但馬牛や魚沼産コシヒカリが抽選で当たる！ 農協の春キャンペーン
販売戦略
2021/03/18 16:30
JA全農のグループ会社であるJA全農たまごは、協同乳業と農協シリーズの対象商品購入者に、「但馬牛焼肉用赤身500g」「魚沼産コシヒカリ（新潟）5kg」をプレゼントする「農協シリーズ 春のプレゼントキャンペーン2021」を実施する。
対象商品は、「農協牛乳 1000ml、500ml」「農協ヨーグルト400g」・「農協珈琲 1000ml、500ml（関東地区のみ）」「農協たまご10個入、6個入」「農協温泉たまご3個入」。農協牛乳と農協ヨーグルト、農協珈琲の乳製品がバーコード2枚1口、農協たまごと農協温泉たまごが2点分含まれるレシート1口で応募できる。
新生活応援をテーマに多くの応募があるよう、対象を乳製品とたまご製品に広げたという。応募期間は、3月22日～5月31日までとなる。
対象商品は、「農協牛乳 1000ml、500ml」「農協ヨーグルト400g」・「農協珈琲 1000ml、500ml（関東地区のみ）」「農協たまご10個入、6個入」「農協温泉たまご3個入」。農協牛乳と農協ヨーグルト、農協珈琲の乳製品がバーコード2枚1口、農協たまごと農協温泉たまごが2点分含まれるレシート1口で応募できる。
新生活応援をテーマに多くの応募があるよう、対象を乳製品とたまご製品に広げたという。応募期間は、3月22日～5月31日までとなる。