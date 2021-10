アマン東京が好きな日程で30泊できる限定プラン、気になる価格は？

アマン東京

アマン東京 室内等イメージ

アマン東京 室内からの眺めイメージ

アマン東京は、期間限定の宿泊プラン「 A s You Like It at アマン東京」を販売する。 A s You Like It at アマン東京」は、2022年3月31日までの期間(除外日あり)に、デラックスルームをスイートへのアップグレード確約で合計30泊まで利用できる、5人限定の特別プラン。期間中に合計30泊まで、好きな日程と泊数で滞在でき、1日に最大2部屋の同時予約が可能となっている。購入者本人の連泊での滞在や、宿泊日を分けての滞在、購入者からの予約であれば家族、友人や会社としての滞在も可能で、出張やワーケーション、家族や友人とのレジャーなどに利用できる。そのほかの特典として、滞在中のレストランとスパの料金が10%オフ、1泊につき車1台パーキング無料、また、アマネムとアマン京都での宿泊が利用対象期間内に10%オフで利用できる。価格は240万円。販売期間は11月30日まで。なお、15泊で、外苑の森を臨む71平米のデラックスルームに滞在できる短期間プラン(12月31日まで)も用意している。価格は120万円。