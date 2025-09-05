【2025年9月版】プライオリティパスが最安で発行できるクレジットカードを解説
ファイナンス
2025/09/05 12:00
プライオリティパスを特典としているクレジットカードは多数あるものの、年会費や特典の詳細はさまざまです。
よりお得にプライオリティパスを発行するためにも、クレジットカードの特徴やメリット・デメリットを理解しておくことが大切です。
この記事では、プライオリティパスを最安でゲットできるクレジットカードをテーマに、カードごとの比較検討やQ&Aについて解説します。
プライオリティパスを最安で発行できるクレジットカードは楽天プレミアムカード
2025年9月時点で、最安でプライオリティパスを発行できるクレジットカードは楽天プレミアムカードです。
他のクレジットカードと比べて年会費を大幅に抑えられるものの、利便性の悪さも兼ね備えている点に注意が必要です。
・年会費11,000円（税込）
・プライオリティパスが年5回まで無料（6回目以降は利用ごとに35米ドル）
・家族カードのプライオリティパスは付帯しない（利用ごとに35米ドル）
・空港ラウンジとプライオリティパスラウンジへアクセス可
・プライオリティパスで空港レストランやリラクゼーションは利用できない
年会費はわずか11,000円ですが、プライオリティパスは年5回までと利用制限が付いています。
また、家族カードはプライオリティパスの対象外となるため、経済的な負担が発生してしまいます。
楽天プレミアムカードには空港ラウンジとプライオリティパスラウンジの利用が付帯しているものの、空港レストランやリラクゼーションは提供サービスに含まれません。
他のクレジットカードに付帯するプライオリティパスと比べると制限が多く、特に頻繁にプライオリティパスを利用する人にとって不便な1枚です。
プライオリティパスカードをお得に発行できるクレジットカードコストパフォーマンスを最大限に高めるためにも、プライオリティパスをお得にゲットできるクレジットカードについて把握しておくことが重要です。
ここでは、セゾンプラチナビジネスアメックスカード、ダイナースクラブカード、apollostation the platinumの3つのクレジットカードの詳細について解説します。
プライオリティパスに関する情報はもちろん、旅行やその他の付帯特典も併せてご紹介するので、比較検討を行った上で最適な1枚を選びましょう。
【初年度年会費無料】セゾンプラチナビジネスアメックスカード
通常、年会費33,000円（税込）となっているセゾンプラチナビジネスアメックスカードですが、初年度は年会費が免除になります。
入会すると自動的に年会費がゼロ円になるため、誰でも初期費用0円でプライオリティパスラウンジを楽しめるのが特徴です。
また、入会から3か月間のショッピング利用に応じて永久不滅ポイントが4％還元されるため、コストパフォーマンスを高めながらプライオリティパスを発行したい人に最適です。
プライオリティパス特典
セゾンプラチナビジネスアメックスカードを発行すると、プライオリティパスのプレステージ会員が無料付帯されます。
プライオリティパスのプレステージ会員では、無制限でプライオリティパスを利用できます。
さらに近年改悪が進む空港レストラン・リフレッシュ施設の利用も可能です。
実質プライオリティパスを無料でゲットできるため、旅行で頻繁に空港を利用する人にとって便利な1枚です。
プライオリティパスには以下のような3つの会員ランクがあり、ランクによって異なる年会費と利用時に発生する料金が設定されています。
|プライオリティパスの会員ランク
|年会費
|利用時にかかる料金
|スタンダード
|99米ドル
|プライオリティパスの利用ごとに35米ドルが必要
|スタンダードプラス
|329米ドル
|年間10回までは無料（11回目からはプライオリティパスの利用ごとに35米ドルが必要）
|プレステージ
|469米ドル
|無制限でプライオリティパスを利用可能
注意点としてセゾンプラチナビジネスアメックスカードはビジネスカードのため、家族カードの発行ありません。
代わりに最大9枚まで発行できる追加カードがありますが、プライオリティパスの付帯もありません。
プライオリティパスを家族や友人と利用する場合は4,400円の追加費用が発生します。（※2025年11月以降は35米ドルに変更）
旅行特典
セゾンプラチナビジネスアメックスカードに加入することで、以下のような旅行特典を受けられます。
