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ドコモ、抽選で当たる「Amazonでのお買物でdポイント10,000ポイント還元」キャンペーン

販売戦略

2022/07/12 19:00

　NTTドコモは、年に一度のプライム会員向け大感謝祭「プライムデー」の開始に先立ち、7月11日に「3,000名さまに当たる！Amazonでのお買物でdポイント10,000ポイント還元キャンペーン」を開始した。期間は7月24日23時59分まで。

抽選で1万ポイント当たる
 
抽選で1万ポイント当たる

　エントリーの上、キャンペーン期間中にAmazon.co.jpの「d払い（電話料金合算払いからの支払い）」で送料を除いて合計1万円以上支払うと抽選対象となり、当選者には、dポイント（期間・用途限定）で1万ポイント進呈する。dポイント利用での支払い分も対象。当選確率は、買い物金額が2万円以上の場合は2倍にアップする。
 
プライムデーは7月12日・13日の2日間

　Amazonギフト券など、一部d払いが利用できない商品がある。キャンペーン目的で購入する場合は、キャンペーン詳細を事前によく確認しよう。

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