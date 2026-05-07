スマホ一括1円キャンペーン最新情報！iPhone端末が新規契約で格安になるのか・スマホ一括1円キャンペーンの注意点・背景などもあわせて紹介しています。スマホ一括1円キャンペーンでお得にスマホを購入したい方はぜひ参考にしてみてください。

スマホ一括1円キャンペーン最新情報！iPhone端末も新規契約で格安になる条件【2026年5月】



公開日: 2026年5月7日

更新日: 2026年5月7日

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「スマホ一括1円キャンペーンでiPhone端末も新規契約で格安になるのか知りたい！」

「1円スマホ・0円の格安スマホ端末には

どのようなものがあるの？」

各キャリアではスマホ一括1円キャンペーンを用意しており、iPhoneなどが格安になる場合があります。

しかし、スマホ一括1円キャンペーンは各キャリアごとに内容が異なるため、調べるのが難しく感じてしまうものです。

1円スマホ・0円になる格安スマホ端末があるなら知りたいですよね。

スマホの購入を検討している方の中には、スマホ一括1円キャンペーンで機種代を格安にしたいと思っている方は多いのではないでしょうか。

結論、スマホ一括1円キャンペーンには条件があるため、事前に詳細を確認して漏れのないように申し込みましょう。

まず、1円スマホのキャンペーンには「一括1円」と「月額(実質)1円」があります。

一括1円 月額(実質)1円 仕組み 端末代金そのものが

割引により1円になる 端末返却を前提とした

購入プログラムを利用 支払回数 一括払いのみ 12回・24回など

※プログラムにより異なる 端末返却の有無 返却不要 1年または2年後に返却 代表的な機種 エントリーモデルの

Androidスマホ iPhoneなどの

高価格帯モデル

当記事では、一括1円・月額(実質)1円スマホのキャンペーンについて各キャリアごとに詳しく紹介します。

1円スマホのお得なキャンペーンを活用したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

当記事では、BCN＋Rが以下の内容を解説します。

スマホ一括1円キャンペーン最新情報！iPhone端末も新規契約で格安になるのか各キャリアをBCN＋Rが調査

ここでは、スマホ一括1円キャンペーンを各キャリアごとに詳しく解説します。

スマホ一括1円キャンペーンを検討している方は、ぜひチェックしてみてください。

スマホ一括1円キャンペーンを

各キャリア全解説！ 楽天モバイルのスマホ一括1円キャンペーン

ワイモバイルのスマホ一括1円キャンペーン

UQモバイルのスマホ一括1円キャンペーン

ahamoのスマホ一括1円キャンペーン

auのスマホ一括1円キャンペーン

docomoのスマホ一括1円キャンペーン

SoftBankのスマホ一括1円キャンペーン

楽天モバイルのスマホ一括1円キャンペーン

楽天モバイルでは、オンラインショップでスマホ一括1円キャンペーンが行われており、月額1円スマホもあります。

まずは一括1円スマホから見ていきましょう。

スマホ一括1円は、【楽天モバイル申し込み＋他社から電話番号そのまま乗り換え＋対象製品購入で1円】というキャンペーンが実施されています。

キャンペーン名 【Android対象製品限定】特価キャンペーン 適用条件 ・他社から番号そのまま乗り換え（MNP）で楽天モバイルへ申し込み

・Rakuten最強プランまたはRakuten最強U-NEXTへ加入（回線契約）

・対象Androidスマホを同時購入 対応機種 ・nubia S2R

・Galaxy A25 5G

・arrows We2

・arrows We2 Plus

・OPPO A5 5G

・OPPO A3 5G

他社からの乗り換え（MNP）＋対象プランの契約の条件をクリアすると、本体代金が1円になる仕組みです。

同時に対象の1円スマホを購入することも必要になっています。

楽天モバイルは月額料金が使ったデータ量に応じて自動で変わり、データ利用量3GBまでなら980円で使うことが可能です。

スマホ本体だけでなく月々の通信費も安いため、全体にかかる費用が抑えられます。

次に月額1円スマホのキャンペーンについて紹介します。

キャンペーン名 「Rakuten最強プラン契約＆iPhone買い替え超トクプログラム利用」特価キャンペーン 適用条件 ・他社から電話番号そのまま乗り換え（MNP）で楽天モバイルへ申し込み

