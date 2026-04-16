クレジットカード10選【2026年最新】審査を通過するコツ・選び方・口コミまで徹底解説

「年金しか収入がなくてもクレジットカードの審査に通るのか」——そう不安に思っているシニアの方は多いのですが、結論から言えば年金受給者でもクレジットカードは作れます。年金は毎月決まった日に一定額が振り込まれる安定収入であり、多くのカード会社が申込条件として認めています。むしろ、月々の収入が読めない自営業者やアルバイトより審査で優遇されるケースさえあります。

年金受給者に最もおすすめの1枚はイオンカード（G.Gマーク付）です。55歳以上専用で、毎月15日の「G.Gサンキューデー」にイオン系スーパーで5%割引になります。月3万円の食費・日用品をまとめ買いすれば、それだけで年間最大18,000円相当の節約が見込めます。年会費は永年無料で、全国のイオン店舗で対面サポートを受けられるため、デジタルが苦手な方でも安心して使えます。

次点は公共料金でも1.2%還元が続くリクルートカードと、申込フォームに「年金受給者」選択肢がある三井住友カード（NL）です。本記事では、年金受給者が本当に使いやすいカード10枚を比較表・詳細解説・実際の口コミ・年間還元シミュレーターを交えて徹底解説します。

📋 この記事でわかること 年金収入だけでもクレジットカードを作れる理由と 審査を通過しやすくする具体的なコツ

年金受給者向けおすすめカード10枚を 比較表で横並び確認

日用品・薬局・旅行・セキュリティなど 利用目的別のベストカード

月の支出額を入力するだけで 年間ポイント還元額をリアルタイムシミュレーション

2枚持ちで最大化する おすすめ組み合わせパターン

申込に必要な書類・記入時の注意点・ 引き落とし口座の設定方法

審査が不安な方向けの家族カード・デビットカード活用法

【2026年最新】年金受給者おすすめクレジットカード 総合比較表 順位 カード名 年会費 基本還元率 最大還元率 申込年齢 ETC 家族カード シニア向け特典 1位 イオンカード（G.G） 永年無料 0.5% 1.0% 55歳以上 無料 無料 毎月15日5%OFF・G.Gサンキューデー 2位 リクルートカード 永年無料 1.2% 3.2% 18歳以上 無料 無料 公共料金・固定費も1.2%還元 3位 三井住友カード（NL） 永年無料 0.5% 最大7% 18歳以上 無料 無料 年金受取特典200P/月・ナンバーレス 4位 JCBカード S 永年無料 0.5% 最大10% 18歳以上・上限なし 無料 無料 クラブオフ優待・最短5分発行 5位 楽天カード 永年無料 1.0% 最大18% 18歳以上 550円/年 無料 楽天市場・ドラッグストア高還元 6位 エポスカード 永年無料 0.5% — 18歳以上 無料 — 海外旅行保険3,000万円・マルイ10%OFF 7位 dカード 永年無料 1.0% 3.0% 18歳以上 無料 無料 マツキヨ・ドラッグストア3%・dポイント 8位 PayPayカード 永年無料 1.0% 5.0% 18歳以上 無料 無料 PayPay連動・Yahoo!ショッピング5% 9位 大人の休日倶楽部ジパング 4,364円/年 0.5% 5.0% 65歳以上 別途年会費 — JR最大30%割引・Suica一体型 10位 ビューカード スタンダード 524円/年 0.5% 5.0% 18歳以上 別途年会費 無料 Suicaチャージ1.5%・えきねっと3% 編集部選定基準：「年会費負担」「年齢上限の有無」「日常生活での還元率」「電話・店頭サポートの充実度」「セキュリティ機能」「申込手続きの簡便さ」の6軸で評価。年金受給者が実際に使う場面——スーパー・薬局・公共料金・旅行——を想定して総合スコアリングしています。

日用品・スーパー・薬局をよく使う方向けカード 年金生活の主な支出は食費・日用品・医薬品です。月の買い物総額が3万～5万円あれば、カード選びで年間数千円から1万円以上の差が出ます。「どの店でどれだけ還元されるか」を軸に選びましょう。 カード名 イオン系 ドラッグストア コンビニ スーパー全般 特記事項 イオンカード（G.G） 1.0%＋毎月15日5%OFF 0.5% 0.5% 0.5% 55歳以上限定・G.Gデーにまとめ買いが鉄則 dカード 1.0% マツキヨ・ツルハ3% 1.0% 1.0% 薬・健康食品の購入が多い方向け 楽天カード 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 楽天市場・楽天ドラッグストアで高還元 リクルートカード 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 店舗を問わず均一高還元が強み 三井住友カード（NL） 0.5% 0.5% 最大7%（スマホタッチ） 0.5% セブン・ローソン利用が多い方向け 💡 試算：月3万円の食料品・日用品の場合

イオンカード（G.G）をイオンのみで使い、毎月15日のG.Gデーに集中購入（月の半分＝1.5万円が5%OFF）すると、割引分だけで年間最大9,000円節約。残り1.5万円の通常購入分1.0%還元（年1,800P）と合わせると実質年間10,800円相当お得になります。

旅行・帰省・移動が多い方向けカード 老後の楽しみのひとつが国内旅行や子・孫宅への帰省です。新幹線・特急の割引率と旅行保険の充実度で選ぶと、年会費がかかるカードでも元が取れます。 カード名 JR割引 国内旅行保険 海外旅行保険 特記事項 大人の休日倶楽部ジパング JR東日本・北海道 何度でも30%OFF

全国JR線 年20回まで20～30%OFF 付帯あり 付帯あり 65歳以上限定・Suica一体型・年会費4,364円 エポスカード — — 最高3,000万円（自動付帯） 年会費無料・海外旅行に強い・マルイ店頭申込可 JCBカード S — — 最高2,000万円（利用付帯） クラブオフでホテル・施設最大80%OFF ビューカード スタンダード えきねっと利用で3%還元

Suicaチャージ1.5% 付帯あり 付帯あり JR東日本沿線在住者向け・年会費524円 リクルートカード — 利用付帯 最高2,000万円（利用付帯） じゃらん利用で3.2%還元・年会費無料 大人の休日倶楽部ジパングの元取りシミュレーション：

東京～仙台の新幹線自由席（通常約5,500円）が30%OFFなら約3,850円。往復で約3,300円節約。年に2回帰省するだけで年会費4,364円を上回ります。年4～6回の移動がある方なら明らかにお得です。

操作が簡単・サポートが手厚いカード 「スマートフォンの操作が苦手」「WEBだけで完結するのが不安」という方向けに、電話サポート・店頭窓口・紙の明細書対応で選んだカードを紹介します。 カード名 店頭申込 電話サポート 紙の明細書 ポイント エポスカード ◎ マルイ店頭でスタッフ対応 ◎ 24時間 △ 有料（WEB推奨） その場で即日発行も可能 イオンカード（G.G） ◎ 全国イオン店舗で申込サポート ◎ 24時間 ○ 無料対応あり 55歳以上専用・店頭で使い方相談可 JCBカード S △ 基本WEB ◎ 24時間365日 ○ 選択可 困ったときいつでも電話できる安心感 楽天カード △ 基本WEB ○ 平日9:30～17:30 ○ 選択可（有料） 明細はアプリ・WEBで見やすい ⚠️ スマホ操作が苦手な方へ：まずはイオンかエポスの店頭窓口で申し込むのが最もスムーズです。スタッフがその場でサポートしてくれるので、記入漏れや手続きミスを防げます。

