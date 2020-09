「ボボボーボ・ボーボボ POP UP SHOP in MAGNET by SHIBUYA109」が

9月26日~10月4日の期間限定でオープン

AMNIBUSは、東京・渋谷に期間限定で「ボボボーボ・ボーボボ POP UP SHOP in MAGNET by SHIBUYA109」を9月26日にオープンする。10月4日まで。POP UP SHOPでは、『ボボボーボ・ボーボボ』の新規描き下ろしイラストを使用したグッズを先行販売するほか、イベント限定購入特典の配布なども行う。入場料は無料。営業時間は10~21時まで。