ウェンディーズとファーストキッチンがdポイントに対応、3月30日から

3月30日からウェンディーズとファーストキッチンがdポイントに対応

My First Cardを利用すればさらにお得

ウェンディーズ・ジャパンとファーストキッチンは、3月30日から、ウェンディーズ・ファーストキッチン店舗とファーストキッチン店舗(一部店舗を除く)で、 NTT ドコモが提供するdポイントサービスの取り扱いを開始した。店舗での支払い時に「dポイントカード」「モバイルdポイントカード」「dカードGOLD」「dカード」「dカードプリペイド」を提示することで、購入金額200円ごとに1ポイントがたまる。たまったポイントは、1ポイント=1円として使うことができる。利用対象取引の 決済 手段は、現金、金券、クレジットカード、 電子マネー 、バーコード決済、My First Card(チャージ額とポイント利用額は除く)、dポイント。全店のウェンディーズ・ファーストキッチンとファーストキッチンでは、dポイント利用時にもdポイントがたまり、My First Cardを利用すれば、dポイントとMy First Cardポイントがダブルで獲得できる。たまったdポイントは、店舗での食事をはじめとして、dポイント加盟店やdケータイ払いプラス加盟店での買い物や、ドコモの月々の 携帯電話 利用料金や機種変更代金などの支払いに利用できる。なお、dポイント導入を記念して、ファーストキッチンの公式 Twitter アカウント(@FK_ PR )をフォローし、対象ツイートをリツイートすると抽選で、「ポインコのぬいぐるみ2体セット」を20人にプレゼントする。