セキュリティ対策が充実しているカード 高齢者を標的にしたクレジットカード詐欺・フィッシング被害は年々増加しています。「気づいたら不正利用されていた」というトラブルを防ぐには、利用通知・ナンバーレス設計・手厚い補償の3点が揃ったカードを選ぶことが重要です。 カード名 ナンバーレス リアルタイム利用通知 不正利用補償 不正検知システム 三井住友カード（NL） ✅ カード番号非印字 ✅ Vpassアプリ即時通知 ◎ 60日前まで遡及補償 ◎ AI不正検知 JCBカード S — ✅ MyJCBアプリ通知 ◎ 60日前まで補償 ◎ 24時間監視 楽天カード — ✅ 楽天カードアプリ通知 ○ 60日前まで補償 ○ 不正検知あり dカード — ✅ dカードアプリ通知 ○ 60日前まで補償 ○ 不正検知あり PayPayカード — ✅ PayPayアプリ通知 ○ 補償制度あり ○ 不正検知あり ナンバーレスカードとは：カードの表面にカード番号・有効期限・セキュリティコードが印字されていないカードです。紛失・盗難時にも第三者にカード情報を見られるリスクがゼロになります。カード番号はスマホアプリで確認できます。三井住友カード（NL）は年金受給者にも多く選ばれているナンバーレスカードの代表格です。

年金受給者でもクレジットカードが作れる理由と審査の仕組み

クレジットカードの審査において、カード会社が最も重視するのは「この人は毎月きちんと支払いを続けられるか」という点です。収入の種類（給与か年金か）よりも、収入の安定性と継続性が評価されます。その観点から見ると、偶数月に必ず一定額が振り込まれる公的年金は、非常に安定した収入源と評価されます。

実際に2026年現在、主要なクレジットカード会社の多くは申込フォームの職業欄に「年金受給者」または「無職（年金収入あり）」の選択肢を設けており、年金受給者が申し込むことを明確に想定した設計になっています。三井住友カード（NL）はその代表例で、申込フォームで「年金受給者」を選択すると、年金収入を前提とした審査に進みます。

審査で評価される主な項目

審査項目 年金受給者の評価傾向 対策・ポイント 収入の安定性 ◎ 毎月一定額で高評価 年金振込通知書で額面金額を正確に申告 信用情報（過去の延滞） △ 過去の延滞は減点になる 延滞がある場合はCIC・JICCで自分の情報を確認 居住形態 ○ 持ち家・長期居住は加点 正確に申告（持ち家か賃貸か） 年収額 △ 金額より安定性が重視される 手取りではなく額面で申告。国民年金のみでも通過実績多数 キャッシング枠 — 枠が大きいほど審査厳しくなる 申込時は「0円」に設定するのが鉄則 既存のカード枚数 △ 多すぎると不利になることも 現在使っていないカードは解約整理しておくと◎

審査通過率を上げる5つのステップ

1 キャッシング枠を「0円」に設定して申し込む キャッシング機能は後払いでお金を借りる機能です。この枠が大きいほどカード会社にとっての貸し倒れリスクが上がるため、与信審査が厳しくなります。年金受給者が審査を通過しやすくするには、申込時にキャッシング枠を0円にするのが最も効果的です。キャッシング機能は後からでも追加申請できます。 2 流通系・信販系カードから申し込む 銀行系カード（三菱UFJニコス・みずほ等）は審査基準が厳しめな傾向があります。流通系（イオン・エポス等）や信販系（JCB・クレディセゾン等）はシニア層の申込を想定した独自基準を設けているケースが多く、年金受給者が通過しやすい傾向があります。まず流通系から試すのがおすすめです。 3 複数枚を同時に申し込まない 短期間（目安：6か月以内）に複数社へ申し込むと、信用情報機関（CIC・JICC）に「多重申込」の記録が残り、審査の際に「資金繰りに困っているのでは」と判断されることがあります。1枚ずつ、結果を確認してから次に申し込む姿勢が重要です。 4 年収欄には「額面の受給額」を正確に記入する 申込フォームの年収欄には手取り金額ではなく、年金振込通知書（ねんきん定期便）または源泉徴収票に記載された額面の受給額を記入します。国民年金と厚生年金を両方受給している場合は合算額で申告します。配偶者の収入や家賃収入がある場合はそれらも合算して申告できます。 5 使っていない古いカードは事前に解約しておく 過去に作ったまま使っていないカードが多数あると、「総与信枠が多い」と判断され新規審査が不利になることがあります。申込前に使っていないカードを1～2枚解約しておくと審査が通りやすくなる場合があります。

年金受給者おすすめクレジットカード10枚 詳細解説

1位 イオンカード（G.Gマーク付） 年会費永年無料 55歳以上専用 項目 内容 年会費 永年無料 申込条件 55歳以上（上限年齢なし） 国際ブランド Visa・Mastercard・JCB 基本還元率 0.5%（WAONポイントまたはときめきポイント） イオングループ還元率 1.0%（通常の2倍） G.Gサンキューデー 毎月15日にイオングループで5%割引 ETCカード 無料 家族カード 無料 国内旅行傷害保険 — 海外旅行傷害保険 — 申込方法 全国のイオン店舗（窓口で対面申込可）・WEB カード到着目安 約2～3週間 このカードを選ぶべき理由 イオンカード（G.Gマーク付）は55歳以上のシニア専用として設計されたクレジットカードで、年金受給者に最もおすすめしやすい1枚です。最大の特徴は毎月15日の「G.Gサンキューデー」。この日にイオン・マックスバリュ・ミニストップ・まいばすけっとなどのイオングループで買い物をすると、5%割引が適用されます。食料品・日用品・薬・衣料品など、あらゆる商品が対象です。 月の食費・日用品が4万円で、そのうち半分（2万円）をG.Gデーにまとめ買いすれば、割引だけで月1,000円、年間12,000円の節約になります。さらに通常日のイオン購入分（2万円）にも1.0%還元（年間2,400P）がつくため、合計で年間14,400円相当お得に使えます。 メリット 毎月15日のG.Gサンキューデーに5%割引——年間最大数万円の節約効果

全国のイオン・マックスバリュ・ミニストップ等で1.0%還元（通常の2倍）

年会費・ETCカード・家族カードすべて永年無料

全国のイオン店舗でスタッフによる対面申込サポートが受けられる

WAONへのオートチャージ機能で電子マネーとの連携もスムーズ

「イオン銀行ATM手数料無料」「イオン銀行普通預金の金利優遇」など銀行連携特典も充実 デメリット・注意点 55歳未満は申し込めない（55歳になったタイミングで申し込もう）

イオン系の店舗をほとんど使わない場合はメリットが薄くなる

基本還元率は0.5%と低め——イオン以外の店舗での還元は控えめ

海外旅行傷害保険の付帯はなし

G.Gデーは15日のみのため、前後に大きな購入がある場合は日程調整が必要 ⚠️ 👤 こんな方に向いています：イオン・マックスバリュ・ミニストップなどをよく使うシニア。店頭でカードの使い方を教えてもらいたい方。食費・日用品を年金の範囲内で確実に節約したい方。 実際の口コミ T子

さん T子さん / 67歳・女性 / 年金受給者 / イオンカード（G.G）使用歴4年 「毎月15日のG.Gデーに合わせてまとめ買いをするのが月の楽しみになっています。日用品・食料品・薬をまとめると1回で1,200～1,500円くらい節約できます。最初はカードの使い方が不安でしたが、イオンの店員さんが丁寧に教えてくれたので安心して使えるようになりました。年会費がかからないので、老後の固定費を増やさずに済んでいる点も気に入っています。」 K雄

さん K雄さん / 71歳・男性 / 年金受給者 / イオンカード（G.G）使用歴2年 「妻と2人でイオンを日常的に使っているので、G.Gデーには家族カードで2枚分まとめて使っています。15日を外してしまうとお得感がないので、今は買い物の日程を意識するようになりました。WAONとのオートチャージも設定して、電子マネーとカードを一体で管理しています。シニア向けのカードなので同年代の利用者が多く、なんとなく親近感があります。」

