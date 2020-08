今年3月21日にスタートしたau 5G

KDDIは、6月25日から提供している「データMAX 5G ALL STARパック」を含む、5G向けプランを契約すると、25カ月間1000円割り引く「5Gスタートキャンペーン」の受付を9月30日まで延長する。対象料金プランはデータMAX 5G、データMAX 5G Netflixパック、データMAX 5G ALL STARパック、ピタットプラン 5G。「2年契約N」「家族割プラス(4人以上)」「auスマートバリュー」「5Gスタートキャンペーン」「スマホ応援割II」全ての割引適用時の月額料金は、データMAX 5G ALL STARパックで5460円(月間データ容量2GB以下は3980円)、データMAX 5G Netflixパックで4260円(2GB以下は2780円)、データMAX 5Gで3460円(2GB以下は1980円)。ピタットプラン 5Gは、「2年契約N」「家族割プラス(3人)」「auスマートバリュー」「5Gスタートキャンペーン」適用で1980円から。キャンペーン適用は1回線につき1回限り。5Gスタートキャンペーンは当初は8月31日終了だったので、1カ月間の延長となる。2020年夏モデルの5G対応機種は「Xperia 1 II SOG01」「Galaxy S20 Ultra 5G SCG03」「OPPO Find X2 Pro OPG01」など計9機種。