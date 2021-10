ELDEN RINGのテストプレイヤー募集開始！ 発売は1カ月延期

ネットワークテスターの募集を開始したELDEN RING

フロム・ソフトウェアは、2022年1月21日に予定していた新作ゲームタイトル「ELDEN RING」の発売日を、同年2月25日に変更すると発表した。あわせて、18日からネットワークテスト参加者の募集を開始。31日23時59分まで申し込みを受け付けている。同社によると、発売に向け鋭意開発を進めていたが、ゲームのボリュームと攻略の自由度が当初の想定を上回ったため、最終調整の期間を延長する必要があると判断。発売日の変更を決定したという。また、18日から募集を開始したネットワークテストは、正式なサービス開始に先立ち、事前テスターとしてユーザーがゲームをプレーするという検証テスト。大規模なネットワーク負荷テストを実施することで、オンラインシステムのさまざまな技術検証を行うとしている。当選したプレイヤーは、予め用意されたプレイヤーキャラクターで、フィールドやダンジョンの探索、敵との戦闘、オンライン要素などを体験する。なお、ゲームデータは開発途中のものなので、プレー中に不具合が発生する可能性がある。製品の品質向上のためのテストなので、プレーは無料。PlayStation 5( PS5 )、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One間でのクロスプレイにもそれぞれ対応する。特設サイトで参加者を募集中。当選発表は11月8日。テストプレーの実施日は次の通り。第1回 2021年11月12日(金)20:00~23:00第2回 2021年11月13日(土)12:00~15:00第3回 2021年11月14日(日)4:00~7:00第4回 2021年11月14日(日)20:00~23:00第5回 2021年11月15日(月)12:00~15:00当選者にのみ、当選メールを送信する。当選者は、当選確認ページでゲームデータをダウンロードするためのプロダクトコードを入手することができる。(c) B A ND AI NAMCO Entertainment inc. / (c)2021 FromSoftware, Inc.