PlayStation Storeとニンテンドーeショップでブラックフライデーセール、カプコンが実施中 販売戦略 2020/11/24 20:00 Tweet カプコン ゲーミング カプコンは11月30日23時59分までの期間、「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」をPlayStation Storeとニンテンドーeショップで実施している。 CAPCOM BLACK FRIDAY SALE CAPCOM BLACK FRIDAY SALEでは、PlayStation Storeで「モンスターハンターワールド：アイスボーン」（通常2718円）を1794円、「モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション」（通常3627円）を2720円、「バイオハザード4」（通常2593円）・「バイオハザード5」（通常2593円）・「バイオハザード6」（通常2593円）をいずれも907円、「ストリートファイターV チャンピオンエディション」（通常3627円）を2357円、「ロックマンX アニバーサリー コレクション 2」（通常3056円）を1375円など、セール価格で販売する（いずれもPlayStation 4用で、価格は税別）。 PlayStation Storeにおけるセール対象商品の一部 （左から）「モンスターハンターワールド：アイスボーン」「バイオハザード6」 「ストリートファイターV チャンピオンエディション」 ニンテンドーeショップにおけるセール対象商品の一部 （左から）「ロックマンX アニバーサリー コレクション 2」（Nintendo Switch用）、 「モンスターハンターダブルクロス」「逆転裁判6」（ニンテンドーDS用） ニンテンドーeショップでは、Nintendo Switch用ソフトとして、「ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル」（通常2718円のところ1809円）、「ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズ」（通常2769円のところ1809円）、「ロックマンX アニバーサリー コレクション」（通常3056円のところ1355円）、「ロックマンX アニバーサリー コレクション 2」（通常3056円のところ1355円）など、ニンテンドーDS用ソフトとして「モンスターハンターダブルクロス」（通常3694円のところ455円）、「モンスターハンター ストーリーズ」（通常3694円のところ455円）「逆転裁判6」（通常2769円のところ455円）などを用意している（価格はいずれも税別）。 Tweet 関連記事 「MHW:アイスボーン」、12月上旬からイベントクエストほぼ全配信 「バイオハザード」がドラマシリーズ化！ Netflixで独占公開 最新作「モンスターハンターライズ」を来年3月26日発売決定、カプコンから モンスターハンターワールド：アイスボーンのベストプライス版登場！ ダウンロード版も価格改訂 カプコン、不正アクセスで最大35万件の個人情報流出 「ゲームプレーには支障なし」 外部リンク カプコン＝http://www.capcom.co.jp/ 「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」特設ページ＝https://www.capcom.co.jp/sale/sale03-HXdGG/