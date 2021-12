マクドナルドのハッピーセットにツイスター登場！ 「パーティーゲーム by HASBRO」

ハッピーセット「パーティーゲーム by HASBRO」と

「どうぶつブロック」

12月18日・19日は、

「パーティーゲーム by HASBRO」の購入で

「おめでとうシール」、

「どうぶつブロック」の購入で

「どうぶつごっこシート」がもらえる。

ミニ図鑑「乗りもの/はたらく自動車(2) クイズつき」も

12月17日からハッピーセットに登場

日本 マクドナルド は12月17日から約3週間(予定)の期間限定で、ハッピーセット「パーティーゲーム by H A SBRO」と「どうぶつブロック」を、全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で販売する。ハッピーセット「パーティーゲーム by HASBRO」は、人生ゲームや指で遊ぶ「ツイスター」など、家族みんなで楽しめるバラエティ豊かなHasbro Gamingのゲーム全6種で、コミュニケーション力、論理、数量、図形がテーマのラインアップとなっている。家族や友だちとともに、活発にやりとりしながら遊ぶことで「コミュニケーション力」を育み、対戦相手が何を考えているのかを推測する「社会的な認知能力」を伸ばせる。また、それぞれのゲームのルールを理解して遊びながら、順番や個数などの「数量の意味」や、形や方向などの「空間の認識」、および「論理的な理解力」を育むことができる。ハッピーセット「どうぶつブロック」は、色や形の認識、想像したことを表現する力、数量がテーマの全6種で、5つのパーツに分かれたブロックを組み立てて、さまざまな色や形の動物を作って遊べる。ブロックをバラバラにして、他の動物のブロックと組み合わせれば、自分が想像した新しい動物を作ることも可能で、つなげるブロックの数を変えると動物の体が長くなったり短くなったりするので、ブロックの数や長さ、重さといった「数量の違い」も学べる。また、動物の表情を変えたり、模様を付けたりするためのシールが付属しており、思い思いのシールを貼って遊ぶことで、オリジナルの動物を作り出せる。なお、12月18日・19日に、ハッピーセット「パーティーゲーム by HASBRO」を購入すると、1セットあたり1枚の「おめでとうシール」が、ハッピーセット「どうぶつブロック」を購入すると、1セットあたり1枚の「どうぶつごっこシート」がもらえる(なくなり次第終了)。さらに、12月17日から7週間の予定で、ミニ図鑑「乗りもの/はたらく自動車(2) クイズつき」が登場する。本文中に貼り付けられるシールが付属している。