2位 リクルートカード 年会費永年無料 項目 内容 年会費 永年無料 申込条件 18歳以上（高校生除く）・年齢上限なし 国際ブランド Visa・Mastercard・JCB 基本還元率 1.2%（年会費無料カードで最高水準） 公共料金還元率 1.2%（電気・ガス・水道・国民健康保険料も対象） じゃらん・HOT PEPPER 最大3.2%還元 ETCカード 無料 家族カード 無料 海外旅行傷害保険 最高2,000万円（利用付帯） 国内旅行傷害保険 最高1,000万円（利用付帯・JCBのみ） 即日発行 最短即日（JCBブランド） カード到着目安 即日～1週間程度 このカードを選ぶべき理由 リクルートカードは「どこで使っても均一に高還元」という点が際立つカードです。年会費無料カードの中で基本還元率1.2%を実現しているカードはほかにほとんどなく、スーパー・ドラッグストア・コンビニ・ネットショッピング・公共料金——あらゆる場面で安定して1.2%のポイントが貯まります。 年金受給者の生活費を月5万円とした場合、すべてリクルートカードで支払えば年間7,200円相当のポイントが貯まります。同じ条件で還元率0.5%のカードなら3,000円相当ですから、差額は4,200円。10年続ければ42,000円の差になります。公共料金（電気・ガス・水道・国民健康保険）でもポイントが下がらない点が、年金受給者には特に大きなメリットです。 メリット 年会費無料カードで基本還元率1.2%——業界トップクラスの還元率

公共料金・固定費も1.2%還元が適用される（他社は0.2～0.5%に下がることも）

ETCカード・家族カードも無料で発行できる

海外旅行傷害保険が最高2,000万円（旅行代金をカードで払うと自動適用）

貯まったリクルートポイントはPontaポイント・dポイントに交換でき、ローソン・マツキヨ等で使える

JCBブランドなら即日発行にも対応 デメリット・注意点 リクルートポイントの主な使い先がじゃらん・HOT PEPPER・ポンパレモール等に限定される——Pontaやdポイントへの交換が必要

特定のスーパーや店舗でのポイントアップ特典がなく、「高還元の店」がない

店頭申込非対応——基本的にWEBまたは電話での申込が必要

一部の公共料金やカード番号を入力しないサービスはポイント対象外になるケースあり ⚠️ 👤 こんな方に向いています：特定のスーパーや店舗に偏らず、あらゆる場面を均一にお得にしたい方。電気・ガス・水道料金をカード払いにしたい方。「シンプルに高還元が続く1枚」を探している方。 実際の口コミ M雄

さん M雄さん / 70歳・男性 / 年金受給者 / リクルートカード使用歴2年 「電気代・ガス代・国民健康保険料をこのカードで払うようにしたら、それだけで毎月600～700円のポイントが貯まるようになりました。貯まったポイントをPontaに換えてローソンで使っています。どこで使っても1.2%という安心感があり、『あのカードを使えばよかった』という後悔がなくなりました。年金生活でも確実に節約できている実感があります。」 Y子

さん Y子さん / 65歳・女性 / 年金受給者 / リクルートカード使用歴3年 「還元率が高いと聞いて申し込みました。通帳を見ると毎月一定のポイントが加算されていて、年間で6,000～8,000ポイント貯まっています。じゃらんでの旅館予約に使うとさらに還元率が上がるので、年に1～2回の旅行のときは必ずこのカードで決済しています。家族カードを夫にも持たせているので、2人分のポイントが合算されるのも助かっています。」

3位 三井住友カード（NL） 年会費永年無料 項目 内容 年会費 永年無料 申込条件 18歳以上（高校生除く）・年齢上限なし・職業欄に「年金受給者」選択肢あり 国際ブランド Visa・Mastercard 基本還元率 0.5% コンビニ・飲食店（スマホタッチ） 最大7%（セブン-イレブン・ローソン・マクドナルド等） 年金受取特典 給与・年金受取口座設定で毎月200Vポイント付与 ナンバーレス ✅ カード番号・有効期限・セキュリティコード非印字 ETCカード 無料 家族カード 無料 海外旅行傷害保険 最高2,000万円（利用付帯） 国内旅行傷害保険 — 即日発行 最短10秒（ナンバー発行） このカードを選ぶべき理由 三井住友カード（NL）は、年金受給者向けの使いやすさとセキュリティの高さを兼ね備えたカードです。申込フォームの職業欄に「年金受給者」という選択肢が明示されており、年金収入を前提とした審査を受けられます。 最大の特徴はナンバーレス設計です。カードの表面にカード番号・有効期限・セキュリティコードが一切印字されていないため、カードを人に見られても、あるいはお財布ごと紛失しても、カード情報が流出するリスクがゼロです。高齢者を狙ったカード情報詐取への対策として非常に有効です。 年金受取特典として、年金の振込口座を引き落とし口座に設定し「給与・年金受取特典」を選択すると、毎月200Vポイントが自動付与されます。年間2,400P（2,400円相当）が手間なく貯まり、年会費無料のメリットを最大化できます。 メリット ナンバーレス設計でカード情報の盗用リスクが極めて低い

申込フォームに「年金受給者」の職業選択肢があり、スムーズに申し込める

年金受取特典で毎月200P（年間2,400P）が自動付与される

セブン-イレブン・ローソン等のコンビニでスマホタッチ決済すると最大7%還元

Vpassアプリで利用通知をリアルタイム受信——不正利用を即検知できる

ETCカード・家族カードが無料 デメリット・注意点 コンビニの高還元（最大7%）はスマホのタッチ決済が必須——スマホ操作が苦手な方は恩恵を受けにくい

基本還元率は0.5%とやや低め——コンビニ以外の場面では他のカードに劣る

国際ブランドがVisa・Mastercardのみ——JCB優待を使いたい場面では不向き

カード番号はアプリで確認が必要——スマホを持っていない方は注意 ⚠️ 👤 こんな方に向いています：カードの盗用・詐欺リスクを最小化したい方。セブン-イレブン・ローソンをよく使う方。スマホを使いこなしていて、リアルタイム通知で安心感を得たい方。 実際の口コミ S子

さん S子さん / 64歳・女性 / 年金受給者 / 三井住友カード（NL）使用歴1年半 「カード番号が書いていないので、紛失しても情報を盗まれにくいと聞いて選びました。以前に知人がカードを不正利用されて大変な思いをしたので、セキュリティを最優先に選んだんです。利用通知がスマホにすぐ届くので、見覚えのない決済がないか毎日確認しています。年金受取口座に設定したら毎月200ポイントが自動でもらえるようになって、気づいたら年間2,400ポイント貯まっていました。」 Y男

さん Y男さん / 66歳・男性 / 年金受給者 / 三井住友カード（NL）使用歴2年 「申込フォームに『年金受給者』という選択肢があったので安心して申し込めました。審査も思ったより早く通過して驚きました。セブンで毎朝コーヒーを買うときにスマホタッチで払うようにしたら、コンビニ利用だけで月に100～200ポイントくらい貯まるようになりました。ナンバーレスは最初は少し不便に感じましたが、アプリで番号を確認する操作はすぐ慣れます。」

4位 JCBカード S 年会費永年無料 項目 内容 年会費 永年無料 申込条件 18歳以上・年齢上限なし（高校生除く） 国際ブランド JCB 基本還元率 0.5%（OkiDokiポイント） 優待店最大還元率 最大10%（JCBオリジナルシリーズ対象店） クラブオフ 国内外20万か所以上のホテル・レジャーが最大80%OFF スマホ保険 条件付きで修理費用を補償（最大30,000円） ETCカード 無料 家族カード 無料 海外旅行傷害保険 最高2,000万円（利用付帯） 国内旅行傷害保険 — 即日発行 最短5分（モバ即） このカードを選ぶべき理由 JCBカード Sの最大のポイントは年齢上限がないことです。多くのクレジットカードは「18歳以上」と書いてあるだけで上限も実質的にはないのですが、申込時の審査基準として高齢者が不利になるケースもあります。JCBカード Sは国内発行・国内ブランドのJCBが提供しており、シニア層への審査実績が豊富で、70代・80代でも通過したという口コミが多数あります。 クラブオフ優待は孫との外出や旅行に特に威力を発揮します。国内外20万か所以上の施設（ホテル・遊園地・レジャー施設・グルメ・スパ等）が最大80%OFFで利用できます。登録は無料で、MyJCBアプリから簡単に設定できます。「孫を連れてどこかに行きたい」「旅行をお得にしたい」というシニアには非常に魅力的な特典です。 メリット 年齢上限なし——70代・80代でも申し込める