・Rakuten最強プランまたはRakuten最強U-NEXTを契約

・iPhoneを楽天カード48回払いで購入（買い替え超トクプログラム利用）

・25ヶ月目に端末を返却すると残り支払い不要 対応機種 ・iPhone16e（128GB）

※1～24回目は月額1円相当で利用可能

・iPhone17e（256GB）

※1～24回目は月額1円相当で利用可能

最新のiPhoneが対象になっているため、見逃せないキャンペーンとなっています。

適用条件は、以下の通りです。

他社から電話番号そのまま乗り換え（MNP）で楽天モバイルへ申し込み

Rakuten最強プランまたはRakuten最強U-NEXTを契約

25ヶ月目に端末を返却する

楽天カードで48回払いで購入する

返却すると残りの支払いが不要になるため、iPhoneを1円スマホで試したい方にはピッタリです。

iPhone17e（256GB）は、前モデルから最小ストレージ容量が底上げされている人気機種です。

買い替え超トクプログラムの活用で月々の負担を最小限に抑えて最新スペックをゲットできるため、非常に注目されているキャンペーンになっています。

一括1円・月額1円ともにキャンペーンが充実していて、通信プランもお得な楽天モバイルで気になる機種をゲットしましょう。

ワイモバイルのスマホ一括1円キャンペーン

ワイモバイルでは、現在一括1円スマホのキャンペーンは行っておりません。

しかし、月額1円のキャンペーン対象のスマホが非常に多いため、狙っている機種がある方は要チェックです。

機種によって適用条件が異なるため、しっかり確認しておきましょう。

ワイモバイルの月額スマホ1円キャンペーン 適用条件 ・他社から乗り換え（MNP）

・シンプル3 M/Lに加入

・新トクするサポート（A）の利用 ・他社から乗り換え（MNP）または新規契約

・シンプル3 M/Lに加入

・新トクするサポート（A）の利用 対応機種 ・iPhone16e（128GB）

・Google Pixel 9a（128GB） ・nubia S2

・OPPO Reno13 A

・らくらくスマートフォン a

・かんたんスマホ4

・Android One S10

ワイモバイルでは、乗り換え（MNP）または新規契約＋指定プランへの加入＋端末支援プログラムを利用することで、対象のスマホが実質月額1円で購入できます。

ワイモバイルはソフトバンク回線を利用しているため、通信エリアの広さと安定性が優れているのが魅力的です。

また、家族割が充実しているため、1回線よりも複数回線で利用するとより月額料金を安く抑えることができます。

UQモバイルのスマホ一括1円キャンペーン

UQモバイルでは、オンラインショップおトク割というスマホ一括1円キャンペーンが行われています。

オンラインショップ限定のキャンペーンです。

