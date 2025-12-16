朝倉未来　次の試合予定と戦績　配信サブスクはある？PPVの値段は？

【朝倉未来の対戦相手ラジャブアリ・シェイドゥラエフってどんな相手？】

ラジャブアリ・シェイドゥラエフは、キルギス出身のフェザー級王者。ここまで無敗を維持し、という実績を誇る、危険度の高いファイターです。打撃、グラウンド、そしてフィジカルの強さまで高いレベルで備えた、いわゆる。その完成度の高さで、すでにRIZINフェザー級の頂点に立っています。 年末の大舞台で控える朝倉未来との一戦は、王者としての評価をさらに押し上げる重要な試合。ここを勝ち切ることができれば、シェイドゥラエフの名前は、RIZINフェザー級の歴史により深く刻まれることになるでしょう。

【朝倉未来の過去の試合と戦績】