クラブオフ優待で全国20万か所以上の施設が最大80%OFF

JCBは国内の加盟店が豊富で日常使いに困らない

24時間365日対応の電話サポートが充実

スマホ保険付きで修理費用の一部を補償（スマホの通信料をこのカードで支払うことが条件）

ETCカード・家族カードが無料 デメリット・注意点 基本還元率0.5%——日常の買い物での還元率はリクルートカードに劣る

JCBブランドは海外（特に欧米・東南アジアの一部）での加盟店がVisaより少ない

クラブオフを活用するには事前のWEB登録と施設検索が必要——最初に設定サポートを受けると便利 ⚠️ 👤 こんな方に向いています：高齢でも年齢の壁なく安心して申し込みたい方。孫との旅行・レジャーをお得にしたい方。いざというとき24時間電話で相談できる安心感を求める方。 実際の口コミ K子

さん K子さん / 72歳・女性 / 年金受給者 / JCBカードS使用歴3年 「クラブオフで孫を連れてレジャーに行くときに割引を使っています。旅行のたびにホテルや遊園地が安くなるので、孫と一緒に出かける回数が増えました。年齢で断られるかと思っていましたが、問題なく審査が通りました。何か困ったことがあるといつでも電話できるのも安心です。電話対応のスタッフが丁寧で、使い方を何度聞いても嫌な顔をされないのが嬉しいです。」 H男

さん H男さん / 78歳・男性 / 年金受給者 / JCBカードS使用歴1年 「80歳近くになってからクレジットカードを作るのは難しいかと思っていましたが、家族に勧められてJCBカードSに申し込んだらすんなり通りました。MyJCBアプリは最初わかりにくかったですが、息子に教えてもらいながら設定できました。クラブオフで温泉旅館の宿泊費が安くなって、夫婦2人の旅行費用がずいぶん軽くなりました。」

5位 楽天カード 年会費永年無料 項目 内容 年会費 永年無料 申込条件 18歳以上・年齢上限なし 国際ブランド Visa・Mastercard・JCB・AMEX 基本還元率 1.0%（楽天ポイント） 楽天市場還元率 3.0%～（SPU条件達成で最大18%） 公共料金還元率 0.2%（通常より低下） ETCカード 550円/年（税込） 家族カード 無料 海外旅行傷害保険 最高2,000万円（利用付帯） 国内旅行傷害保険 — カード到着目安 約1～2週間 このカードを選ぶべき理由 楽天カードは年会費無料・基本還元率1.0%・楽天ポイントの汎用性の高さという3点で根強い人気を誇ります。楽天市場での購入は3.0%還元（条件達成でさらにアップ）となり、薬・健康食品・日用品を楽天市場でまとめ買いする習慣がある方には大きなメリットです。 楽天ポイントはコンビニ（ローソン・ファミマ等）・スーパー・ドラッグストア・飲食店など全国の加盟店で1ポイント1円として使えます。「ポイントを使う場所に困らない」という点では楽天ポイントの汎用性は国内トップクラスです。既に楽天ポイントを持っている方なら、このカードで貯めたポイントをすぐに活用できます。 メリット 基本還元率1.0%——年会費無料カードとして高水準

楽天市場で最低3%還元——薬・健康食品・日用品を楽天市場で買う方に有利

楽天ポイントはコンビニ・スーパー・ドラッグストア等で広く使える

家族カードが無料

国際ブランドをVisa・Mastercard・JCB・AMEXから選べる デメリット・注意点 公共料金の支払いは還元率が0.2%に大幅低下——電気・ガスをこのカードで払うのは非効率

ETCカードは年会費550円が必要（他の多くのカードは無料）

楽天ポイントの有効期限管理が必要——最後の獲得から1年で失効するため注意

楽天のサービスをほとんど使わない方はメリットが薄い ⚠️ 👤 こんな方に向いています：楽天市場で薬・健康食品・日用品を定期的に購入する方。楽天ポイントを既に持っている方・楽天経済圏を使いこなしている方。 実際の口コミ A男

さん A男さん / 73歳・男性 / 年金受給者 / 楽天カード使用歴3年 「最初は年金だから審査に通らないと思って諦めていましたが、子どもに勧められて楽天カードに申し込んだらあっさり通りました。楽天市場で関節サプリや血圧計などをまとめ買いするとポイントがどんどん貯まります。孫へのプレゼントをポイントで買えたときは本当に嬉しかったです。ポイントの使い道が多いので、貯めたポイントが無駄になりません。」 F子

さん F子さん / 68歳・女性 / 年金受給者 / 楽天カード使用歴5年 「楽天市場をよく使うので、ポイントが3倍になるこのカードは手放せません。特に楽天スーパーSALEのときはポイントがさらに上乗せされて、1回の買い物で数千ポイント貯まることもあります。貯まったポイントはローソンで使っています。電気代はポイントが下がると聞いてから、電気代だけ別のカードで払うようにしました。」

6位 エポスカード 年会費永年無料 項目 内容 年会費 永年無料 申込条件 18歳以上・年齢上限なし（マルイ店頭で対面申込可） 国際ブランド Visa 基本還元率 0.5%（エポスポイント） マルイ優待 年4回「マルコとマルオの7日間」期間中10%割引 全国優待 飲食・レジャー・宿泊等1万か所以上で優待割引 ETCカード 無料 家族カード —（発行なし） 海外旅行傷害保険 最高3,000万円（自動付帯——旅行代金の支払いが不要） 国内旅行傷害保険 — カード到着目安 即日（マルイ店頭）または2週間程度（WEB） このカードを選ぶべき理由 エポスカードの最大の特徴は、マルイ店頭でスタッフのサポートを受けながら対面で申し込める点です。WEBやスマホ操作に自信がない方でも、マルイのエポスカードセンター（全国のマルイ内）に行けば、スタッフが申込書の書き方から使い方まで丁寧にサポートしてくれます。審査結果もその場で確認でき、通過すれば即日カードが発行されます。 もうひとつの強みは海外旅行傷害保険が自動付帯（最高3,000万円）である点です。多くのカードは旅行代金をそのカードで支払わないと保険が適用されない「利用付帯」ですが、エポスカードは保険のために特別な支払いをしなくても自動的に補償されます。海外旅行が趣味のシニアにとって非常に心強い特典です。 メリット マルイ店頭でスタッフによる対面申込・即日発行が可能

海外旅行傷害保険3,000万円が自動付帯（旅行代金の支払い不要）

全国1万か所以上の飲食・宿泊・レジャー施設で優待割引

年4回のマルイセール期間中10%割引

一定利用でゴールドカードへの招待あり——年会費無料のままサービスが向上する可能性

ETCカード無料 デメリット・注意点 基本還元率0.5%——日常の買い物での還元は低い

家族カードの発行がない

マルイ周辺に住んでいない方は店頭申込の恩恵が薄い

優待施設を積極的に使わないとメリットが限定的 ⚠️ 👤 こんな方に向いています：スマホ・PCが苦手で店頭で対面サポートを受けながら申し込みたい方。海外旅行が趣味のシニア。マルイ周辺に住んでいる方。 実際の口コミ H子

さん H子さん / 71歳・女性 / 年金受給者 / エポスカード使用歴2年 「マルイのカウンターでスタッフさんに手伝ってもらいながら申込みました。操作に慣れていないのに丁寧に対応してもらえて、その場でカードが発行されたのには驚きました。海外旅行保険が申し込み不要で自動的についているので、旅行前に保険手続きをする手間がなくて本当に楽です。イオンシネマなど映画館の優待もあって、孫と映画を見に行くときに使っています。」 O男

