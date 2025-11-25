キューティハニーBELOVED ENEMY　実写ドラマの配信はどこで見れる？無料で見れる？阿部なつき主演

キューティーハニー BELOVED ENEMYの配信はどこで見れる？

『キューティーハニー BELOVED ENEMY』は、DMM TVの縦型ショートドラマ枠「DMMショート」で独占配信が決定しています。



配信開始日は2025年11月25日（火）で、全15話のシリーズとして公開予定です。

また、DMM TVでは初回利用者向けに14日間の無料トライアルが用意されています。この期間中は、本作だけでなくドラマ・アニメ・バラエティ・映画など幅広い作品を追加料金なしで楽しめます。もしサービスが合わない場合でも解約は簡単なので、気軽に視聴を始められるのも魅力です。



キューティーハニー BELOVED ENEMYのあらすじ

キューティーハニー BELOVED ENEMYのキャスト

役者名 役名 どんな役か？ 阿部なつき 如月ハニー／キューティーハニー 大企業の社長令嬢から借金生活に転落したアンドロイド。“愛と正義の戦士”として悪党に立ち向かう主人公。 橋本梨菜 黒尾豹子 如月技術を乗っ取り世界征服を企む冷酷非情な女社長。ハニーの前に立ちはだかる最大の敵で、本作オリジナルのヴィラン。 北村優衣 秋夏子 豹子に乗っ取られた如月技術にOLとして潜入する先輩社員。社内でハニーを支える頼れる存在。 片山陽加 常似ミハル 営業部長としてハニーや夏子にパワハラを行う“悪上司”。会社内の圧力と恐怖の象徴的なキャラクター。 清水元太 早見青児 ハニーを陰で助ける謎多き新聞記者。裏側から事件のカギを握る情報を提供する存在。

『キューティーハニー BELOVED ENEMY』では、裕福な社長令嬢として暮らしていた如月ハニーが突然の父の死と借金により、過酷な日常へ突き落とされるところから物語が始まる。だが、彼女の正体は「空中元素固定装置」によって造られたアンドロイド。父の遺志と自らの正義のため、ハニーは再び“キューティーハニー”として覚醒する。次々と現れる謎の敵や組織、裏切り、陰謀と向き合いながら、仲間とともに戦い成長していく、新時代のアクションヒロインドラマとなっている。