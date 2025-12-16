朝倉未来 次の試合予定と戦績 配信サブスクはある？PPVの値段は？
2025/12/16 03:34
2025年12月31日（水）、大晦日の大舞台。
さいたまスーパーアリーナで行われるフェザー級タイトルマッチで、現王者 ラジャブアリ・シェイドゥラエフ に挑戦します。 試合はフェザー級66.0kg、MMAルール、5分3ラウンド。王者としての完成度を誇るシェイドゥラエフと、再び頂点を狙う朝倉未来。まさに実力と経験が交錯する一戦となります。
会場は開場11時、開始は13時予定。大晦日という特別な一日、その中心に据えられたタイトルマッチということもあり、すでにチケットは高い注目を集め、応援シートは完売との情報も入っています。 2025年を締めくくるRIZINの大舞台。フェザー級の勢力図を左右するタイトルマッチです。
なお、過去の大会を見ても分かるとおり、PPVの料金設定は大会ごとに若干の違いがあります。そのため、正確な金額については、必ず該当大会の「PPVチケット販売ページ」で確認するのが安心です。 最新かつ正式な料金や販売条件は、U-NEXT公式サイトに詳しく掲載されていますので、購入前に一度チェックしておくことをおすすめします。
2025年12月現在の情報を元に作成された記事です。
【朝倉未来 次の試合はRIZIN師走の超強者祭り】
|配信サービス
|券種
|料金（税込）
|補足
|U-NEXT
（PPV）
|第2部のみ
|4,000円
|第2部のみ視聴できるチケット。
|第3部のみ
|6,000円
|第3部のみ視聴できるチケット。
|通し（前売）
|7,000円
|全パート視聴可能な前売り通し券。
アーカイブ視聴付き。
|通し（当日）
|7,700円
|大会当日に購入する通し券。
アーカイブ視聴付き。
初回登録の600ptやキャンペーンで実質負担を下げられる場合あり。
|U-NEXT
（PPV）
|アーカイブ
|5,500円
|ライブ視聴なしでアーカイブのみ視聴できるチケット。
見逃し視聴だけしたい人向け。
【朝倉未来の対戦相手ラジャブアリ・シェイドゥラエフってどんな相手？】
【朝倉未来の過去の試合と戦績】
|日付
|対戦相手
|勝敗
|試合結果
|大会名
|R
|時間
|開催地
|備考
|2025年7月27日
|クレベル・コイケ
|勝利
|判定（スプリット）
|Super RIZIN 4
|3
|5:00
|日本・埼玉
|2025年5月4日
|鈴木千裕
|勝利
|TKO（ドクターストップ）
|RIZIN 男祭り（Rizin: Otoko Matsuri）
|3
|1:56
|日本・東京
|2024年7月28日
|平本蓮
|敗北
|KO（パンチ）
|Super RIZIN 3
|1
|2:18
|日本・埼玉
|RIZIN「Last Man Standing」タイトル戦
|2023年7月30日
|ヴガール・ケラモフ
|敗北
|一本（リアネイキドチョーク）
|Super RIZIN 2（Bellator × RIZIN 2）
|1
|2:41
|日本・埼玉
|RIZINフェザー級暫定王座決定戦
|2023年4月29日
|牛久絢太郎
|勝利
|判定（3-0）
|RIZIN LANDMARK 5
|3
|5:00
|日本・東京
|2021年12月31日
|斎藤裕
|勝利
|判定（3-0）
|RIZIN.33
|3
|5:00
|日本・埼玉
|リマッチ
|2021年10月2日
|萩原京平
|勝利
|判定（3-0）
|RIZIN LANDMARK vol.1
|3
|5:00
|日本・東京
|68kg契約（約150lb）
|2021年6月13日
|クレベル・コイケ
|敗北
|テクニカルサブ（三角絞め）
|RIZIN.28
|2
|1:49
|日本・東京
|2020年12月31日
|山須允信
|勝利
|KO（ハイキック→パンチ）
|RIZIN.26
|1
|4:20
|日本・埼玉
|68kg契約（約150lb）
|2020年11月21日
|斎藤裕
|敗北
|判定（0-3）
|RIZIN.25
|3
|5:00
|日本・大阪
|RIZIN初代フェザー級王座決定戦
|2020年2月22日
|ダニエル・サラス
|勝利
|KO（ハイキック→パンチ）
|RIZIN.21
|2
|2:34
|日本・浜松
|68kg契約
|2019年12月31日
|ジョン・マカパ
|勝利
|判定（3-0）
|RIZIN.20
|3
|5:00
|日本・埼玉
|2019年7月29日
|矢地祐介
|勝利
|判定（3-0）
|RIZIN.17
|3
|5:00
|日本・東京
|ライト級戦
|2019年4月21日
|ルイス・グスタボ
|勝利
|判定（3-0）
|RIZIN.15
|3
|5:00
|日本・横浜
|68kg契約
|2018年12月31日
|井上克也
|勝利
|TKO（飛び膝→パンチ）
|RIZIN 平成最後のやれんのか！
|2
|2:39
|日本・東京
|68kg契約
|2018年9月30日
|カルシャガ・ダウトベック
|勝利
|判定（3-0）
|RIZIN.13
|3
|5:00
|日本・埼玉
|2018年8月12日
|日沖発
|勝利
|TKO（ハイキック→パンチ）
|RIZIN.12
|1
|3:45
|日本・名古屋
|2018年4月28日
|寺島耕祐
|勝利
|判定（3-0）
|DEEP 83 IMPACT
|2
|5:00
|日本・東京
|2017年10月28日
|イ・ギルウ
|敗北
|判定（0-3）
|ROAD FC 43
|3
|5:00
|韓国・ソウル
|2017年3月11日
|オ・ドゥソク
|勝利
|TKO（ハイキック→パンチ）
|ROAD FC 37
|1
|4:06
|韓国・ソウル
|2016年9月4日
|古田博之
|勝利
|KO（パンチ）
|The Outsider 42
|1
|1:32
|日本・豊川
|RINGSフェザー級王座防衛戦
|2016年3月27日
|浅見怜
|ノーコンテスト
|NC（裁定取り消し）
|The Outsider 39
|2
|2:12
|日本・東京
|RINGSライト級王座防衛／後に無効試合
|2015年12月13日
|樋口武大
|勝利
|一本（リアネイキドチョーク）
|The Outsider 38
|1
|3:17
|日本・東京
|RINGSフェザー級王座獲得
|2015年7月19日
|吉永啓之介
|勝利
|KO（パンチ）
|The Outsider 36
|1
|2:53
|日本・東京
|RINGSライト級王座獲得
|2012年9月16日
|板垣守和
|勝利
|KO（パンチ）
|DEEP CAGE IMPACT 2012
|1
|0:53
|日本・浜松
|プロデビュー戦
2025年12月現在の情報を元に作成された記事です。