さん O男さん / 69歳・男性 / 年金受給者 / エポスカード使用歴3年 「定年後に海外旅行を楽しみたいと思って作ったカードです。保険が自動付帯なので、どの旅行でも追加コストなしで補償される安心感があります。カラオケ館で使うと割引になるのも嬉しい特典で、孫たちと行くときに活用しています。そこそこ使い続けていたらゴールドカードへの招待が来ました。年会費無料のままサービスが上がるのはありがたいです。」

7位 dカード 年会費永年無料 項目 内容 年会費 永年無料 申込条件 18歳以上・年齢上限なし 国際ブランド Visa・Mastercard 基本還元率 1.0%（dポイント） マツキヨ・ツルハ等 3.0%還元 スターバックス 3.0%還元（スタバカードへのチャージ） ETCカード 無料 家族カード 無料 国内旅行傷害保険 最高1,000万円（利用付帯） 海外旅行傷害保険 最高2,000万円（利用付帯） カード到着目安 約1週間 このカードを選ぶべき理由 dカードはドラッグストアチェーンでの還元率の高さが際立ちます。マツモトキヨシ・ツルハドラッグ・ウエルシア等の対象ドラッグストアで3%還元が適用されます。薬・市販薬・健康食品・化粧品をドラッグストアで定期的に購入するシニアには、大きな節約効果をもたらします。 貯まるdポイントはローソン・マクドナルド・吉野家・ドトール・マツキヨ・すき家など全国の加盟店で1ポイント1円として使えます。ドコモのスマートフォンを使っている方はspモード決済を組み合わせることでさらにお得になりますが、ドコモユーザー以外でもdポイントカードを作るだけでdポイントを貯めて使うことができます。 メリット ドラッグストア（マツキヨ・ツルハ等）で3%還元——薬・健康食品の購入が多い方向け

基本還元率1.0%で安定的にポイントが貯まる

dポイントはコンビニ・飲食店・薬局等で広く使えて汎用性が高い

ETCカード・家族カードが無料

国内・海外旅行傷害保険付帯 デメリット・注意点 ドコモユーザー以外は一部の特典を受けにくい

スーパーや公共料金での特別な還元率アップはない

dポイントの有効期限管理が必要（最後の取引から1年で失効） ⚠️ 👤 こんな方に向いています：ドラッグストアでの買い物が多い方。dポイントを日常的に使っている方・使い始めたい方。ドコモのスマートフォンユーザー。 実際の口コミ N子

さん N子さん / 67歳・女性 / 年金受給者 / dカード使用歴2年 「血圧の薬や関節サプリをマツキヨで買うことが多いので、3%還元のdカードを選びました。月に6,000～8,000円くらいドラッグストアで使いますが、それだけで月200ポイント前後貯まります。貯まったdポイントはローソンで使えるので無駄になりません。ドコモの携帯を使っているので、携帯料金のポイントも合わせるとかなりの量が貯まっています。」 T男

さん T男さん / 72歳・男性 / 年金受給者 / dカード使用歴1年 「ドラッグストアをよく使うと聞いて家族に勧められました。申込も思ったより簡単で、1週間ほどでカードが届きました。マツキヨでの買い物が3%還元になったので、以前より積極的にdカードで払うようにしています。dポイントはすき家でランチするときに使っています。操作が難しいイメージがあったスマホアプリも、慣れると明細確認が楽になりました。」

8位 PayPayカード 年会費永年無料 項目 内容 年会費 永年無料 申込条件 18歳以上・年齢上限なし 国際ブランド Visa・Mastercard・JCB 基本還元率 1.0%（PayPayポイント） Yahoo!ショッピング 最大5.0%還元 PayPay連携 PayPayにチャージ・残高払いとしても利用可 ETCカード 無料 家族カード 無料 旅行傷害保険 — 即日発行 最短即日 このカードを選ぶべき理由 PayPayカードはソフトバンク・ワイモバイルのスマートフォンユーザーや、既にPayPayを日常的に使っているシニアに特に向いているカードです。基本還元率1.0%で、貯まるPayPayポイントはPayPay加盟店（コンビニ・スーパー・飲食店・ドラッグストア等）で幅広く使えます。PayPayはキャッシュレス決済の中でもシニア向けの利用教室や解説コンテンツが充実しており、操作に慣れてきたシニアが多いのも特徴です。 メリット 基本還元率1.0%——年会費無料カードとして高水準

PayPayポイントはPayPay加盟店で広く使え汎用性が高い

Yahoo!ショッピングで最大5%還元

ソフトバンク・ワイモバイルユーザーは携帯料金での還元率アップ特典あり

ETCカード・家族カードが無料 デメリット・注意点 PayPayアプリとの連携が必要——スマホ操作が苦手な方には設定が難しい場合がある

旅行傷害保険の付帯なし

PayPayをほとんど使わない方はメリットが薄い ⚠️ 👤 こんな方に向いています：PayPayを既に日常的に使っているシニア。ソフトバンク・ワイモバイルのユーザー。Yahoo!ショッピングをよく使う方。 実際の口コミ R男

さん R男さん / 63歳・男性 / 年金受給者 / PayPayカード使用歴2年 「PayPayを使い始めてからこのカードを作りました。PayPayへのチャージがこのカードでできるので、財布を出さずにスマホだけで買い物が完結します。ソフトバンクの携帯を使っているので、携帯代のポイントとPayPayのポイントが両方貯まってお得感があります。スーパーやコンビニのほぼすべてでPayPayが使えるようになっていて、現金を持ち歩かなくて済むのが老後の安心感につながっています。」 K子

さん K子さん / 61歳・女性 / 年金受給者 / PayPayカード使用歴3年 「Yahoo!ショッピングでの買い物が多いのでPayPayカードを選びました。ポイントがPayPayとして使えるので、次のスーパーでの買い物にすぐ使えます。PayPayのお得なキャンペーンが定期的にあるので、うまく使えば還元率がさらに上がることも。慣れれば使い勝手が非常によく、今では財布の中に現金をほとんど入れなくなりました。」

9位 大人の休日倶楽部ジパングカード 65歳以上専用 項目 内容 年会費 4,364円（税込）※ジパング会費3,840円＋カード年会費524円 申込条件 満65歳以上 国際ブランド Visa・Mastercard・JCB 基本還元率 0.5%（JRE POINT） JR東日本・北海道線 何度でも30%OFF（片道201km以上） 全国JR線 年間20回まで20～30%割引（1～3回目20%、4回目以降30%） びゅう旅行商品 5%割引 Suica機能 一体型（オートチャージ対応） ETCカード 別途年会費あり 国内・海外旅行傷害保険 付帯あり このカードを選ぶべき理由 大人の休日倶楽部ジパングカードは、65歳以上で新幹線・特急を年間数回以上使う方にとって、年会費以上の価値を生み出すカードです。JR東日本・JR北海道の全線（片道201km以上）が何度でも30%割引になるため、東北・北海道方面への帰省や旅行が多い方は年間数万円の節約が見込めます。 たとえば東京～仙台の新幹線やまびこ（自由席通常約5,500円）が30%OFFで約3,850円になります。往復で約3,300円節約。年に3回往復するだけで9,900円節約となり、年会費4,364円を大きく上回ります。夫婦2人で入会すればさらに節約効果が高まります。Suicaが一体型なのでオートチャージも設定でき、交通系ICカードを別に持たなくて済む点も便利です。 メリット JR東日本・北海道線が何度でも30%OFF——帰省・旅行の頻度が高い方に圧倒的コスパ

