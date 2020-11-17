セブン-イレブン限定 初めてのd払い利用で30％還元 販売戦略 2020/11/17 17:30 Tweet NTTドコモ スマートフォン マネー・節約 キャッシュレス NTTドコモは、ドコモ契約者以外でも使えるスマートフォン決済サービス「d払い」の新規登録を促す「セブン‐イレブン限定！d払い最大＋30％還元キャンペーン」を11月17日から30日23時59分まで実施する。 初めてのd払い利用で30％還元する キャンペーンページからエントリーの上、期間中に、セブン‐イレブンで1回税込み700円以上、d払いで支払うと、通常付与するポイントに加え、キャンペーンポイントとして、11月17日以降に初めてd払いアプリ（コード決済／予約・注文サービス）を利用する場合は税込利用額の30％相当分のdポイント（期間・用途限定）を付与する。 11月16日までにd払いアプリを利用したこともあるユーザーでも、利用額の10％相当分のdポイント（期間・用途限定）を付与する。ポイント進呈上限は、期間中合計1000ポイント。よって、購入額の目安は、10％還元で1万円、30％還元で3334円となる。 キャンペーンの詳細 キャンペーンの対象となる支払方法は、電話料金合算払い（ドコモ回線契約者のみ）、dカード、d払い残高で、dポイント利用分、dカード以外のクレジットカード/dカードプリペイド払いでの購入は対象外。利用とエントリーの順は問わない。 Tweet 関連記事 スーパーなどで最大50％還元「d払いお買い物ラリー」 11月のエントリー開始 楽天・au・PayPayのスマホ決済対決はブランド対決へ ドコモはどう出る？ スマホ決済がクレジットカード決済よりも優れている理由 地元情報に強い人限定 今年iPhoneを最も安く買う方法 若いほど得する「ドコモのロング学割」 ギガライトならずっと2GB増量・500円割引 外部リンク 「セブン‐イレブン限定！ 最大＋30％還元キャンペーン」＝https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_s-eleven_201117_1794/index.html 「d払い」＝https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/ NTTドコモ＝https://www.nttdocomo.co.jp/