポンパレモール店・Kaago店、PREMOA楽天市場店・Yahoo!店・auPAYマーケット、SoftBank SELECTION ONLINE SHOP・ソフトバンクセレクションYahoo!ショッピング店・ソフトバンクセレクション2号店、Y！Mobile Selection Yahoo!ショッピング店、Gadget market楽天市場店、MoiCool楽天市場店、楽天スーパーDEAL SHOP、ケーズデンキ オンラインショップ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ、オーパスビューティ公式オンラインショップ（BeautyBank）、BeautyBank各種公式ECモール（楽天市場・Yahoo!店・amazon店・auPAYマーケット店・Qoo10店）。
OPUS BEAUTY 03 Power Proは、業界最高レベルの照射パワーながら照射パネルを直接冷やすサファイアクリスタルを採用することで、冷却温度が2.4度まで下がり、痛みや熱さを極限まで軽減できる。独自技術「THRシステム」を家庭用に搭載しつつ、1照射あたり0.12円と高いコストパフォーマンスを実現している。