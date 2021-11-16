楽天で最大30％OFFのブラックフライデーセール、MPOW JAPANの人気家電
販売戦略
2021/11/16 17:00
MPOW JAPANは11月18日20時～23日1時59分の期間、楽天市場で開催される「ブラックフライデーセール」に合わせて、ノンフライオーブンや除菌加湿器など15アイテムを最大30％オフで購入できるセールを、MPOW JAPAN楽天市場店で開催する。
同セールでは、「Epeios」ブランドのノンフライオーブン「CP247A」を2万5999円で販売し、20％のポイント還元をおこなう。
ほかにも、「Homasy」加熱超音波式ハイブリッド加湿器を4794円（通常7990円）、Epeios電解水除菌加湿器「HM720A」を1万1999円（通常1万5999円）、「Homit」電動モップ「HHM389」を6639円（通常8299円）、「Homasy」バスボムギフトセット12個入りを2639円（通常3299円）、「Mpow」防音イヤーマフ「HP044」を2774円（通常3468円）で販売するなど、15アイテムをセール価格で提供する。
セール価格で購入するには、各クーポン取得ページでクーポンを取得し、商品ページにて注文手続きの際にクーポンを適用する必要がある。
同セールでは、「Epeios」ブランドのノンフライオーブン「CP247A」を2万5999円で販売し、20％のポイント還元をおこなう。
ほかにも、「Homasy」加熱超音波式ハイブリッド加湿器を4794円（通常7990円）、Epeios電解水除菌加湿器「HM720A」を1万1999円（通常1万5999円）、「Homit」電動モップ「HHM389」を6639円（通常8299円）、「Homasy」バスボムギフトセット12個入りを2639円（通常3299円）、「Mpow」防音イヤーマフ「HP044」を2774円（通常3468円）で販売するなど、15アイテムをセール価格で提供する。
セール価格で購入するには、各クーポン取得ページでクーポンを取得し、商品ページにて注文手続きの際にクーポンを適用する必要がある。