MNPもしくは新規契約で指定プラン＋指定オプションへの加入をすることで、対象スマホが一括1円で購入できます。

キャンペーン名 UQ mobile オンラインショップおトク割（一括1円条件） 適用条件 ・UQ mobile オンラインショップで対象機種を購入

・他社から乗り換え（MNP）または新規契約

・対象料金プラン（例：コミコミプランバリュー／トクトクプラン2）への加入

・増量オプションⅡへの加入（条件によって無料キャンペーン適用期間あり） ・UQ mobile オンラインショップで対象機種を購入

・新規契約

・対象料金プラン（例：コミコミプランバリュー／トクトクプラン2）への加入

・増量オプションⅡへの加入（条件によって無料キャンペーン適用期間あり） 対応機種 ・OPPO A5 5G ・arrows We2

・Galaxy A25 5G

対象の1円スマホによって新規契約だけが条件になっているものもあります。

UQモバイルはauの回線を使用しているため、月額料金が格安でも全国で安定した通信品質を確保できる点がメリットといえるでしょう。

auのサブブランドということもあり、auショップでのサポートも受けられるため、不安なことが簡単に解決できるところも魅力です。

ahamoのスマホ一括1円キャンペーン

ahamoでは、月額1円スマホのキャンペーンを行っています。

ahamoの月額1円スマホキャンペーン 適用条件 ・他社から番号そのまま乗り換え（MNP）でahamoへ申し込み

・「いつでもカエドキプログラム」「5G WELCOME」を利用 対応機種 ・iPhone 17e（256GB）

・iPhone 17（256GB）

・iPhone 16e（128GB）

・iPhone 16（128GB）

・Google Pixel 10a 128GB

・Galaxy A57 5G SC-54G

・AQUOS wish5 SH-52F

・Google Pixel 9a 128GB

・arrows Alpha

・arrows We2 F-52E

・Galaxy A25 5G SC-53F

最新iPhoneが月額1円(実質33円)で利用できるのが特徴です。

「いつでもカエドキプログラム」を利用すると返却時にプログラム利用料として別途22,000円かかる点に注意が必要になります。

しかし、次の機種もahamoで機種変更する場合は免除されるため、覚えておきましょう。

現在ahamoのiPhoneキャンペーンは大盤振る舞いで、他社からの乗り換えと同時の購入でiPhoneが最大44,000円OFFになります。

返却なしの購入でも格安スマホ端末として利用できるため、iPhoneをお得にゲットしたい方に推奨できます。

auのスマホ一括1円キャンペーン

auでは、他社からの乗り換え（MNP）や新規契約で「au Online Shop お得割」を適用することで、対象スマホが一括1円になるキャンペーンを行っています。

