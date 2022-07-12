ドコモ、抽選で当たる「Amazonでのお買物でdポイント10,000ポイント還元」キャンペーン
販売戦略
2022/07/12 19:00
NTTドコモは、年に一度のプライム会員向け大感謝祭「プライムデー」の開始に先立ち、7月11日に「3,000名さまに当たる！Amazonでのお買物でdポイント10,000ポイント還元キャンペーン」を開始した。期間は7月24日23時59分まで。
エントリーの上、キャンペーン期間中にAmazon.co.jpの「d払い（電話料金合算払いからの支払い）」で送料を除いて合計1万円以上支払うと抽選対象となり、当選者には、dポイント（期間・用途限定）で1万ポイント進呈する。dポイント利用での支払い分も対象。当選確率は、買い物金額が2万円以上の場合は2倍にアップする。
Amazonギフト券など、一部d払いが利用できない商品がある。キャンペーン目的で購入する場合は、キャンペーン詳細を事前によく確認しよう。
エントリーの上、キャンペーン期間中にAmazon.co.jpの「d払い（電話料金合算払いからの支払い）」で送料を除いて合計1万円以上支払うと抽選対象となり、当選者には、dポイント（期間・用途限定）で1万ポイント進呈する。dポイント利用での支払い分も対象。当選確率は、買い物金額が2万円以上の場合は2倍にアップする。
Amazonギフト券など、一部d払いが利用できない商品がある。キャンペーン目的で購入する場合は、キャンペーン詳細を事前によく確認しよう。
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外部リンク
- 「プライムデー」=https://amzn.to/3QNtcsz
- 「Amazonでd払いdポイント50倍還元チャンスキャンペーン」＝https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/amz_dpoint10000_2207/?utm_source=dpayment&utm_medium=free-display&utm_campaign=dpayment_dpay-cpn-amz_dpoint10000_2207_202207&utm_content=d_topbnr
- NTTドコモ＝https://www.docomo.ne.jp/