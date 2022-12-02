東京・池袋サンシャインシティ、最大10％戻ってくるPayPayクーポン2週間限定配信

サンシャインシティは12月1日～14日の期間、同社の運営する大型複合施設「サンシャインシティ」で使える「PayPayポイントが最大10％戻ってくるクーポン」を配布する。クーポンの配布上限に達した時点で終了。
事前にこのクーポンを獲得しておくと、サンシャインシティ内の「専門店街アルパ」または「サンシャイン60 スカイレストラン」の会計をPayPayで支払う際に自動適用され、支払い額の最大10％がPayPayポイントとして付与される。
なお、メガブルーバード、ほけんの窓口、トイザらス、成城石井、ファミリマート、オリコカウンター、ドラキッズ、郵便局、MBE、ファミマ！！、EXE、中華そば青葉、ロメスパバルボア、カフェキャトリエム、シアトルズベストコーヒーは対象外。
事前にこのクーポンを獲得しておくと、サンシャインシティ内の「専門店街アルパ」または「サンシャイン60 スカイレストラン」の会計をPayPayで支払う際に自動適用され、支払い額の最大10％がPayPayポイントとして付与される。
なお、メガブルーバード、ほけんの窓口、トイザらス、成城石井、ファミリマート、オリコカウンター、ドラキッズ、郵便局、MBE、ファミマ！！、EXE、中華そば青葉、ロメスパバルボア、カフェキャトリエム、シアトルズベストコーヒーは対象外。