全国JR線も年20回まで20～30%割引（4回目以降30%）

びゅう旅行商品5%割引でツアー旅行もお得

Suica一体型でオートチャージ対応——交通系ICカードが不要になる

国内・海外旅行傷害保険が付帯 デメリット・注意点 年会費4,364円がかかる——JRをほとんど使わない方にはコスパが合わない

65歳未満は申し込めない

割引はJRの「えきねっと」または窓口での購入が条件——スマホ操作が必要な場面も

ETC・家族カードには別途年会費が必要 ⚠️ 👤 こんな方に向いています：65歳以上で年に3回以上新幹線・特急を利用する方。東北・北海道・関東近郊への帰省や旅行が多い方。夫婦2人で入会するとさらにお得。 実際の口コミ N男

さん N男さん / 68歳・男性 / 年金受給者 / ジパングカード使用歴5年 「仙台出身で、東京～仙台の新幹線を年に6～8回使います。30%OFFになるだけで年会費の何倍も節約できています。妻も同じカードを持っていて、2人で使うと節約効果がさらに大きいです。Suicaも一体型なのでオートチャージを設定して、財布がすっきりしました。65歳になったその年に作ったのですが、もっと早く作れればよかったと思っています。」 M子

さん M子さん / 70歳・女性 / 年金受給者 / ジパングカード使用歴3年 「子どもたちが各地に住んでいるので、会いに行くのに新幹線をよく使います。30%割引は本当に助かっています。びゅうで旅行ツアーを申し込むと5%割引になるので、年に1回の温泉旅行にも使っています。年会費以上のメリットがはっきり出ているので、このカードは老後の必需品になっています。」

10位 ビューカード スタンダード 項目 内容 年会費 524円（税込） 申込条件 18歳以上・年齢上限なし 国際ブランド Visa・Mastercard・JCB 基本還元率 0.5%（JRE POINT） Suicaチャージ還元率 1.5% えきねっと利用 3.0%還元 モバイルSuicaグリーン券 3.0%還元 Suica機能 一体型（オートチャージ対応） ETCカード 別途年会費あり 家族カード 無料 国内・海外旅行傷害保険 付帯あり このカードを選ぶべき理由 JR東日本沿線に住んでいて日常的に電車を使うシニアに向いたカードです。SuicaへのチャージでJRE POINTが1.5%還元（通常のカード利用の3倍）になるため、毎月のSuicaチャージ分だけで着実にポイントが貯まります。えきねっとで新幹線・特急の切符を購入すると3.0%還元になるため、JRを使った旅行でもお得です。年会費は524円と低額で、家族カードは無料です。 メリット Suicaへのチャージで1.5%還元——日常の交通費で安定してポイントが貯まる

えきねっとの新幹線・特急購入で3.0%還元

Suica一体型でオートチャージ対応——改札でスムーズに通れる

国内・海外旅行傷害保険付帯

家族カードが無料 デメリット・注意点 年会費524円がかかる（少額だが無料ではない）

JR東日本沿線以外に住んでいる方はSuicaのメリットが薄い

普通の買い物での基本還元率は0.5%と低め

ETCカードには別途年会費が必要 ⚠️ 👤 こんな方に向いています：JR東日本沿線に住み毎日電車を使うシニア。Suicaオートチャージを活用したい方。えきねっとで新幹線を購入する機会がある方。 実際の口コミ A子

さん A子さん / 65歳・女性 / 年金受給者 / ビューカード使用歴4年 「毎日JRで通院や買い物に出かけるので、Suicaのオートチャージはなくてはならない機能です。チャージするたびに1.5%ポイントが貯まり、毎月少しずつJRE POINTが積み上がっています。えきねっとで新幹線を予約するときも3%還元になるので、旅行のたびにポイントが増えます。年会費524円は毎月のポイントで十分回収できています。」 S男

さん S男さん / 70歳・男性 / 年金受給者 / ビューカード使用歴2年 「SuicaとカードとポイントカードがSuica一体型でひとつになったので、財布がすっきりしました。オートチャージを設定してから改札で残高不足で止まることがなくなりました。1.5%のチャージ還元は地味ですが、毎月積み上がっていつの間にか旅行の足しになるポイントが貯まっています。家族カードも無料で発行できるので、妻と2枚使いしています。」

月の支出別・年間ポイント還元額シミュレーション

年金受給者の典型的な支出パターン3パターンで、カードごとの年間還元額を試算しました。ご自身の支出に近いパターンで比べてみてください。

試算の前提：イオンカード（G.G）はイオン系スーパーでの購入分のみ計上・G.Gデー（毎月15日）に月の半分を集中購入と仮定。三井住友（NL）のコンビニ分はスマホタッチ決済で7%適用と仮定。数値はあくまで目安で、実際の還元率・条件は各カード公式サイトをご確認ください。

パターン①：月の支出4万円（食費2万円・公共料金1万円・その他1万円）

カード名 還元の考え方 年間還元額（目安） 👑 イオンカード（G.G） G.Gデー割引（月1万円×5%）＋通常還元0.5% 約8,400円 リクルートカード 均一1.2%還元 約5,760円 楽天カード・dカード 均一1.0%還元 約4,800円 三井住友カード（NL） コンビニ5千円×7%＋残り3.5万円×0.5% 約4,290円 JCBカード S・エポスカード 均一0.5%還元 約2,400円

パターン②：月の支出6万円（食費3万円・公共料金1.5万円・コンビニ5千円・その他1万円）

カード名 還元の考え方 年間還元額（目安） 👑 イオンカード（G.G） G.Gデー割引（月1.5万円×5%）＋通常還元0.5% 約12,600円 リクルートカード 均一1.2%還元 約8,640円 三井住友カード（NL） コンビニ5千円×7%＋残り5.5万円×0.5% 約6,510円 楽天カード・dカード 均一1.0%還元 約7,200円 JCBカード S・エポスカード 均一0.5%還元 約3,600円

パターン③：月の支出8万円（食費3万円・公共料金2万円・コンビニ1万円・その他2万円）

カード名 還元の考え方 年間還元額（目安） 👑 イオンカード（G.G） G.Gデー割引（月1.5万円×5%）＋通常還元0.5% 約14,400円 リクルートカード 均一1.2%還元 約11,520円 三井住友カード（NL） コンビニ1万円×7%＋残り7万円×0.5% 約12,600円 楽天カード・dカード 均一1.0%還元 約9,600円 JCBカード S・エポスカード 均一0.5%還元 約4,800円

💡 2枚持ちにするとさらにお得：イオンカード（G.G）でイオン系の買い物をしつつ、公共料金・その他の支払いをリクルートカード（1.2%）にまとめると、パターン②の場合で年間約14,000～16,000円相当お得になります。

年金受給者のクレジットカード選び方【5つの基準】

① 年会費は「永年無料」を最優先に選ぶ

年金収入は現役時代より限られているケースがほとんどです。カードを持つだけで毎年費用がかかる「有料カード」は、よほど具体的なメリットがない限り避けるのが賢明です。年会費無料のカードでも、ポイント還元・優待割引・保険など十分な機能が揃っているものが多数あります。

「条件付き無料」（年1回以上使えば無料等）のカードも達成しやすい条件であれば選択肢に入ります。ただし「年間○○万円以上の利用が条件」のような高い条件が付いているカードは、達成できなかった年に年会費が発生するリスクがあるため注意が必要です。月の利用額が少ない年金受給者には、条件なしの「永年無料」を選ぶのが最も安全です。

② ポイントは「貯めやすさ」と「使いやすさ」の両方で選ぶ

還元率が高くても、貯まったポイントを使う機会がなければ意味がありません。ポイント選びで失敗しないための2つの軸は「どこで貯まるか」と「どこで使えるか」です。

たとえばリクルートポイントは還元率1.2%と高いですが、そのまま使えるのはじゃらん・HOT PEPPERなど一部サービスのみです（Ponta・dポイントへの交換で汎用性が高まります）。一方、dポイントや楽天ポイントはコンビニ・スーパー・ドラッグストアで広く使えます。PayPayポイントはPayPay加盟店で日常的に使いやすい反面、スマホ操作が必要です。自分の生活圏にある店でそのまま使えるポイントを選ぶことが、ポイントを無駄にしない秘訣です。

