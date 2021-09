渋谷スクランブルスクエアにて話題の韓国コスメだけを集めたポップアップイベント開催！　

WONDER LINE は、9月9日から15日まで、渋谷スクランブルスクエア6Fで、話題の韓国コスメだけを集めたPOPUPイベント「K be au ty-produce by #wonder」を開催する。WONDER LINE は、9月9日から15日まで、渋谷スクランブルスクエア6Fで、話題の韓国コスメだけを集めたPOPUPイベント「K be au ty-produce by #wonder」を開催する。今回のPOPUPイベントには、人気スキンケアブランド「ONE THING」やメイクブランド「andear」をはじめ、「moremo」「WELL A GE」「dasique」「BY EC OM」「so natural」「moremo for men」の今話題の韓国コスメ全8ブランドが参加する。韓国コスメのなかでもHOTなブランドが集まり、タッチアップはもちろん、ブランドごとにノベルティも用意されている。韓国発スキンケアブランドONE THINGは、悩みに合わせた全13種類の化粧水のほか、モデリングパックやソープなど全商品を販売する。andearは、SNSで話題の“わたあめリップ”を販売するほか、「ウォータートリートメントミラクル100」など、新作も含めて多くの商品が集結する。POPUPイベントのノベルティは、ヒョンウォンの限定トレカやビューラーなど、ブランドごとに用意されていてるので、販売員に確認するとよい。