2022年に「Thank you 2021」がトレンド入り！　原因はジャニーズファン待望のアイテム？

ファンがまた見たいと願った伝説のライブが円盤に!(画像はイメージ)

「2021」が今年トレンド入りした理由はジャニーズ?

【いま注目のトレンドワード・119】 人気アイドルに関する話題もトレンドに上がりやすい Twitter 。5月30日には「Thank you 2021」がトレンド入りしたが、どうやらきっかけはジャニーズが関係しているようだ。「Thank you」はともかく、なぜ2022年に「2021」といった数字が使われているのだろうか。実は「Thank you 2021」はライブ名の一部で、以前おこなわれた「Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~」のこと。同ライブのDVD&Blu-rayの発売が5月30日に発表され、ファンの間でライブ名を含めつつ「秒で予約した!」「また『Grandeur』が見れるなんて楽しみ」など喜びの声が続出した。結果として2022年にも関わらず、「Thank you 2021」がトレンドに浮上したのだ。「Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~」は、KinKi KidsからSnow Manまで幅広い世代のグループが全14組参加。定番の楽曲はもちろん、グループ同士のレアなコラボも披露している。普段中々見られないスペシャル感満載なライブだけに、歓喜するファンが多くて関連ワードがトレンド入りするのも納得である。ちなみに同日には「Thank you 2021」だけでなく、「ジャニフェス円盤化」「#johnnysfestival」などの言葉もトレンドに。 Twitter 上の話題をジャニーズが一気に掻っ攫っていた。ファンの間でもかなり高評価な「Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~」。満足度M A XのパフォーマンスをDVD&Blu-rayで何度も楽しんでみては?(フリーライター・井原亘)「Thank you 2021」だけじゃない! 是非チェックしたいその他トレンドワード・ワンタイム・ゆごじゅり・#方言でだからダメって言ったでしょ・同級生半分既婚者■Profile井原亘 PR 会社社員の30代男性。現在は流行のモノや現象を追いかけるフリーライターとして活動中。ネットサーフィンとSNS巡回が大好きで、暇さえあればスマホをチェックしている