auのスマホ一括1円キャンペーン 適用条件 ・新規契約

・「au Online Shop お得割」の適用 ・他社から乗り換え（MNP）または新規契約

・「au Online Shop お得割」の適用 対応機種 ・arrows We2 ・OPPO A5 5G

「au Online Shop お得割」は在庫がなくなり次第終了するため、早めにチェックしておくことが必要です。

別途特典利用料がかかることにも注意しましょう。

こちらも対象の1円スマホによって新規契約だけの場合もあるため、乗り換えの方はしっかり確認しておいてください。

オンラインショップでキャンペーンを利用して購入すると、店舗に足を運ぶことなく手続きが完結できるため、忙しい方にも推奨できます。

また、独自回線で安定・高速の「auひかり」とのセット割引もあるため、自宅のネット回線も合わせればより月々の料金を削減することも可能です。

docomoのスマホ一括1円キャンペーン

docomoでは、月額1円スマホのキャンペーンを行っています。

docomoの月額1円スマホキャンペーン 適用条件 ・他社から番号そのまま乗り換え（MNP）でdocomoへ申し込み

・「いつでもカエドキプログラム」「5G WELCOME」を利用 対応機種 ・iPhone 17e

・iPhone 17

・iPhone 16

・Galaxy A57 5G

・Google Pixel 10a

・AQUOS wish5

・Google Pixel 9a

・arrows Alpha

「いつでもカエドキプログラム」「5G WELCOME」を利用すると月額1円(実質33円)で最新機種が1円スマホで利用できます。

「いつでもカエドキプログラム」を利用すると返却時にプログラム利用料として別途22,000円かかる点に注意が必要になります。

しかし、次の機種もdocomoで機種変更する場合は免除されるため、お得に1円スマホを利用しやすいでしょう。

SoftBankのスマホ一括1円キャンペーン

SoftBankでは、0円の格安スマホ端末のキャンペーンも行っていましたが現在は終了しており、返却前提の月額1円スマホのキャンペーンを行っています。

最新iPhoneも対象になっており、大手キャリアの中でも月額負担を抑えたキャンペーンに力を入れています。

SoftBankの月額スマホ1円キャンペーン 適用条件 ・他社から電話番号そのまま乗り換え（MNP）

・新トクするサポート+を利用（一定期間後に端末返却） ・他社から電話番号そのまま乗り換え（MNP）または新規契約

・新トクするサポート+を利用（一定期間後に端末返却） 対応機種 ・iPhone17e（256GB）

・iPhone17（256GB）

・iPhone16（128GB）

・iPhone16e

・Samsung Galaxy S26（256GB）

・Xperia 10 VII

・AQUOS sense10 ・iPhone Air（256GB）

・iPhone17 Pro（256GB）

・Samsung Galaxy S26+（256GB）

・Galaxy S25

・Google Pixel 10

・Google Pixel 9a

・motorola razr 60s

・motorola edge 60s pro

iPhone・Androidの最新機種・ハイスペック機種が多いことが一目瞭然です。

自分に合った1円スマホを選ぶことができるのは嬉しいですね。

新規契約または他社から乗り換えで新トクするサポート+を利用の上、対象期間が終わると返却することが条件になっています。

また、別途特典利用料がかかることには注意しましょう。

キャンペーンを返却のタイミングで利用し続ければ、常に最新機種を1円スマホとして利用することも可能です。

iPhone端末の1円スマホキャンペーンを紹介！

ここでは、iPhone端末を1円スマホでお得に購入したい方へ向けてキャンペーンを行っているキャリアをまとめて紹介します。

機種ごとにキャンペーン対応キャリアが知りたい方はこちらで確認してみてください。

まず、iPhone端末のスマホ一括1円キャンペーンを行っているキャリアは、現在ありませんでした。

iPhone端末は、月額(実質)1円スマホのキャンペーンで購入できます。

iPhone端末が月額1円スマホで購入できるキャンペーンを行っているキャリアは、以下の通りです。

機種名 性能・特徴 キャンペーン対応キャリア iPhone 17e(256GB～)

A19チップ・48MPカメラ・Ceramic Shield 2 ★楽天モバイル

★ワイモバイル

★ahamo

★SoftBank

★docomo iPhone 17(256GB)

A19 Proチップ・48MPカメラ・最新フラッグシップ ★ahamo

★SoftBank

★docomo iPhone 17 Pro

A19 Proチップ搭載・48MPトリプルカメラ・6.3インチSuper Retina XDR ProMotionディスプレイ・ベイパーチャンバー冷却 ★SoftBank iPhone 17 Air

A19 Proチップ・

4,800万画素のメインカメラ ★SoftBank iPhone SE(第3世代)

コンパクトな4.7インチディスプレイ・高性能A15 Bionicチップ ★SoftBank iPhone 16e(128GB)

A16チップ・コンパクト軽量・コスパ良し◎ ★楽天モバイル

★ワイモバイル

★ahamo iPhone 16(128GB)

