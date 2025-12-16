朝倉未来　次の試合予定と戦績　配信サブスクはある？PPVの値段は？

2025/12/16 03:34

【朝倉未来　次の試合はRIZIN師走の超強者祭り】

 
  Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り、大晦日大会での注目カードが正式決定です。 朝倉未来の次戦が、ついにアナウンスされました。

2025年12月31日（水）、大晦日の大舞台。

さいたまスーパーアリーナで行われるフェザー級タイトルマッチで、現王者 ラジャブアリ・シェイドゥラエフ に挑戦します。 試合はフェザー級66.0kg、MMAルール、5分3ラウンド。王者としての完成度を誇るシェイドゥラエフと、再び頂点を狙う朝倉未来。まさに実力と経験が交錯する一戦となります。

会場は開場11時、開始は13時予定。大晦日という特別な一日、その中心に据えられたタイトルマッチということもあり、すでにチケットは高い注目を集め、応援シートは完売との情報も入っています。 2025年を締めくくるRIZINの大舞台。フェザー級の勢力図を左右するタイトルマッチです。
 

配信サービス 券種 料金（税込） 補足
U-NEXT
（PPV）		 第2部のみ 4,000円 第2部のみ視聴できるチケット。
第3部のみ 6,000円 第3部のみ視聴できるチケット。
通し（前売） 7,000円 全パート視聴可能な前売り通し券。
アーカイブ視聴付き。
通し（当日） 7,700円 大会当日に購入する通し券。
アーカイブ視聴付き。
初回登録の600ptやキャンペーンで実質負担を下げられる場合あり。
U-NEXT
（PPV）		 アーカイブ 5,500円 ライブ視聴なしでアーカイブのみ視聴できるチケット。
見逃し視聴だけしたい人向け。
  なお、過去の大会を見ても分かるとおり、PPVの料金設定は大会ごとに若干の違いがあります。そのため、正確な金額については、必ず該当大会の「PPVチケット販売ページ」で確認するのが安心です。 最新かつ正式な料金や販売条件は、U-NEXT公式サイトに詳しく掲載されていますので、購入前に一度チェックしておくことをおすすめします。

 
【朝倉未来の対戦相手ラジャブアリ・シェイドゥラエフってどんな相手？】

 
  ラジャブアリ・シェイドゥラエフは、キルギス出身のフェザー級王者。ここまで無敗を維持し、勝利した試合はすべてフィニッシュ決着という実績を誇る、危険度の高いファイターです。打撃、グラウンド、そしてフィジカルの強さまで高いレベルで備えた、いわゆるトータルファイター。その完成度の高さで、すでにRIZINフェザー級の頂点に立っています。 年末の大舞台で控える朝倉未来との一戦は、王者としての評価をさらに押し上げる重要な試合。ここを勝ち切ることができれば、シェイドゥラエフの名前は、RIZINフェザー級の歴史により深く刻まれることになるでしょう。
 

【朝倉未来の過去の試合と戦績】

日付 対戦相手 勝敗 試合結果 大会名 R 時間 開催地 備考
2025年7月27日 クレベル・コイケ 勝利 判定（スプリット） Super RIZIN 4 3 5:00 日本・埼玉  
2025年5月4日 鈴木千裕 勝利 TKO（ドクターストップ） RIZIN 男祭り（Rizin: Otoko Matsuri） 3 1:56 日本・東京  
2024年7月28日 平本蓮 敗北 KO（パンチ） Super RIZIN 3 1 2:18 日本・埼玉 RIZIN「Last Man Standing」タイトル戦
2023年7月30日 ヴガール・ケラモフ 敗北 一本（リアネイキドチョーク） Super RIZIN 2（Bellator × RIZIN 2） 1 2:41 日本・埼玉 RIZINフェザー級暫定王座決定戦
2023年4月29日 牛久絢太郎 勝利 判定（3-0） RIZIN LANDMARK 5 3 5:00 日本・東京  
2021年12月31日 斎藤裕 勝利 判定（3-0） RIZIN.33 3 5:00 日本・埼玉 リマッチ
2021年10月2日 萩原京平 勝利 判定（3-0） RIZIN LANDMARK vol.1 3 5:00 日本・東京 68kg契約（約150lb）
2021年6月13日 クレベル・コイケ 敗北 テクニカルサブ（三角絞め） RIZIN.28 2 1:49 日本・東京  
2020年12月31日 山須允信 勝利 KO（ハイキック→パンチ） RIZIN.26 1 4:20 日本・埼玉 68kg契約（約150lb）
2020年11月21日 斎藤裕 敗北 判定（0-3） RIZIN.25 3 5:00 日本・大阪 RIZIN初代フェザー級王座決定戦
2020年2月22日 ダニエル・サラス 勝利 KO（ハイキック→パンチ） RIZIN.21 2 2:34 日本・浜松 68kg契約
2019年12月31日 ジョン・マカパ 勝利 判定（3-0） RIZIN.20 3 5:00 日本・埼玉  
2019年7月29日 矢地祐介 勝利 判定（3-0） RIZIN.17 3 5:00 日本・東京 ライト級戦
2019年4月21日 ルイス・グスタボ 勝利 判定（3-0） RIZIN.15 3 5:00 日本・横浜 68kg契約
2018年12月31日 井上克也 勝利 TKO（飛び膝→パンチ） RIZIN 平成最後のやれんのか！ 2 2:39 日本・東京 68kg契約
2018年9月30日 カルシャガ・ダウトベック 勝利 判定（3-0） RIZIN.13 3 5:00 日本・埼玉  
2018年8月12日 日沖発 勝利 TKO（ハイキック→パンチ） RIZIN.12 1 3:45 日本・名古屋  
2018年4月28日 寺島耕祐 勝利 判定（3-0） DEEP 83 IMPACT 2 5:00 日本・東京  
2017年10月28日 イ・ギルウ 敗北 判定（0-3） ROAD FC 43 3 5:00 韓国・ソウル  
2017年3月11日 オ・ドゥソク 勝利 TKO（ハイキック→パンチ） ROAD FC 37 1 4:06 韓国・ソウル  
2016年9月4日 古田博之 勝利 KO（パンチ） The Outsider 42 1 1:32 日本・豊川 RINGSフェザー級王座防衛戦
2016年3月27日 浅見怜 ノーコンテスト NC（裁定取り消し） The Outsider 39 2 2:12 日本・東京 RINGSライト級王座防衛／後に無効試合
2015年12月13日 樋口武大 勝利 一本（リアネイキドチョーク） The Outsider 38 1 3:17 日本・東京 RINGSフェザー級王座獲得
2015年7月19日 吉永啓之介 勝利 KO（パンチ） The Outsider 36 1 2:53 日本・東京 RINGSライト級王座獲得
2012年9月16日 板垣守和 勝利 KO（パンチ） DEEP CAGE IMPACT 2012 1 0:53 日本・浜松 プロデビュー戦


※2025年12月現在の情報を元に作成された記事です。