また月3万円の生活費に使うカードの場合、還元率1.0%と0.5%では年間1,800円の差、1.2%と0.5%では年間2,520円の差が生まれます。10年続ければ1.2%と0.5%の差は25,200円になります。「たかが0.5%の差」と思わず、長期的な視点で選ぶことが重要です。

③ 電話サポート・店頭窓口の充実度を確認する

スマートフォンやWEBの操作に慣れていない方、あるいは「何かトラブルが起きたときに電話で相談できる安心感」を求める方には、サポート体制が充実しているカードを優先しましょう。

特に確認したいのは「24時間365日対応のコールセンターがあるか」「店頭窓口で対面申込・相談ができるか」「紙の明細書を選択できるか」の3点です。イオンカード・JCBカードSは電話サポートが24時間対応で評価が高く、エポスカード（マルイ店頭）・イオンカード（イオン店頭）は対面申込・相談に対応しています。

④ セキュリティ対策の内容を必ず確認する

高齢者を狙ったクレジットカード詐欺・不正利用は年々増加しています。「利用のたびにスマホへ通知が届くか」「不正利用補償は何日前まで遡及するか」「ナンバーレス設計か」を確認しましょう。

三井住友カード（NL）のナンバーレス設計は、紛失・盗難時にカード情報が漏れにくいため、詐欺被害リスクを大幅に低減します。また、すべての主要カードで「不正利用を把握した日から60～90日前まで遡って補償」する制度が整っています。気になる取引があればすぐにカード会社のコールセンターに電話することが最も重要です。

⑤ 申込年齢条件と使いたい場面に合っているか確認する

「18歳以上」と書かれているカードの多くは上限年齢がありませんが、一部のカード（JCB CARD Wは39歳以下限定等）は年齢上限があります。また大人の休日倶楽部ジパングカード（65歳以上）・イオンカード（G.G）（55歳以上）のようにシニア専用のカードは、年齢条件を満たすことで特別な特典が受けられます。申込前に公式サイトの「申込資格」を必ず確認してください。

2枚持ちで年間還元額を最大化する組み合わせ

クレジットカードは使い分けることで還元額をさらに高められます。ただし管理が複雑になりすぎると逆効果なので、「用途をシンプルに分ける2枚」がおすすめです。年金受給者向けの最適な2枚持ちパターンを紹介します。

🥇 組み合わせ① リクルートカード＋イオンカード（G.G） イオン系の買い物日（特に毎月15日）はイオンカード（G.G）、それ以外のすべての支払い（公共料金・コンビニ・通販・外食等）はリクルートカードに統一します。 月の総支出6万円（イオン系2万円・その他4万円）で試算：

・リクルートカード（4万円×1.2%×12）= 5,760P

・イオンカード（G.G）（2万円×0.5%×12）+ G.Gデー割引（月1万円×5%×12）= 1,200P + 6,000円割引

合計：約12,960円相当お得（年間）

🥈 組み合わせ② リクルートカード＋dカード マツキヨ・ツルハ等のドラッグストアはdカード（3%還元）、それ以外の支払いはリクルートカード（1.2%還元）に分けます。薬・健康食品の購入が月1万円以上ある方向けです。 月の総支出6万円（ドラッグストア1万円・その他5万円）で試算：

・リクルートカード（5万円×1.2%×12）= 7,200P

・dカード（1万円×3%×12）= 3,600P

合計：10,800P相当お得（年間）

🥉 組み合わせ③ 三井住友カード（NL）＋楽天カード セブン-イレブン・ローソンでのスマホタッチ払いは三井住友（NL）（最大7%）、楽天市場の買い物と公共料金以外の一般支出は楽天カード（1.0%）に分けます。コンビニ利用が多く楽天も使う方向けです。 月の総支出6万円（コンビニ1万円・その他5万円）で試算：

・三井住友（NL）コンビニ（1万円×7%×12）= 8,400P

・楽天カード（5万円×1.0%×12）= 6,000P

合計：14,400P相当お得（年間）

⚠️ 2枚持ちの注意点：複数のカードを申し込む場合は、1枚目のカードが届いて使い慣れてから2枚目を申し込みましょう。短期間に複数枚を同時に申し込むと審査に影響することがあります。

申込に必要な書類と記入時の注意点

必要書類チェックリスト

本人確認書類（1点） ：運転免許証・マイナンバーカード（写真付き）のどちらか1点で可。免許証を返納した方はマイナンバーカードが最もスムーズです。

：運転免許証・マイナンバーカード（写真付き）のどちらか1点で可。免許証を返納した方はマイナンバーカードが最もスムーズです。 本人確認書類（2点） ：健康保険証＋住民票の写し（または公共料金の領収書）の組み合わせでも可。健康保険証1点のみでは不可なケースが多いため注意。

：健康保険証＋住民票の写し（または公共料金の領収書）の組み合わせでも可。健康保険証1点のみでは不可なケースが多いため注意。 年金振込通知書（または源泉徴収票） ：申込フォームの年収欄を正確に記入するための参照として手元に用意しておく。審査時に提出を求められる場合もあり。

：申込フォームの年収欄を正確に記入するための参照として手元に用意しておく。審査時に提出を求められる場合もあり。 引き落とし口座の情報 ：通帳またはキャッシュカード（銀行名・支店名・口座番号が確認できるもの）。WEB申込の場合はオンライン設定ができるカードも多い。

：通帳またはキャッシュカード（銀行名・支店名・口座番号が確認できるもの）。WEB申込の場合はオンライン設定ができるカードも多い。 連絡先の電話番号：固定電話または携帯電話（日中に連絡がつく番号）。

申込フォーム記入時の注意点

1 年収欄：「手取り」ではなく「額面の受給額（年額）」を記入 年金振込通知書または源泉徴収票に記載された年間受給額（税引き前の額面）を記入します。月15万円の年金なら年収欄に「180万円」と記入します。国民年金と厚生年金を両方受給している場合は合算額を申告します。配偶者の収入や家賃収入がある場合も合算して申告できます。 2 職業欄：「年金受給者」または「無職（年金受給）」を正確に選択 多くのカードで「無職」や「年金受給者」の選択肢が用意されています。「無職」を選んだだけで年収欄に0円と書いてしまうケースがありますが、年金は立派な収入です。職業欄・年収欄ともに正確に記入しましょう。 3 キャッシング希望額：必ず「0円」に設定 キャッシング枠が0円なら貸し倒れリスクがゼロになり、審査が通りやすくなります。キャッシング機能は後から追加申請もできます。キャッシング枠を設定すると利便性はありますが、年金生活では高利率の借入はリスクが大きいため設定しないことを強くおすすめします。 4 引き落とし口座：年金振込口座に設定する場合の注意 年金の振込は偶数月の15日（金融機関休業日の場合は前営業日）です。多くのクレジットカードの引き落とし日は月末・月初が多いですが、カードによっては15日前後に設定されている場合があります。引き落とし日と年金振込日を確認し、残高不足が起きないよう計画的に管理しましょう。

免許証を返納した後の本人確認：マイナンバーカード（写真付き）は1点で本人確認書類として使えます。まだマイナンバーカードを持っていない方は、住民基本台帳カード（写真付き）や健康保険証＋住民票の写しの2点セットでも対応できます。免許証がなくてもクレジットカードの申込は問題なく行えます。

審査が不安な方・どうしても通らない方向けの選択肢

家族カードを活用する

お子さんや配偶者が本会員としてカードを申し込み、年金受給者に家族カードを発行してもらう方法です。審査は本会員（家族）が対象になるため、年金受給者本人の収入や信用情報は審査に影響しません。「審査が不安で自分名義のカードが作れるか心配」という方にとって、家族カードは最もリスクの低い選択肢です。

本会員が家族カードを管理することで支出の透明性が高まる利点もあります。多くのカードで家族カードは無料か低価格で発行できます。ただし利用限度額は本会員と合算になるため、使いすぎには注意が必要です。

