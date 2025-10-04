ザ・ロイヤルファミリーの見逃し配信はどこで見れる？

『ザ・ロイヤルファミリー』のあらすじ

役名 キャスト 栗須 栄治 妻夫木 聡 ？？？ 目黒 蓮（Snow Man） 野崎 加奈子 松本 若菜 広中 博 安藤 政信 佐木 隆二郎 高杉 真宙 平良 恒明 津田 健次郎 相磯 正臣 吉沢 悠 野崎 剛史 木場 勝己 林田 純次 尾美 としのり 山王 百合子 関水 渚 安川 すみれ 長内 映里香 遠山 大地 秋山 寛貴（ハナコ） 野崎 翔平 三浦 綺羅 山王 優太郎 小泉 孝太郎 山王 京子 黒木 瞳 椎名 善弘 沢村 一樹 山王 耕造 佐藤 浩市

PRTBS系「日曜劇場」最新作として注目を集めているのが、2025年秋ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』です。毎回話題作を世に送り出してきた日曜劇場ですが、今作は放送前からSNSで大きな盛り上がりを見せており、放送開始を心待ちにしているファンも多いはず。放送開始はで放送されます。リアルタイムで見られない方も安心で、見逃し配信は U-NEXT で行われる予定です。U-NEXTは映画やドラマ、アニメなどを網羅する日本最大級の動画配信サービス。見放題作品は35万本以上、さらに雑誌210誌以上が読み放題と、コンテンツの充実度は他のサービスを圧倒しています。過去の日曜劇場作品も数多く配信されているため、『ザ・ロイヤルファミリー』とあわせて過去作を一気に楽しむことも可能です。物語の主人公は、大手税理士事務所に勤務する 栗須栄治（妻夫木聡）。仕事で大きな挫折を経験し、税理士としての自信を失っていた彼に、人材派遣会社「ロイヤルヒューマン社」から競馬事業部の実態調査という依頼が舞い込みます。同社を一代で築き上げたのは、創業者の 山王耕造（佐藤浩市）。耕造は情熱を競馬事業に注ぎ続けていましたが、その事業は赤字が続いており、息子で人事統括部長の 山王優太郎（小泉孝太郎） からも撤退を求められていました。さらに、妻の 山王京子（黒木瞳） も競馬事業に否定的で、耕造の強い信念は家族との亀裂を生んでいたのです。栗須は調査のために北海道のセリ会場を訪れ、そこで耕造の競馬にかける熱い思いに直面。さらに、実家の牧場を手伝う元恋人 野崎加奈子（松本若菜） と偶然の再会を果たします。栗須は当初の依頼通り、競馬事業部の撤廃を進言する報告を提出しますが、加奈子から競走馬の世界の厳しい現実を聞かされ、深い衝撃を受けます。やがて耕造や加奈子の情熱に心を動かされた栗須は、自らの生き方を見つめ直すため再び北海道へ。税理士として、人間として、彼が導き出した答えとは――。挫折から再生へと歩み出す栗須の姿が、多くの方の共感を呼びます。主演の妻夫木聡をはじめ、佐藤浩市、黒木瞳、小泉孝太郎、沢村一樹といったベテラン勢に加え、目黒蓮や高杉真宙といったフレッシュな顔ぶれも揃い、世代を超えたキャスティングが作品に厚みを持たせています。人間ドラマと競馬という一見異なる要素が交錯する物語の中で、それぞれのキャラクターがどのような役割を果たすのかも見どころのひとつです。『ザ・ロイヤルファミリー』は企業経営と競馬という異色のテーマを融合させ、家族の確執や人間の再生を描き出す骨太な作品です。主人公・栗須が自分の生き方を模索し、新たな挑戦へと踏み出していく姿は、多くの視聴者に深い共感を呼ぶことでしょう。放送開始は 2025年10月12日（日）夜9時。初回15分拡大でTBS系「日曜劇場」にて放送予定です。リアルタイムでの視聴が難しい方は、U-NEXTでの見逃し配信を利用するのがおすすめ。無料トライアルを活用すれば、気軽に作品を楽しむことができます。この秋、大注目の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。是非、見逃し配信も同時にチェックしてみてはいかがでしょうか。