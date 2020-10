牛カツ京都勝牛が「Go To Eatキャンペーン」と「Go To Travelキャンペーン」の対象店舗に

牛カツ京都勝牛における牛カツ提供イメージ

ゴリップは10月23日、牛カツ京都勝牛が「Go To Eatキャンペーン」と「Go To トラベルキャンペーン」に対象店舗として参加することを発表した。牛カツ京都勝牛では、Go To EatキャンペーンとGo To トラベルキャンペーンへの参加にあたって、同店として初めてオンライン予約に対応しており、当日予約もできる。キャンペーン期間中に、グルメサイト「Retty」から予約・来店することで、次回以降に使用可能な1000ポイント(ランチの場合は500ポイント)を付与する。なお、Go To トラベルの「地域共通クーポン」とGo To Eatの「プレミアム付き食事券」にも順次対応していく。その他、牛カツ京都勝牛公式サイトでは、「Go To Eatキャンペーンのオンライン予約ができる店舗はどこ?いつから?」「Go To トラベルキャンペーンの地域共通クーポンが使える店舗はどこ?いつから?」「Go To Eatキャンペーンのプレミアム付き食事券が使える店舗はどこ?いつから?」といった気になる点を特設ページでまとめている。牛カツ京都勝牛は、「京都から“牛カツ”を世界の“GYUKATSU”へ」をミッションに、“牛カツの美味しさを世界中のお客様に届けたい”との想いで2014年に京都で創業し、9月現在国内では50店舗以上、海外では韓国、台湾、カナダに計15店舗を展開し、タイや香港への出店も予定している。