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東京・池袋サンシャインシティ、最大10％戻ってくるPayPayクーポン2週間限定配信

販売戦略

2022/12/02 15:00

　サンシャインシティは12月1日～14日の期間、同社の運営する大型複合施設「サンシャインシティ」で使える「PayPayポイントが最大10％戻ってくるクーポン」を配布する。クーポンの配布上限に達した時点で終了。

専門店街アルパやサンシャイン60 スカイレストランで使える

　事前にこのクーポンを獲得しておくと、サンシャインシティ内の「専門店街アルパ」または「サンシャイン60 スカイレストラン」の会計をPayPayで支払う際に自動適用され、支払い額の最大10％がPayPayポイントとして付与される。

　なお、メガブルーバード、ほけんの窓口、トイザらス、成城石井、ファミリマート、オリコカウンター、ドラキッズ、郵便局、MBE、ファミマ！！、EXE、中華そば青葉、ロメスパバルボア、カフェキャトリエム、シアトルズベストコーヒーは対象外。

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