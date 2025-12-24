第76回NHK紅白歌合戦（2025年）の見逃し配信はどこで見れる？無料トライアルは？

あとから見逃し配信で観る

第76回NHK紅白歌合戦（2025）の出場者

年末が近づいてくると、「あ、もう紅白の時期か」と自然に思い出す人も多いと思います。 毎年最初から最後までしっかり観る人もいれば、家事をしながらなんとなく流している人、年越し直前だけチェックする人など、楽しみ方は本当に人それぞれですよね。第76回NHK紅白歌合戦は、2025年12月31日（水）19時20分から23時45分まで放送予定。 大晦日の夜を代表する、日本最大級の音楽特番です！その年を彩ったヒット曲や話題のアーティストが一堂に会し、「今年も終わるんだな」と実感させてくれる番組でもあります。 ただ、大晦日はどうしても予定が詰まりやすい日でもあります。 親戚が集まったり、年越しの準備をしていたり、外出して帰りが遅くなったりして、「気づいたら後半しか観られなかった」「途中でテレビを消してしまった」という経験がある人も多いのではないでしょうか。紅白は4時間以上ある長時間番組なので、リアルタイムで全部追うのが難しいのも正直なところ。 だからこそ最近は、「」という選択肢がかなり現実的になってきています。第76回NHK紅白歌合戦（2025年）は、放送終了後にNHKオンデマンドで見逃し配信が行われます。このNHKオンデマンドはNHK公式の配信サービスなので、画質や配信の安定感も含めて安心して利用できるのが特徴です。このNHKオンデマンド、実はU-NEXTを経由して視聴することもできます。このポイントを使えばNHKオンデマンドの支払いに充てることができるため、紅白歌合戦の見逃し配信も実質追加料金なしで視聴できます。このポイントは、新作映画やドラマのレンタル、電子書籍の購入に使えるほか、映画館の割引チケットへの交換や、NHKオンデマンドの月額料金の支払いにも利用できます。「ポイントって余りそう…」と思う人もいるかもしれませんが、使い道が幅広いので無駄になりにくいのがU-NEXTの良いところ。紅白の見逃し配信をきっかけに登録して、そのまま年末年始の映画やドラマ、新作チェックまで楽しめるのは、かなり相性の良い使い方だと思います。また、U-NEXTは紅白だけを観て終わるにはもったいないほど作品数が多い動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメ・バラエティ・ドキュメンタリーまで幅広くそろっているので、年末年始の空いた時間に一気見するのにも向いています。第76回NHK紅白歌合戦は、今年も世代やジャンルを超えたアーティストが集結しています。司会を務めるのは、有吉弘行さん、綾瀬はるかさん、今田美桜さん。トーク力と安定感、華やかさのバランスが取れた組み合わせで、進行面でも安心して観られそうです。現時点で発表されている出場歌手は以下の通りです。〈紅組〉アイナ・ジ・エンドあいみょんILLIT幾田りら石川さゆり岩崎宏美aespaCANDY TUNE坂本冬美髙橋真理子ちゃんみな天童よしみ乃木坂46HANAPerfumeハンバートハンバートFRUITS ZIPPERMISIA水森かおりLiSAAKB48〈白組〉&TEAMORANGE RANGEKing & Prince久保田利伸郷ひろみサカナクション純烈TUBENumber_i新浜レオンVaundyBE:FIRST福山雅治布施 明Mrs. GREEN APPLE三山ひろしM!LK星野源演歌や歌謡曲、J-POP、ロック、ダンスミュージックまでジャンルが幅広く、「知らない曲があっても自然と楽しめる」のが紅白の良さだと感じます。毎年、「この曲懐かしい」「この人久しぶりに見た！」という発見があるのも、紅白ならではの楽しみ方かもしれません。紅白歌合戦は、リアルタイムで観ることにこだわらなくても大丈夫。見逃し配信をうまく使えば、自分のペースで好きな場面だけを楽しむこともできます。大晦日は慌ただしくなりがちですが、少し落ち着いたタイミングで紅白を振り返る・・・そんな楽しみ方もアリだと思います。是非、今回はサブスクを上手に活用して好きなタイミングで紅白を楽しんでみてはいかがでしょうか。