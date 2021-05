月1000円以上QUICPayで支払うと3％還元！　セゾンパールカード

選べる二つのカード

クレディセゾンは、オンラインで即時発行可能なクレジットカード「S A ISON C AR D Digital」の提供を2020年11月24日に開始した。このS AI SON CARD Digitalと同じ仕組みでAMERICAN EX PR ESS付帯の「SAISON PEARL AMERICAN EXPRESS CARD Digital(セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード・デジタル)」の特典「 QUICPay いつでも3%相当還元」は、コンビニやドラッグストアなど、QUICPay加盟店をよく利用する人には注目だ。 A ISON C AR D Digital共通の特徴として、クレジットカードの申込完了から最短5分で スマートフォン (スマホ)アプリ上にデジタルカードを発行、オンライン ショッピン グや実店舗での非接触 決済 (QUICPay)が利用可能になる。後日、表裏ともにカード番号、氏名などの情報を一切表記しない完全ナンバーレスのプラスチックカードを届ける。完全ナンバーレスカードはS AI SON CARD Digitalが国内初。SAISON PEARL AMERICAN EX PR ESS CARD Digitalは、初年度年会費無料・2年目以降の年会費は1100円だが、前年に1円以上の利用実績があれば無料。従来通りの券面デザイン・デジタルカード発行のないSAISON PEARL AMERICAN EXPRESS CARDも発行し、同じく「QUICPayいつでも3%相当還元」を適用する。なお、3%相当還元の適用は、毎月のQUICPay利用額1000円以上が条件。一会計ごとではなく、月間利用額から還元するため、かざすだけの手軽さに加え( Apple Payは認証が必要)、ポイント還元の点でもSAISON PEARL AMERICAN EXPRESS CARD Digital/SAISON PEARL AMERICAN EXPRESS CARDのQUICPayは、100円未満、200円未満といった少額決済に向いている。