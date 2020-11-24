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PlayStation Storeとニンテンドーeショップでブラックフライデーセール、カプコンが実施中

販売戦略

2020/11/24 20:00

　カプコンは11月30日23時59分までの期間、「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」をPlayStation Storeとニンテンドーeショップで実施している。

CAPCOM BLACK FRIDAY SALE

　CAPCOM BLACK FRIDAY SALEでは、PlayStation Storeで「モンスターハンターワールド：アイスボーン」（通常2718円）を1794円、「モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション」（通常3627円）を2720円、「バイオハザード4」（通常2593円）・「バイオハザード5」（通常2593円）・「バイオハザード6」（通常2593円）をいずれも907円、「ストリートファイターV チャンピオンエディション」（通常3627円）を2357円、「ロックマンX アニバーサリー コレクション 2」（通常3056円）を1375円など、セール価格で販売する（いずれもPlayStation 4用で、価格は税別）。
 
PlayStation Storeにおけるセール対象商品の一部　
（左から）「モンスターハンターワールド：アイスボーン」「バイオハザード6」
「ストリートファイターV チャンピオンエディション」
 
ニンテンドーeショップにおけるセール対象商品の一部　
（左から）「ロックマンX アニバーサリー コレクション 2」（Nintendo Switch用）、
「モンスターハンターダブルクロス」「逆転裁判6」（ニンテンドーDS用）

　ニンテンドーeショップでは、Nintendo Switch用ソフトとして、「ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル」（通常2718円のところ1809円）、「ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズ」（通常2769円のところ1809円）、「ロックマンX アニバーサリー コレクション」（通常3056円のところ1355円）、「ロックマンX アニバーサリー コレクション 2」（通常3056円のところ1355円）など、ニンテンドーDS用ソフトとして「モンスターハンターダブルクロス」（通常3694円のところ455円）、「モンスターハンター ストーリーズ」（通常3694円のところ455円）「逆転裁判6」（通常2769円のところ455円）などを用意している（価格はいずれも税別）。

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