旅行に役立つサービスを提供しているほか、パッケージツアーや宿泊施設の割引が適用されるのもポイントです。
|特典
|特典の詳細
|国内空港ラウンジ
|国内主要空港とハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港が利用可
※同伴者有料
|海外旅行傷害保険
|・海外旅行保険として補償金額が最高1億円まで付帯
・国内旅行保険として補償金額が最高5,000万円まで付帯
|国際線手荷物宅配サービス
|国際線利用時に空港⇔自宅への荷物宅配サービスを会員価格で利用可
|海外用Wi-Fi・携帯電話レンタルサービス
|海外Wi-Fi・携帯電話が優待価格
|tabiデスク
|パッケージツアーが最大で8％オフ
|星野リゾート
|・リゾナーレ、OMO、BEBを含む星野リゾートブランドの宿泊施設が最大40％オフ
・温泉旅館の界が10％オフ
|SAISONトラベル
|セゾンカード会員限定の旅行情報サイトを公開
|一休.comプレミアムサービス
|半年間、ダイヤモンド会員特典を付与
ハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港及び国内主要空港に位置するラウンジも利用可能で、該当する国内ラウンジは以下のようになっています。
特に一休プレミアサービスの特典については、セゾンプラチナビジネスアメックスカードを発行することでダイヤモンドステージが付与されます。
一休プレミアサービスはレギュラー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドの4種類のランクに分かれており、最もランクが高いのがダイヤモンドです。
4月～9月と10月～3月の半年間の利用実績に応じて会員ランクが振り分けられる仕組みで、ダイヤモンド会員になるためには通常、一休.com経由で半年間で30万円の支払いが必要です。
しかし、セゾンプラチナビジネスアメックスカードに加入する場合は、ダイヤモンド会員のランクを自動的に半年分ゲットできます。
JALマイルの還元率については追加で年会費5,500円（税込）を支払うことで最大1.125%の還元率になります。
ただし1.125%の還元率については年間の決済額が1,500万円までの上限があります。
その他の利用すべき特典セゾンプラチナビジネスアメックスカードを発行するにあたって、どのような特典があるかを知っておくことが大切です。
以下は、セゾンプラチナビジネスアメックスカードをゲットすることで付与される特典です。
|特典
|特典の詳細
|コンシェルジュ・サービス
|・レストランやホテルの手配
・航空券やJR特急券予約
・海外出発前のアドバイス
・フラワーギフトの手配
|セゾンプレミアムレストランby招待日和
|・招待日和の個人年会費30,000円（税抜）の無料提供
・2名以上での利用時に1名分のコース料理が無料
|セゾンフクリコ
|福利厚生サービスが入会金及び月会費無料で利用可
|Tablet® Hotels
|Tablet Plusの年会費・16,000円（税込）が無料
|セゾンプレミアムゴルフサービス
|コースレッスン会やイベントの優待
|Airporter
|エリアに応じて空港⇔ホテルの荷物送迎サービスが最大50%オフ
|ハイヤー送迎サービス
|ハイヤー送迎サービスが特別料金
|ショッピング関連
|・セゾン・アメックス・キャッシュバック
・ポイントモールの利用時にポイントが最大30倍
・ロフトの優待
・オンライン・プロテクション
・ショッピング安心保険
・トク買の優待
・ふるさと納税（月間税込2万円まで）でポイント10倍
|コナミスポーツクラブ
|・月会費プランを法人会員料金で提供
・1回ごとの利用に対応した都度利用プランも可
|セゾンの木曜日
|毎週木曜日に全国のTOHOシネマズにて1,200円で映画を鑑賞可
|ファストドクター
|往診型夜間救急サービスの利用時に往診の際の医師の交通費（実費負担最大960円）が無料
|ビューティー＆リラクゼーション関連
|・エステサロンのエルセーヌの優待
・整体やリフレクソロジーのリフレーヌの優待
・ヘアサロンのAshの優待
|会員限定チケットサービスe+
|イベントやコンサートなどのエンターテインメント関連の先行予約、優待割引、会員限定特典
|三井のカーシェアーズ
|カーシェアリングサービスの優待
|セゾン弁護士紹介サービス
|第一東京弁護士会を通じて弁護士を紹介
|リーガルプロテクト
|弁護士、弁理士、司法書士、税理士、行政書士の利用に関する優待
|保険
|・サイバー保険の付帯
・ゴルファー保険の付帯
|エクスプレス予約サービス