A18チップ・カメラコントロール搭載 ★ahamo

★SoftBank

★docomo

最新機種からコスパに優れたモデルまで幅広く選択することが可能です。

月額1円スマホは、1円の対象期間が過ぎたら返却する・特典利用料が発生することが多いという特徴があります。

自分に合った1円スマホがお得にゲットできるように、キャンペーン詳細を確認の上、申し込みましょう。

スマホ一括1円キャンペーンでiPhone端末も新規契約で格安にする際の注意点

ここからは、スマホ一括1円キャンペーンでiPhone端末も新規契約で格安にする際の注意点を紹介していきます。

注意点5つをまとめているため、スマホ一括1円キャンペーンを利用したいと考えている方は参考にしてください。

一括1円と月額1円の違い

スマホ一括1円キャンペーンで

iPhone端末も新規契約で格安にする際の注意点①

一括1円と月額1円の違い

1円スマホには、「一括1円」と「月額1円」のものがあります。

一括1円は、最初に一回スマホ機種代として1円を支払うとスマホが購入できる仕組みです。

性能を抑えたエントリーモデル・型落ちスマホなどが対象になっていることが多いです。

返却する必要はないため、神経質にならずに使うことができます。

一方月額(実質)1円は、対象期間月額1円を支払い、期間が終了した際に返却すると対象期間以降の支払いが免除されるという仕組みです。

23ヶ月～25ヶ月などを対象期間に設定しているキャンペーンが多いですが、キャンペーンごとに異なるため、事前に確認しておく必要があります。

月額1円スマホは、最新・ハイスペック機種が対象になっていることが多い人気のキャンペーンです。

また、月額1円スマホのキャンペーンには、「プログラム使用料」・「特典使用料」などの費用が別途かかる場合があります。

確認せず申し込んでしまい、予想より費用が多くなってしまったということにならないように注意しましょう。

月額1円スマホは、返却時に故障していると追加費用が発生するため、頑丈なスマホケース・保護フィルムでスマホを傷つけないようにすることを推奨します。

端末を自分のものとして所有したい場合は、最終的に高額な残金を支払うことが必要です。

せっかく格安スマホ端末として利用していたのに、1円スマホのお得感が薄れてしまいますよね。

返却時のことも考えて、一括1円・月額1円スマホのどちらが自分に合っているか決めるようにしましょう。

MNP・新規契約＋対象プラン加入が条件になる場合が多い

スマホ一括1円キャンペーンで

iPhone端末も新規契約で格安にする際の注意点②

MNP・新規契約＋対象プラン加入が条件になる場合が多い

スマホ一括1円キャンペーンは、MNP・新規契約＋対象プラン加入が条件になる場合が多いです。

機種変更では対象にならないキャンペーンが多くなっています。

対象プランについては、キャリアの中でも対象の1円スマホによっても異なる場合があるため、プラン内容もチェックしておきましょう。

月額1円スマホはキャンペーン期間が終了するたびに、乗り換えて新しい月額1円スマホを購入すれば、いつでも最新機種を格安スマホ端末として利用できます。

オンラインショップと店舗では金額が異なる場合がある

スマホ一括1円キャンペーンで

iPhone端末も新規契約で格安にする際の注意点③

オンラインショップと店舗では金額が異なる場合がある

スマホ一括1円キャンペーンは、オンラインショップと店舗では金額が異なる場合があります。

ほとんどの場合、オンラインショップでの金額の方が安いです。

オンラインショップであれば、店舗に行かずとも自宅に1円スマホが届くためお得な上に便利ですよ。

稀に店舗でのキャンペーンの方が安い場合がありますので、気になる方は店舗に足を運んでみてください。

在庫切れ・キャンペーン終了が早い

スマホ一括1円キャンペーンで

iPhone端末も新規契約で格安にする際の注意点④

在庫切れ・キャンペーン終了が早い

スマホ一括1円キャンペーンは非常に人気であるため、在庫切れ・キャンペーンの終了が早い可能性があります。

各キャリアの公式サイトでは、リアルタイムで在庫の確認ができるため、気になる機種がある場合はチェックしておきましょう。

人気でスマホ一括1円キャンペーンが予告なく終了する可能性もあるため、迷っている方は狙っている機種があるうちに申し込んでみてください。

