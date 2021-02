ジェラピケ「あつ森」コレクション、受注販売の予約受付を開始！

ジェラピケ「あつ森」コレクション

マッシュスタイルラボが運営するルームウェアブランド「gelato pique(ジェラートピケ)」は、2月4日から2月14日23時59分の期間、 任天堂 が販売するNintendo Switch用ゲーム「あつまれ どうぶつの森」のルームウェアコレクション全10型の受注販売をgelato pique公式オンラインストアで実施する。2020年11月に発売した「あつまれ どうぶつの森」コレクションのなかから、つぶきち・まめきちシリーズの5型に加え、今回は新たに同デザインのメンズサイズと、なめらかな肌触りが特長のジェラートピケオリジナル素材“スムーズィー”を採用したアイテムを展開する。新アイテムは、自由きままなスローライフで“癒し”を満喫できる「あつまれ どうぶつの森」を、ジェラートピケがもたらす“癒し”の着心地で、新たな“癒し”を表現するコレクションにした。“あつ森”のキャラクターたちとジェラートピケの肌触りで誰もが幸せになるおうち時間を実現する。税別価格は、「つぶまめジャガードプルオーバー」が5800円、「つぶまめジャガードプルオーバー for KIDS」が4800円、「つぶまめジャガードプルオーバー for MEN」が6800円、「スムーズィーつぶまめJQDプルオーバー&ショートパンツ」が9800円、「スムーズィーつぶまめJQDプルオーバー&ハーフパンツ for MEN」が1万1800円、「スムーズィーつぶまめジャガードブランケット」が5800円、「つぶまめルームシューズ」が3400円、「つぶまめルームシューズ for MEN」が3 600 円、「つぶまめクッション」が3400円、「つぶまめジャガードブランケット A 」が5800円。商品の到着は5月上旬から順次。