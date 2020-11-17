セブン-イレブン限定　初めてのd払い利用で30％還元

販売戦略

2020/11/17 17:30

　NTTドコモは、ドコモ契約者以外でも使えるスマートフォン決済サービス「d払い」の新規登録を促す「セブン‐イレブン限定！d払い最大＋30％還元キャンペーン」を11月17日から30日23時59分まで実施する。

初めてのd払い利用で30％還元する

　キャンペーンページからエントリーの上、期間中に、セブン‐イレブンで1回税込み700円以上、d払いで支払うと、通常付与するポイントに加え、キャンペーンポイントとして、11月17日以降に初めてd払いアプリ（コード決済／予約・注文サービス）を利用する場合は税込利用額の30％相当分のdポイント（期間・用途限定）を付与する。

　11月16日までにd払いアプリを利用したこともあるユーザーでも、利用額の10％相当分のdポイント（期間・用途限定）を付与する。ポイント進呈上限は、期間中合計1000ポイント。よって、購入額の目安は、10％還元で1万円、30％還元で3334円となる。
 
キャンペーンの詳細

　キャンペーンの対象となる支払方法は、電話料金合算払い（ドコモ回線契約者のみ）、dカード、d払い残高で、dポイント利用分、dカード以外のクレジットカード/dカードプリペイド払いでの購入は対象外。利用とエントリーの順は問わない。

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