|エクスプレス予約サービス（プラスEX会員）が利用可
|ビジネスアドバンテージ
|宅配便やレンタカーを含むビジネス・アドバンテージの優待
|エックスサーバー
|・個人向けプラン（スタンダード、プレミアム、ビジネス）の初回利用時に3,300円（税込）を割引
・法人向けプラン（スタンダード、プレミアム、エンタープライズ）の初回利用時に16,500円（税込）を割引
コンシェルジュ・サービス、弁護士紹介サービス、リーガルプロテクトなど、ビジネスシーンで役立つ特典も多いのが特徴です。
また、ショッピング、医療、リラクゼーション、エンターテインメント、食事に関する特典もあり、日常生活の利便性向上や趣味を充実させたい場合にもピッタリです。
さまざまな特典を受けられるのはもちろん、ステータス性の高さも同時に得られるクレジットカードです。
セゾンプラチナビジネスアメックスカード公式サイトはこちら＞
【初年度年会費無料】ダイナースクラブカード
通常の年会費が24,200円（税込）かかるダイナースクラブカードですが、入会キャンペーンを活用することで格安でプライオリティパスをゲットできます。
2025年9月1日から11月30日までの申込み分を対象に、初年度年会費無料と10,000円分のキャッシュバックを実施しています。
10,000円分のキャッシュバックは入会後3か月以内に合計20万円分の決済を行うことと、公式アプリへのサインオンが条件です。
初年度年会費無料とキャッシュバックによって初期費用を抑えられるため、リーズナブルにプライオリティパスを発行したい人におすすめです。
プライオリティパス特典ダイナースクラブカードのプライオリティパス特典は、以下のようになっています。
・プライオリティパス相当のラウンジ施設がは年10回まで無料（家族カード同様）
・海外の空港レストラン・リフレッシュ施設の利用可能
・11回目以降は利用ごとに1回につき税込3,500円
・同伴者は有料
国内外のプライオリティパス相当ラウンジはは4月1日～3月31日までで10回が無料利用の上限となっており、家族会員にも適用されます。
4月1日より国内の空港レストラン・リフレッシュ施設の利用は不可能になりましたが、海外については引き続き利用可能です。
ただし、頻繁に海外旅行をする場合は、ダイナースクラブカードのプライオリティパス特典では物足りない可能性もあります。
旅行特典
ダイナースクラブカードを発行した場合、以下のような旅行特典が付帯しています。
|特典
|特典の詳細
|空港ラウンジ
|国内主要空港とハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港が利用可
|旅行傷害保険
|・海外及び国内旅行保険として補償金額が最高1億円まで付帯
|ツアー・航空券
|・国内外のパッケージツアーが5％オフ
・オンラインツアー予約でボーナスポイント付与
・ダイナースクラブ会員限定ツアーやパッケージツアーの紹介
|レンタカー
|世界各国でレンタカーの割引優待
|ダイナースクラブの楽園
|・ダニエル.K.イノウエ国際空港とワイキキのホテル間の送迎サービス
・ハワイオプショナルツアーの特別優待
・ハワイのLeaLeaトロリー1日乗車券の配布
・HISのハワイ行きパッケージツアーの5％オフクーポン配布
・LeaLea OKINAWAに掲載のツアーの優待
|トラベルデスク
|国内外の航空券、ホテル、パッケージツアーの予約を手配
|大阪梅田エクスペリエンス
|梅田エリアの直営ラウンジが利用可
|手荷物宅配サービス
|成田空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港にて国際線利用時に年間2個まで荷物の宅配が可能
|JALエービーシー優待
|JALエービーシーが提供する空港宅配、レンタル携帯電話、海外レンタルWi-Fi、レンタル音声翻訳機、手荷物一時預かり、国内宅配サービスの優待
|ファストトラックと海外ハイヤーサービス
|・海外渡航時に空港で待ち時間を削減できる優待
・空港⇔ホテルの送迎優待
|グローバルWiFi
|海外グローバルWiFiの利用料金が20％
大阪梅田エクスペリエンスやダイナースクラブの楽園をはじめとする独自の特典があり、利便性を高めたい人や充実した時間を過ごしたい人におすすめです。
ANAマイルに関しては年会費6,600円（税込）のダイナースグローバルマイレージに入会することで、100円につき1マイル付与、年間40,000マイルまで移行可能です。
なお、国内の空港ラウンジについては、以下の空港にてサービスを提供しています。
・旭川空港
・新千歳空港
・函館空港
・青森空港
・仙台空港
・秋田空港
