サッカーW杯の優勝国を「WINNER」で当てよう！　1試合予想くじも発売中

サッカーワールドカップの1戦予想くじが販売開始

日本代表戦の「WINNERサッカー1戦予想」の投票状況(11月16日10時時点)

「W杯 2022 優勝予想(開幕期)」の投票状況(11月16日10時時点)

「W杯 2022日本代表の成績予想」の投票状況(11月16日10時時点)

ワールドカップ期間の「WINNER」販売スケジュール

日本スポーツ振興センター(JSC)は、カタールで開催されるサッカーワールドカップの全64試合を対象とした1試合予想くじ「WINNER(ウィナー)」を11月17日から販売している。あわせて、日本代表戦の1試合予想、優勝国の予想(開幕期)や日本代表の成績予想の投票状況を紹介している。日本代表の初戦であるドイツ戦における、日本の勝利予想は28%。「ドイツ vs 日本」の人気の投票が2対0でドイツ勝利、払戻倍率(オッズ)が4.9倍となっている。第2戦のコスタリカ戦における、日本の勝利予想は61%。「日本 vs コスタリカ」の人気の投票が2対0で日本勝利、払戻倍率(オッズ)が3.7倍となっている。第3戦のスペイン戦における、日本の勝利予想は28%。「日本 vs スペイン」の人気の投票が0対2でスペイン勝利、払戻倍率(オッズ)が4.5倍となっている。11月16日時点での優勝予想の1番人気はブラジルで、払戻倍率(オッズ)が2.8倍。前回大会優勝のフランスは3番人気で、払戻倍率(オッズ)が4.2倍となっている。日本代表は13番人気で、払戻倍率(オッズ)が33.0倍。日本がグループリーグを突破して、史上初のベスト8まで進出すると予想された投票に基づく払戻倍率(オッズ)は5.6倍で、グループステージ敗退(勝ち点3)なら、払戻倍率(オッズ)が3.1倍となる。「WINNER」は1口200円で、当せん金額が払戻倍率(オッズ)×購入金額(理論値は1口単価×選択肢数×50%)。