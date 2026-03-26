Lenovoノートパソコン初心者おすすめ15選！用途別に失敗しない選び方を解説

10万～15万円の価格帯

おすすめな人 おすすめしない人 初めてのノートパソコン選びで失敗したくない人 自作パソコンを組みたい上級者 コスパ重視で品質の高い1台を探している人 MacOSを使いたい人 用途に合ったモデルを具体的に知りたい人 超ハイエンドで最高スペックを求める人 サポートや保証がしっかりしたメーカーがいい人 ゲーミングデスクトップを探している人

Lenovoが初心者におすすめな具体的な理由

ノートパソコン選びで失敗しないためのスペックの見方

用途別おすすめモデル15選（全モデルにスペック表・公式リンク付き）

10万円以下のパソコンを買うと後悔する理由

初心者が本当に買うべき価格帯とスペックの目安

Lenovoのノートパソコンが初心者におすすめな5つの理由

世界シェアNo.1の安心感と品質

世界出荷台数で何年も連続1位

項目 内容 世界シェア（2025年） 27.2%（1位） 国内シェア 約23～24%（1位） 販売台数の目安 世界の約4台に1台がLenovo

コスパの高さが圧倒的

2～3万円は高くなる

サポート・保証体制が手厚い

24時間365日の電話サポート

サポート方法 内容 電話 朝9時～夕方6時 チャット 朝9時～夕方6時 LINE 朝9時～夕方6時 メール 随時受付 標準保証 1年間の引き取り修理 Premium Care（有料） 24時間365日対応

用途別シリーズで迷わず選べる

シリーズ 用途 価格帯 IdeaPad 初心者・家庭用 8万円台～ Yoga クリエイター向け 13万円台～ ThinkPad ビジネス向け 12万円台～ ThinkBook ビジネス兼普段使い 9万円台～ Legion / LOQ ゲーミング 16万円台～

「IdeaPad」シリーズ

ラインナップが豊富で予算に合わせやすい

Lenovo初心者がノートパソコン選びで失敗しないポイント

CPUはIntel Core i3以上を必ず選ぶ

Intel Core i3以上のCPU

CPU 性能の目安 おすすめ度 Celeron / Pentium 低い（動作がもたつく） 避ける Core i3 / Ryzen 3 普通（軽い作業ならOK） 最低ライン Core i5 / Ryzen 5 高い（ほとんどの作業が快適） おすすめ Core i7 / Ryzen 7 とても高い（動画編集もこなせる） 余裕がある人に

メモリは最低8GB以上が必須ライン

最低でも8GB、できれば16GB

メモリ容量 使い心地 おすすめ度 4GB ブラウザだけで重くなる 避ける 8GB 普段使いなら問題なし 最低ライン 16GB 複数アプリも快適 一番おすすめ 32GB 動画編集や専門作業にも対応 ハイスペック志向の人に

ストレージはHDDではなくSSDを選ぶ

SSD一択

10万円以下のノートパソコンは要注意

CPUがCeleronやPentiumなどの低性能タイプ

メモリが4GBしか載っていない

ストレージがHDDで起動が遅い

ディスプレイの品質が低く目が疲れやすい

10万～15万円

初心者に20万円以上のノートパソコンは必要ない

Lenovoノートパソコン初心者おすすめ【軽量・持ち運びタイプ3選】

1. IdeaPad Slim 5i Gen 10（14型 Intel）

10万円前後で有機ELディスプレイを搭載

項目 スペック CPU Intel Core i5-13420H メモリ 16GB DDR5（増設可能） ストレージ SSD 512GB（増設可能） ディスプレイ 14型 WUXGA OLED（有機EL） 重さ 約1.39kg バッテリー 最大約9.2時間 価格 9.9万円～

初めてのノートパソコンで失敗したくない人

通勤・通学で持ち運びたい人

キレイな画面で動画や写真を楽しみたい人

2. IdeaPad Slim 3 Gen 10（14型 AMD）

8万円台から購入できる

項目 スペック CPU AMD Ryzen 5 7533HS / Ryzen 7 7735HS メモリ 16GB（オンボード8GB＋スロット8GB） ストレージ SSD 最大1TB ディスプレイ 14型 WUXGA IPS液晶 重さ 約1.39kg バッテリー 最大約9時間 価格 8万円台～

