『ひと夏の共犯者』の見逃し配信はどこで見れる？

ひと夏の共犯者の見逃し配信先は、U-NEXTが決定しています。いずれも放送終了後すぐに配信されるため、リアルタイムで視聴できなかった方にもおすすめです。

月額料金 2,189円（税込） 無料トライアル 初回31日間

（初回登録時600ポイント付与） 特典 毎月1200ポイント自動付与 見放題作品 35万本以上

『ひと夏の共犯者』のキャスト

まとめ

PRテレビ東京“ドラマ24”枠で2025年10月3日（金）より放送開始となるひと夏の共犯者。原作は、“財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～”、“ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～”に続く、テレ東とアミューズクリエイティブスタジオ共同制作の完全オリジナルWEB漫画となります。既にSNSでも話題になっているこちらの作品ですが、ドラマも面白そう！と注目を集めています。Paraviを統合しTBS・テレビ東京のドラマ配信が充実。映画・アニメ・ドラマに加え、電子書籍や雑誌も利用可能。見逃し配信は放送終了後すぐに配信されます。大学３年生の主人公、岩井巧巳は、アイドルグループのAMELのMIOこと片桐澪を推していた。澪のその笑顔は日々の支えだった。しかし、人気ミュージシャンの海斗との熱愛報道を知り、ショックを受ける巧巳。心の傷を癒すために訪れた田舎の亡き祖父の家の前で、巧巳は偶然行く当てがなく雨に濡れた傷だらけの澪と出会う。「しばらくここに置いてください」と懇願する澪を受け入れ、夢にまで見た推しアイドルとの共同生活が始まる。一緒に過ごす中で、巧巳は澪の中にもう一つの人格・・・“眞希”がいることに気づく。そして、熱愛報道のあった海斗が死亡したというニュースが報じられ、「もしかして彼女は殺人犯なのかもしれない」という疑念が沸いてきたのだった。澪を信じたいのに、疑わずにはいられない。そして、巧巳は眞希に翻弄されながらも愛ゆえに踏み出す・・“最愛の推し”を守るために、そして共犯者になるために。これは、“幻の愛”に溺れた男が堕ちていく、危険で切ない逃避行ラブサスペンス！岩井巧巳・・・橋本将生片桐澪・眞希・・・恒松祐里塔堂雅也・・・萩原聖人三宅圭吾・・・柾木玲弥天瀬愛衣那・・・永瀬莉子千種モナ・・・石川瑠華水川翔太・・・丈太郎瑠奈・・・秋澤美月エマ・・・上原あまね新庄海斗・・・浅野竣哉未次・・・飛永翼（ラバーガール）『ひと夏の共犯者』は、テレビ東京系「ドラマ24」枠で2025年10月3日（金）より放送開始です！原作はオリジナルWEB漫画で、既にSNSでは注目を集めています。見逃し配信はU-NEXTとLeminoで放送終了後すぐにスタートします。U-NEXTはTBS・テレ東系ドラマに強く、初回31日間無料。ひと夏の共犯者は、大学生の岩井巧巳（橋本将生）が推しアイドル・片桐澪（恒松祐里）と偶然出会い、彼女を匿うことから始まる共同生活。だが澪には“もう一つの人格”眞希が存在し、やがて彼女の恋人が死亡したという報道が。巧巳は疑念と愛の狭間で苦悩しながらも、推しを守るため共犯者となっていく――危険で切ない逃避行サスペンス！もしも「推し」が殺人犯だったら・・・？”推し“がいる人も、そうでない人も楽しめるドラマになっています♡