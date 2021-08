Coke ON Pay×Apple Pay決済でドリンク1本無料、1週間延長　9月5日まで

好評につき延長

毎週1本目の購入で1本の無料ドリンクチケットがもらえる

日本コカ・コーラは、Coke ON Payの Apple Pay対応を記念して8月16日に開始した「おトクな2週間で A pple Payを始めよう!Apple Payで1本買うともう1本もらえるキャンペーン」を1週間延長した。キャンペーンは、当初は8月16日から8月29日23時59分までの2週間の期間限定だった。追加した3週目の対象期間は8月30日~9月5日23時59分。条件は変わらず、Coke ON Payアプリから100円以上のコカ・コーラ製品を Apple Pay 決済 で購入すると、後日コカ・コーラ製品1本と無料で交換できる、Coke ONドリンクチケット1枚がもらえる。Coke ONは、獲得したスタンプを15個ためると、1本分のドリンクチケットを獲得できるお得なアプリ。Coke ON Pay対応自販機は全国38万台(2021年7月現在)。 Bluetooth で接続し、Coke ON Payアプリを操作して商品を購入する仕組みのため、取り出し時以外、自販機と一切触れない「タッチレス」となる。