とにかくコスパを重視したい人

Office作業やネット閲覧が中心の人

初期費用を抑えつつ、長く使える1台がほしい人

3. Yoga Slim 7 Gen 10（14型 AMD）

約1.3kg

項目 スペック CPU AMD Ryzen AI 5 340 / Ryzen AI 7 350 メモリ 32GB LPDDR5X ストレージ SSD 最大1TB ディスプレイ 14型 2.8K OLED（DCI-P3 100%、120Hz） 重さ 約1.3kg バッテリー 最大約12.5時間 価格 13.9万円～

軽さと高性能の両方を求める人

画面のキレイさにこだわりたい人

5年以上長く使いたい人

Lenovoノートパソコン初心者おすすめ【女性向けデザイン3選】

1. Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 10（14型 Intel）

約1.22kg

項目 スペック CPU Intel Core Ultra 5 226V / Core Ultra 7 258V メモリ 32GB LPDDR5X ストレージ SSD 最大1TB ディスプレイ 14型 2.8K OLED（DCI-P3 100%、1,100ニット） 重さ 約1.22kg バッテリー 最大約16.6時間 価格 19.7万円～

おしゃれなデザインのパソコンがほしい人

カフェや外出先で使いたい人

写真や動画をキレイな画面で楽しみたい人

2. IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10（14型 AMD）

360度回転させてタブレットモード

項目 スペック CPU AMD Ryzen AI 5 340 / Ryzen AI 7 350 メモリ 16GB ストレージ SSD 最大1TB ディスプレイ 14型 WUXGA IPS タッチパネル 重さ 約1.6kg バッテリー 最大約9時間 価格 12.3万円～

タブレットとしても使いたい人

手書きメモやイラストを描きたい人

直感的に操作できるタッチパネルがほしい人

3. IdeaPad Slim 5 Gen 10（14型 AMD）

メモリとSSDの増設にも対応

項目 スペック CPU AMD Ryzen 5 8645HS / Ryzen 7 8845HS メモリ 16GB DDR5（増設可能） ストレージ SSD 512GB（増設可能） ディスプレイ 14型 WUXGA OLED（DCI-P3 100%） 重さ 約1.39kg バッテリー 最大約9時間 価格 9.3万円～

おしゃれなデザインを予算を抑えて手に入れたい人

有機ELディスプレイで映画や動画を楽しみたい人

将来的にメモリやSSDを増設したい人

Lenovoノートパソコン初心者おすすめ【大画面タイプ3選】

1. IdeaPad Slim 5 Gen 10（16型 AMD）

2.8K有機ELディスプレイ

項目 スペック CPU AMD Ryzen 5 8645HS / Ryzen 7 8845HS メモリ 最大32GB DDR5 ストレージ SSD 512GB（増設可能） ディスプレイ 16型 2.8K OLED（DCI-P3 100%、120Hz） 重さ 約1.69kg バッテリー 最大約8時間 価格 12.3万円～

自宅メインで広い画面で作業したい人

大画面で映画や動画を楽しみたい人

将来的にクリエイティブな作業にも挑戦したい人

2. IdeaPad Slim 5i Gen 10（16型 Intel）

16:10のアスペクト比

項目 スペック CPU Intel Core i5-13420H / Core i7-13620H メモリ 16GB DDR5 ストレージ SSD 512GB ディスプレイ 16型 WUXGA IPS液晶（1920×1200） 重さ 約1.7kg バッテリー 最大約9時間 価格 10万円前後

Intel CPUにこだわりたい人

大画面でExcelやWordの作業をしたい人

コスパ重視で大きい画面がほしい人

3. IdeaPad Slim 3（15.3型 Intel）

最大約16.9時間

項目 スペック CPU Intel Core i5-13420H メモリ 16GB DDR5 ストレージ SSD 512GB ディスプレイ 15.3型 WUXGA IPS液晶（ノングレア） 重さ 約1.59kg バッテリー 最大約16.9時間 価格 10万円前後

Office付きですぐに使いたい人

目が疲れにくいノングレア画面がいい人

大画面でも持ち運べる重さがいい人

Lenovoノートパソコン初心者おすすめ【動画編集ハイスペック3選】

1. Yoga Slim 7 Gen 10（14型 AMD）

13万円台から

DCI-P3 100%の広色域

項目 スペック CPU AMD Ryzen AI 7 350 メモリ 32GB LPDDR5X ストレージ SSD 最大1TB ディスプレイ 14型 2.8K OLED（DCI-P3 100%、120Hz） 重さ 約1.3kg バッテリー 最大約12.5時間 価格 13.9万円～

