新型コロナの抗原検査キットが30％OFF！　リピーターは5％割引の特典も

ダイコーホールディングスグループは、New Gene（Hangzhou）BioengineeringのCEマーク認証の新型コロナウイルスSARS-COV-2抗原検査キット「COVID-19 ANTIGEN DETECTION KIT」の持続型営業活動を行う企業を応援するキャンペーンを開催。「抗原検査キット100回分・50回分セットの30％OFF割引」として100個の数量限定で提供する。
「COVID-19 ANTIGEN DETECTION KIT」は、新型コロナウイルスの抗原があるかどうかを簡単に判定できる「研究用試薬」の検査キット。新型コロナウイルス抗原検査は唾液による簡単な手順により“15分程度”で判定できるため、帰省時や仕事の打ち合わせ、食事会や大事な人と会う前などに手軽にどこでも検査することができる。
今回、感染予防対策で持続型営業をしている企業を応援するため、「抗原検査キット100回分」と「抗原検査キット50回分」を30％OFFで販売する。キャンペーン価格は、「抗原検査キット100回分」が18万2000円（通常価格26万円）、「抗原検査キット50回分」が9万8000円（通常価格14万円）。100個限定で、なくなり次第販売終了となる。
なお、リピーターには「5％割引クーポン」も発行している。
「COVID-19 ANTIGEN DETECTION KIT」は、新型コロナウイルスの抗原があるかどうかを簡単に判定できる「研究用試薬」の検査キット。新型コロナウイルス抗原検査は唾液による簡単な手順により“15分程度”で判定できるため、帰省時や仕事の打ち合わせ、食事会や大事な人と会う前などに手軽にどこでも検査することができる。
今回、感染予防対策で持続型営業をしている企業を応援するため、「抗原検査キット100回分」と「抗原検査キット50回分」を30％OFFで販売する。キャンペーン価格は、「抗原検査キット100回分」が18万2000円（通常価格26万円）、「抗原検査キット50回分」が9万8000円（通常価格14万円）。100個限定で、なくなり次第販売終了となる。
なお、リピーターには「5％割引クーポン」も発行している。