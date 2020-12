カシミア×シルクマスク

和装帯や絹マスクを製造・販売する小杉織物は、200種類以上のマスク関連商品を全品10%オフで販売する「日本頑張れ! 年末年始緊急キャンペーン」を12月22日から1月5日まで実施している。インターネット通販サイト「Itokala by 小杉織物」と電話で注文を受け付ける。なお、22日から25日までItokala by 小杉織物での注文限定で5%クーポン(クーポンコードは「shop120thx3」)も利用できる。Go To トラベル事業が一時停止になるなど、新型 コロナ ウイルス禍が深刻化して「巣ごもり生活」を余儀なくされる中、乾燥対策にも適した性質を持つシルクを活用したマスクを広く届けることがキャンペーンの目的。キャンペーン期間中、元日を含む年末年始も休まずに注文を受け付ける。