YouTube用の動画編集を始めたい人

色が正確なディスプレイで作業したい人

コスパ良くクリエイティブ作業を始めたい人

2. Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 10（14型 Intel）

最大約16.6時間のバッテリー駆動

項目 スペック CPU Intel Core Ultra 7 258V メモリ 32GB LPDDR5X ストレージ SSD 最大1TB ディスプレイ 14型 2.8K OLED（Adobe RGB 99%、1,100ニット） 重さ 約1.22kg バッテリー 最大約16.6時間 価格 19.7万円～

動画編集を本気で始めたい人

外出先でも長時間バッテリーで作業したい人

プロレベルの色再現性が必要な人

3. IdeaPad Slim 5 Gen 10（16型 AMD）

12万円台で動画編集にも対応できる

項目 スペック CPU AMD Ryzen 7 8845HS メモリ 最大32GB DDR5 ストレージ SSD 512GB（増設可能） ディスプレイ 16型 2.8K OLED（DCI-P3 100%、120Hz） 重さ 約1.69kg バッテリー 最大約8時間 価格 12.3万円～

動画編集を始めてみたいけど予算は抑えたい人

大画面でタイムラインを広く使いたい人

IdeaPadの手頃な価格でクリエイティブ作業をしたい人

Lenovoノートパソコン初心者おすすめ【オンラインゲーム向け3選】

1. LOQ 15IRX10 RTX 5050搭載モデル（15.6型）

16.9万円～

項目 スペック CPU Intel Core i5-13450HX メモリ 16GB（最大32GB） ストレージ SSD 512GB（最大SSD×2） GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 ディスプレイ 15.6型 FHD IPS 144Hz 重さ 約2.38kg 価格 16.9万円～

初めてゲーミングPCを買う人

予算を抑えてゲームを始めたい人

普段使いとゲームを1台で済ませたい人

2. LOQ 15IRX10 RTX 5060搭載モデル（15.6型）

RTX 5060

項目 スペック CPU Intel Core i7-13650HX / Core i7-14700HX メモリ 16GB（最大32GB） ストレージ SSD 最大1TB（最大SSD×2） GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 ディスプレイ 15.6型 FHD IPS 144Hz（sRGB 100%） 重さ 約2.38kg 価格 20万円前後

高画質でゲームを楽しみたい人

ゲーム実況や配信にも挑戦したい人

最新タイトルも遊べるスペックがほしい人

3. Legion 7i Gen 10（16型 Intel）

240Hzのリフレッシュレート

項目 スペック CPU Intel Core Ultra 7 255HX / Core Ultra 9 275HX メモリ 最大32GB ストレージ SSD×2（PCIe 5.0/4.0） GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 ディスプレイ 16型 WQXGA OLED 240Hz（DCI-P3 100%） 重さ 約2.0kg 価格 30.3万円～

ゲームを本気でやりたい人

動画編集とゲームの両方に使いたい人

最高品質のディスプレイでゲームを楽しみたい人

Lenovoノートパソコン初心者に関するよくある質問まとめ

Lenovoは中国メーカーだけど品質は大丈夫？

世界シェアNo.1を何年も維持している

IntelとAMDのCPUはどっちを選べばいい？

Ryzen 5は同等クラスの性能

Officeソフトは付いている？

Lenovoのパソコンはどこで買うのがお得？

Lenovo初心者おすすめノートパソコンまとめ！用途に合った1台を見つけよう

Lenovoは世界シェアNo.1で品質もサポートも安心

CPUはIntel Core i3（AMD Ryzen 3）以上を選ぶ

メモリは最低8GB以上、できれば16GBがおすすめ

ストレージはSSD一択でHDDは避ける

予算は10万～15万円が初心者のベストゾーン

10万円以下のパソコンはスペックが低い地雷モデルが多い

20万円以上は初心者にはオーバースペックでもったいない

軽量タイプならIdeaPad Slim 5i Gen 10がコスパ抜群

女性向けデザインならYoga Slim 7i Aura Editionが上品でおしゃれ

大画面ならIdeaPad Slim 5 Gen 10の16型が圧倒的なコスパ

動画編集ならYoga Slim 7 Gen 10が13万円台で高性能

ゲーミングならLOQ 15IRX10が16.9万円からで入門にぴったり

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