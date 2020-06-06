「LJL 2020 Summer Split」全スケジュール

PCオンラインゲーム「リーグ・オブ・レジェンド（League of Legends：LoL）」の国内プロリーグ「LJL（League of Legends Japan League、主催：ライアットゲームズ、運営：吉本興業、プレイブレーン）は、2020年シーズン「LJL 2020 Summer Split」を6月13日に開催する。開幕戦は6月13日13時から。対戦形式は「Bo1」（1試合を先取したチームの勝利）、「ダブルラウンドロビン」（全チームによる総当たりを2回実施）となる。参加チームは、「AXIZ（AXZ）」「Burning Core」「Crest Gaming Act（CGA）」「DetonatioN FocusMe（DFM）」「Fukuoka SoftBank HAWKS gaming（SHG）」「Rascal Jester（RJ）」「Sengoku Gaming（SG）」「V3 Esports（V3）」。試合スケジュールは、Game 1（13時開始）が「AXZ対CGA」、Game 2（14時30分開始）が「V3対AXZ」、Game 3（15時45分開始）が「CGA対BC」、Game 4（17時開始）が「BC対V3」、Game 5（18時15分開始）が「SG対RJ」、Game 6（19時30分開始）が「DFM対SG」、Game 7（20時45分開始）が「SHG対DFM」、Game 8（22時開始）が「RJ対SHG」。各試合はMildom、Openrec、Twitchで配信し、誰でも無料で視聴できる。「リーグ・オブ・レジェンド」は、マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ（MOBA）と呼ばれる5人対5人の対戦型PCゲームで、プレイヤーが操作する「チャンピオン」と呼ばれるキャラクターで相手本陣の攻略を競う。