3年ぶりに「肉フェス」復活！　肉の殿堂入り＆初参戦メニューがお台場に集結

4月28日~5月8日に開催の「肉フェス 2022 復活祭 TOKYO」

「ワンちゃん同伴エリア」も用意

「肉処 天穂」(左)と「玉川精肉店」

「チキンバーガースタンドpollo」(左)と「たん屋十兵衛」

「龍の巣」(左)と「格之進」

「Jungle 2nd」(左)と「BOSQUE by FONDA DE LA MADRUGADA」

「肉塊UNO」(左)と「ブラジルグリル」

3年ぶりの開催となる「肉フェス 2022 復活祭 TOKYO」が4月28日~5月8日の11日間、お台場特設会場で開催される。定番店舗の殿堂入りメニューや初参戦店舗の新メニューなどドリンク・スイーツ含めた計32店舗がお台場に集結する。「肉フェス 2022 復活祭 TOKYO」では、全国各地のブランド牛や人気肉料理店の「最新肉料理」に加え、ペットと共に楽しめる「ワンちゃん同伴エリア」や「ワンちゃん専用メニュー」も用意する。また、VIP席では、混雑を避けてゆったりと肉フェスを堪能できる。開催時間は11時~20時(初日のみ12時~20時)。入場無料で食券は1枚700円で、食券および 電子マネー が利用できる。主な肉料理店のメニューは、「肉処 天穂」の熟成佐賀牛ステーキ&焼きしゃぶや「玉川精肉店」の北海道産牛フィレの牛カツ、「チキンバーガースタンドpollo」のヤンニョムチキンチーズバーガー、「たん屋十兵衛」の焦がしネギとまみれた牛たん塩、「龍の巣」の山形牛 肉かすうどん、「格之進」の六本木肉タワー ハンバーグ on THE メンチカツ with プルドポークなどがラインアップ。他にも、「Jungle 2nd」の低温調理のローストポーク 温玉のせ、「B OS QUE by FOND A DE LA MADRUGADA」のメキシカンタコスバーガー、「肉塊UNO」の牧草牛ステーキ トリュフソース、「ブラジルグリル」のジューシーランプ肉の炭火焼シュラスコステーキなど、目移りしそうなメニューばかり。紹介しきれないメニューがまだまだあるので、公式アプリをダウンロードしてチェックしてほしい。肉好きにとって待ちに待った3年ぶりの復活祭を堪能したい。