Go To トラベル、「全国一斉の一時停止」のキャンセルは？

12月14日に開催した第49回新型 コロナ ウイルス感染症対策本部の中で、菅義偉首相による「Go To トラベルの全国一斉の一時停止する」との発言を踏まえ、 国土交通省 は同日、Go To トラベルの全国一斉の一時停止を発表した。寝耳に水の全国一斉停止で、年末年始に帰省しようと既に予約していた人にとってキャンセルは負担。複雑な仕組みを図解してみた。新規や既存の予約を問わず、12月28日0時~2021年1月11日24時までに出発する同事業を使った旅行(12月28日以前に出発して同期間にする旅行も含む)は、特定の地域にかかわらず適用を一時停止する。Go To トラベルを利用した予約済みの旅行(以下の旅行は全てGo To トラベル利用の場合)について、12月14~24日24時までの間にキャンセルすれば、キャンセル代は無料になる。合わせて札幌市、大阪市、名古屋市、東京都の4都市の旅行の扱いについても発表。新規予約については、札幌市、大阪市、名古屋市を目的地にする旅行で、12月14日20時~27日24時までに出発する新規予約は事業の適用を一時停止する。東京都を目的地とする旅行で、12月18日0時~27日24時までに出発する新規予約は事業の適用を一時停止する。キャンセル代については、札幌市、大阪市、名古屋市が12月14日20時~27日24時までの出発分について、また東京都が12月18日0時~27日24時までの出発分について、12月14日20時~24日24日24時までの間にキャンセルすれば無料になる。4都市に居住する人の旅行の新規・既存予約の扱いについては、札幌市、大阪市、名古屋市に住む場合、新規・既存の予約を問わず12月14日20時~27日24時までに出発する旅行の自粛を促した。また、東京都に住む場合、新規・既存の予約を問わず12月18日0時~27日24時までに出発する旅行の自粛を促した。4都市に住む人のキャンセルについては、12月14日20時~24日24時までにキャンセルすれば、キャンセル代は無料になる(12月24日24時時点で予約された旅行に限る)。