2016年8月にスタートした「DAZN for docomo」

すべりこみキャンペーンは9月30日まで

データ使用量が月に3GB以下の場合、大手キャリアよりもMVNOのほうが月額料金はだいぶ安い。しかし、大手キャリア経由で動画配信サービスに加入すると、特別料金が適用され、個別の契約より安くなることもある。スポーツライブストリーミングサービス「DAZN(ダ・ゾーン) for docomo」もそうしたお得なサービスの一つだったが、NTTドコモは、ドコモ利用中のユーザーの月額料金を特別価格980円から、DAZN標準価格と同じ1750円に改定すると発表した。値上げの対象は、10月1日以降のDAZN for docomo契約者。ドコモ利用中のユーザーは9月30日までに契約すれば、引き続き、月額980円で利用できる。さらに、「dTV」や「ひかりTV for docomo」を契約している場合、200円のセット割引が適用される。料金改定を前にドコモは、抽選で500人にdポイントを1万ポイントプレゼントする「DAZN for docomoすべりこみキャンペーン」を9月30日まで実施する。条件は、キャンペーン期間中にDAZN for docomoを新規または再度契約し、キャンペーンサイトからエントリーの上、2021年1月1日まで契約を継続すること。進呈するポイントはdポイント(期間・用途限定)で、21年2月中に付与予定。