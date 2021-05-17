「Play At Home」第4弾、人気PlayStationタイトルのゲーム内アイテム無料配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、「Play At Home」イニシアチブ第4弾として、「コール オブ デューティ ウォーゾーン」、「NBA 2K21」、「ロケットリーグ」など、人気のPlayStationゲームのゲーム内コンテンツを期間限定で無料配信する。
5月18日正午から無料配信するゲーム内コンテンツは、「ロケットリーグ – PlayStation Plus Pack」（Septem BLホイール、Polygonal BLブースト、Pixelated Shades BLトッパー、Pollo Caliente BLデカールの4つのカスタマイズアイテム）、「『ブロウルハラ』Play at Homeパック」（レジェンド：レイマンのアンロック、Sir Rayelotのスキンと斧、ガントレットのウェポンスキン、Shrugエモート、Grimm Sidekick）、「『MLB The Show21』The Showパックx10」、「『NBA 2K21』Play at Homeパック」（MyTEAMシリーズ2デイミアン・リラード（アメジスト）、5000MyTEAMポイントなど）、「『Rogue Company』Play at Homeパック」（Kyoto Undercover Ronin Outfit、ローグコイン200枚）、「『Warframe』スターターバンドル」（100プラチナ、10万クレジット、7日間のアフィニティブースター、Essential Base Damage Modバンドル、Pyraシャンダナなど）。6月7日午後3時59分まで無料でダウンロードできる。
また、5月21日午前2時から、「コール オブ デューティ ウォーゾーン」シーズン3でのレベルアップを加速させる、60分間持続する「ダブルXPトークン」を5つ無料で配信する。6月7日午後3時59分まで、ゲーム内の「本日のメッセージ」から入手できる。
5月18日正午から無料配信するゲーム内コンテンツは、「ロケットリーグ – PlayStation Plus Pack」（Septem BLホイール、Polygonal BLブースト、Pixelated Shades BLトッパー、Pollo Caliente BLデカールの4つのカスタマイズアイテム）、「『ブロウルハラ』Play at Homeパック」（レジェンド：レイマンのアンロック、Sir Rayelotのスキンと斧、ガントレットのウェポンスキン、Shrugエモート、Grimm Sidekick）、「『MLB The Show21』The Showパックx10」、「『NBA 2K21』Play at Homeパック」（MyTEAMシリーズ2デイミアン・リラード（アメジスト）、5000MyTEAMポイントなど）、「『Rogue Company』Play at Homeパック」（Kyoto Undercover Ronin Outfit、ローグコイン200枚）、「『Warframe』スターターバンドル」（100プラチナ、10万クレジット、7日間のアフィニティブースター、Essential Base Damage Modバンドル、Pyraシャンダナなど）。6月7日午後3時59分まで無料でダウンロードできる。
また、5月21日午前2時から、「コール オブ デューティ ウォーゾーン」シーズン3でのレベルアップを加速させる、60分間持続する「ダブルXPトークン」を5つ無料で配信する。6月7日午後3時59分まで、ゲーム内の「本日のメッセージ」から入手できる。