1円スマホを途中で解約した場合

スマホ一括1円キャンペーンで

iPhone端末も新規契約で格安にする際の注意点⑤

1円スマホを途中で解約した場合

1円スマホを途中で解約した場合は、解約自体に違約金は発生しないことが多いものの、条件によっては残債の支払いが必要です。

一括1円スマホの場合は端末代の支払いが完了しているため、端末の残債はなく、解約しても支払いが生じません。

一方、月額1円スマホの場合は、端末を返却するかどうかで対応が異なります。

返却すれば残債は免除されますが、返却せずに購入する場合は残りの端末代金を一括で支払う必要があり、月額1円で契約したメリットはなくなります。

また、短期間での解約を繰り返すとブラックリストに載ってしまい、今後の契約に影響が出る可能性が大きいです。

すぐに解約を繰り返してしまうと、転売目的などと疑われてしまいます。

やむを得ない事情以外は、一定期間は利用する前提で検討するのを推奨します。

0円・1円スマホキャンペーンの背景

1円スマホが購入できるキャンペーンは非常にお得ですが、どのような背景で行われているか紹介します。

かつては、「iPhone一括0円」が多くの店舗で行われていました。

しかし、総務省によりガイドラインが見直され、端末購入を条件とした割引額に上限を設けるなどの措置が取られました。

これは「短期間で端末を乗り換える人だけが得をし、長く使い続ける人の通信料金が高くなりやすい」といった不公平感を生む要因にもなってしまう販売手法でした。

現在のスマホ一括・月額1円キャンペーンは、こうした規制の枠内で「端末の将来価値（残価）」を利用し、回線契約に伴う割引と組み合わせることで設計されています。

スマホ一括1円キャンペーンでiPhone端末も新規契約で格安にする際のよくあるQ&A

ここでは、スマホ一括1円キャンペーンでiPhone端末も新規契約で格安にする際のよくあるQ&Aについてまとめています。

基本的な疑問はこちらで解決して、1円スマホをお得にゲットしましょう。

スマホ一括1円キャンペーンで購入した場合、本当に1円になるの？ 一括1円スマホの場合は端末代金が1円になるため、スマホ本体は本当に1円で購入できます。 一方、月額(実質)1円スマホの場合は、月々の端末代金が1円になる仕組みです。 1年または2年後の返却まで、毎月1円ずつ支払うため、端末代の合計は12円または24円になるケースが一般的です。 どちらの場合も1円になるのは端末代のみであり、通信料金やオプション料金は別途発生する点に注意してください。

スマホ一括1円キャンペーンは未成年・子ども名義でも契約できるの？ 契約は可能なキャリアが多いですが、年齢によって契約方法が異なります。 契約方法は以下になります。 中学生以上：親権者の同意があれば、本人名義で契約できるキャリアが多い



小学生以下：親名義で契約し、子どもを「利用者」として登録する場合が一般的 気になることがあれば、各キャリアの公式サイトを確認してみてください。

スマホ一括1円キャンペーンでiPhoneを一括1円で回線契約なしで購入できる？ 基本的に、iPhoneを一括1円かつ回線契約なしで購入することは難しいです。 ほとんどのスマホ一括1円キャンペーンは「新規契約」・「他社からの乗り換え」が条件となっています。

スマホ一括1円キャンペーン全解説！iPhone端末も新規契約で格安になるのか各キャリアをBCN＋Rが調査 当記事まとめ

当記事では、スマホ一括1円スマホのキャンペーンについて各キャリアごとに詳しく紹介してきました。

スマホ一括1円キャンペーンの詳細は、以下になります。

スマホ一括1円キャンペーンを

各キャリア全解説！ 楽天モバイルのスマホ一括1円キャンペーン

ワイモバイルのスマホ一括1円キャンペーン

UQモバイルのスマホ一括1円キャンペーン

ahamoのスマホ一括1円キャンペーン

auのスマホ一括1円キャンペーン

docomoのスマホ一括1円キャンペーン

SoftBankのスマホ一括1円キャンペーン

楽天モバイルは、スマホ一括1円キャンペーンの対象スマホが多く、条件も簡単であるため推奨します。

キャンペーンでもらったポイントはスマホの支払いに充てられるのも嬉しいですね。

1円スマホが気になっている方は、キャンペーンの条件をしっかりと確認して、機種代をお得にしましょう。