デビットカードを活用する

デビットカードは銀行口座と直結したカードで、支払いと同時に口座から引き落とされます。クレジットカードのような審査がなく、銀行口座さえあれば誰でも発行できます（一部の銀行では申込が必要）。口座残高の範囲内でしか使えないため、使い過ぎの心配がない点が年金受給者に向いています。

三菱UFJ銀行・三井住友銀行・ゆうちょ銀行・楽天銀行などのデビットカードは、クレジットカードと同様にポイントが貯まる仕組みを持つものが多くなっています。Visa・Mastercardのブランドがついたデビットカードは、クレジットカードが使える場所のほぼすべてで利用できます。

プリペイドカードを活用する

プリペイドカードはあらかじめチャージした金額の範囲内でのみ使えるカードです。審査が一切不要で、年齢制限もありません。紛失しても被害がチャージ残高に限定されるため、最もセキュリティリスクが低い選択肢です。

nanacoカード（セブン-イレブン）・WAONカード（イオン）・交通系ICカード（Suica・PASMO等）は全国の加盟店で広く使えます。VisaプリペイドやMastercardプリペイドは、海外でも使いやすい汎用性の高さが特徴です。

よくある質問（Q&A）

年金収入だけでもクレジットカードは本当に作れますか？ はい、年金収入だけでも作れます。年金は毎月一定額が振り込まれる安定収入として多くのカード会社が評価しています。「年金＝無収入」ではなく、「安定した定期収入」として審査されます。 特に流通系（イオン・エポス等）のカードはシニア層の申込を想定した独自基準を設けており、通過しやすい傾向があります。審査落ちを防ぐには①キャッシング枠を0円にする②複数同時申込をしない③年収を正確に申告する——の3点が重要です。国民年金のみ（年間約78万円）でも通過しているケースは多数報告されています。

年金受給者がカードを作るときの年収目安はありますか？ カード会社は審査基準の年収ラインを非公開にしているため、明確な数字はありません。ただし一般的に「年間100万円以上の収入」があると審査が通りやすいと言われています。 国民年金のみの場合は年間約78万円（2026年時点）と基準に届かない場合もありますが、「収入の安定性」が重視されるため、過去に延滞がなく生活費に見合った申込であれば通過できるケースは多いです。厚生年金・共済年金を受給している方は年間100万円を超えるケースがほとんどで、審査上の問題は少ないと言えます。

引き落としを年金口座に設定することはできますか？ できます。年金が振り込まれる口座をクレジットカードの引き落とし口座に設定することは問題ありません。多くの年金受給者がこの設定で利用しています。 注意点は2つです。①年金の振込は偶数月の15日（土日祝日の場合は前営業日）です。カードの引き落とし日が15日近辺に設定されている場合、年金振込日より引き落としが先になるケースがあります。事前に残高を確認・確保しておきましょう。②ゆうちょ銀行の口座は一部のカード会社で引き落とし口座として利用できない場合があります。申込前に確認を。

リボ払い・キャッシングは使っても問題ありませんか？ 年金受給者にはリボ払い・キャッシングは強くおすすめしません。 リボ払い（リボルビング払い）は毎月の支払いを一定額に抑える仕組みですが、残高に対して年率15～18%程度の高い手数料がかかります。年金という限られた収入の中でリボ残高が膨らむと、利息だけで家計が圧迫される深刻なリスクがあります。キャッシングも同様に高利率の借入です。申込時にキャッシング枠を「0円」に設定し、お支払いは必ず「1回払い（一括払い）」に固定してください。

カードが突然使えなくなった原因は何ですか？ よくある原因は以下の通りです。 利用限度額の超過 ：年金受給者は利用限度額が低めに設定されるケースがあり、気づかないうちに上限に達していることがあります

：年金受給者は利用限度額が低めに設定されるケースがあり、気づかないうちに上限に達していることがあります 引き落とし口座の残高不足 ：前月の請求が落とせなかった場合、カードが一時停止されます

：前月の請求が落とせなかった場合、カードが一時停止されます 有効期限切れ ：カード裏面の有効期限を確認してください。期限が近いと自動更新カードが届いているはずです

：カード裏面の有効期限を確認してください。期限が近いと自動更新カードが届いているはずです 不正利用の疑い ：カード会社が不正取引を検知して止めている場合があります

：カード会社が不正取引を検知して止めている場合があります 加盟店の機械トラブル・通信エラー：別の店舗や別の支払い方法で試してみてください 原因が分からない場合は、カード裏面のカード会社コールセンターに電話するのが最善です。

不正利用された場合、全額補償されますか？ 主要クレジットカードは原則として不正利用の補償制度を設けています。「不正利用と認識した日から60～90日前まで遡って補償」される制度が一般的です。ただし補償の対象外になるケースもあります（本人や家族による利用・暗証番号を他人に教えた場合等）。 気になる取引を発見したらすぐに以下の手順を踏みましょう：①カード会社のコールセンターに連絡してカードを利用停止②不正利用の申告③調査・補償の手続き。不正利用を早期に発見するためにも、カードの「利用通知サービス」を有効にしておくことが重要です。

免許証を返納したあとでもカードは作れますか？ 作れます。免許証の代わりにマイナンバーカード（写真付き）が1点で本人確認書類として使えます。マイナンバーカードをお持ちでない方は、健康保険証＋住民票の写しの2点セットや、健康保険証＋公共料金の領収書などの組み合わせで対応できます。 なおクレジットカードは補助書類として本人確認に使えるケースがあります（自治体・手続きによって異なります）。免許証返納後の身分証明として、マイナンバーカードの取得をお勧めします。

ネット申込しかできないカードはどう対応すればいいですか？ WEB申込のみのカードが多いですが、店頭申込に対応しているカードもあります。エポスカード（マルイ店頭）・イオンカード（イオン店舗）はスタッフのサポートを受けながら対面で申し込めます。スタッフがタブレット操作を手伝ってくれるため、PCやスマホの操作に慣れていない方でも安心です。 WEB申込に挑戦する場合は、家族や地域のITサポート窓口（図書館・区民センター等）で手伝いを頼む方法もあります。申込は一度保存して後から続きを入力できるカードも多いので、焦らず時間をかけて記入してください。

Apple Pay・Google Payは高齢者でも使えますか？ 対応スマートフォンがあれば使えます。対応スマホにカード情報を登録すると、コンビニや駅の改札でスマホをかざすだけで支払いができます。カードを財布から取り出す手間がなく、カードの紛失リスクも下がります。 ただし初期設定にはスマホとカードの登録操作が必要です。設定が難しい場合は家族に手伝ってもらうか、キャリアショップ（ドコモ・au・ソフトバンク等）でサポートを受けると安心です。三井住友カード（NL）・JCBカード S・楽天カード・PayPayカードはいずれもApple Pay・Google Payに対応しています。

年齢制限でカードが作れないことはありますか？ 一部のカードには上限年齢の条件があります。代表例として「JCB CARD W」は18～39歳限定で、年金受給者の多くが対象外です。申込前に公式サイトで「入会資格」「申込条件」を必ず確認してください。 本記事で紹介したイオンカード（G.G）・リクルートカード・三井住友カード（NL）・JCBカード S・楽天カード・エポスカード・dカード等はいずれも年齢上限を設けておらず、70代・80代でも申し込めます。年齢制限が心配な方はこれらのカードを優先しましょう。

申込したのにカードが届かない、審査結果が来ない場合はどうすればよいですか？ カードの到着まで通常2～3週間かかります（即日発行対応を除く）。審査結果はメール・郵便・電話のいずれかで連絡が来るのが一般的です。3週間以上経っても連絡がない場合は、カード会社のコールセンターに申込時の受付番号を伝えて問い合わせましょう。 審査に落ちた場合でも理由は原則として通知されません。6か月以上間隔を空けてから別のカードに申し込むか、流通系や信販系のカード（イオン・エポス等）に変えてみることをおすすめします。