・新潟空港
・富山空港
・小松空港
・羽田空港
・成田国際空港
・関西国際空港
・伊丹空港
・神戸空港
・富士山静岡空港
・中部国際空港
・岡山空港
・広島空港
・米子空港
・出雲縁結び空港
・山口宇部空港
・高知空港
・徳島空港
・高松空港
・松山空港
・福岡空港
・北九州空港
・佐賀空港
・大分空港
・宮崎ブーゲンビリア空港
・長崎空港
・熊本空港
・鹿児島空港
・那覇空港
国外ラウンジに関しては、ハワイのホノルルに位置するダニエル・K・イノウエ国際空港を利用可能です。
その他の利用すべき特典ダイナースクラブカードでは、プライオリティパスや旅行以外にもさまざまな特典を提供しています。
|特典
|特典の詳細
|ショッピング特典
|・大丸松坂屋百貨店の特別優待
・伊東屋の特別優待
・タカシマヤ インテリア百華の特別優待
・SECRET MALLの特別優待
・オンワード・マルシェの特別優待
・青山花茂フラワーサービス
・ポイントモールやポイントアップ加盟店での特別優待
・リユースサービスの特別優待
|住宅ローンの借入利率の引き下げ
|借入時46～56歳未満の会員限定で住宅ローンの借入利率を0.05％引き下げ
|ウェルス・マネジメントサービス
|ウェルス・マネジメントサービスの利用可能
|保険コンサルティングサービス
|ライフ・コンサルタントによるコンサルティングが無料
|カルチャー
|・ダイナースクラブ カルチャーラボへの参加
・「乗馬体験4回コース」の特別優待（2025年9月30日まで）
・アイアートオークションの出品手数料に関する特別優待
・アートシーンに関する情報提供
・ヘリコプターチャーター飛行、クルージング、遊覧飛行の特別優待
・アーティストサポートプログラムへの参加
・醍醐寺／ダイナースクラブ文化財修復プロジェクトへの寄付に対する特典
・「家庭教師のトライ」の教育コンシェルジュ優先案内と優待
・ダイナースクラブ チケットサービスの特別優待
|コナミスポーツクラブ優待
|会員料金で利用可能
|聖路加国際病院メディローカスクラブ
|個人会員、家族会員、FT会員の入会金5％オフと新規入会による5,000～22,500ボーナスポイントの贈呈
|マリンライフ関連
|・SDGs関連のイベント
・チャーターサービス
・マリン関連イベント
・ヨットレース
・マリン関連の購入やメンテナンス
|ゴルフ関連
|・プリンスゴルフリゾーツ特別優待
・名門ゴルフ場予約
・ゴルフレッスン優待（GOLFTEC by GDO）
・フィッティングサービス優待
・プライベートレッスン優待
・ゴルフ練習場優待
・ゴルフコンペ／プレープラン
|グルメ関連
|・2名以上の利用で1名分のコース料金が無料、6名以上で2名分の料金が無料になるエグゼクティブ ダイニング
・The Club Diningの優待
・ナイト イン 銀座の優待
・デュカス・パリの優待
・ひらまつの優待
・料亭プランの優待
・トランジットグループ直営レストランの優待
|ショッピング・リカバリー
|ダイナースクラブカードで購入した製品が盗難・故障した場合に年間500万円まで補償
ショッピング、ウェルス・マネジメントサービス、保険コンサルティングサービス、カルチャー、コナミスポーツクラブ優待、聖路加国際病院メディローカスクラブ、マリンライフ関連、ゴルフ関連など、バリエーション豊富な特典が用意されています。
趣味やライフスタイルの充実化はもちろん、いざというときの備えを強化したい場合にも最適な特典なので、コストパフォーマンスの良さを実感できます。
また、ダイナースクラブカードは、クレジットカードの特典としては珍しい住宅ローンの借入利率の引き下げも含まれているクレジットカードです。
借入時に46～56歳であることが条件付けされているものの、将来的に住宅ローンを組むことを検討している人におすすめの1枚です。
ダイナースクラブカード公式サイトはこちら＞
【条件次第で無料】apollostation the platinum
決算額が多い人に最適なのが、出光クレジット株式会社が発行するapollostation the platinumです。
通常の年会費は22,000円（税込）ですが、年間300万円以上の決算を行うことで翌年の年会費が免除になります。
本会員の年会費が免除される場合は追加会員も無料になるため、ランニングコストを大幅に削減可能です。
また、apollostation the platinumには以下のような特徴もあります。
・プライオリティパスが年間無制限で無料（2025年11月より30回に変更）
・ロードサービスやガソリンなどの出光関連のサービスが多い
・プライオリティパス付きクレジットカードの中では年会費が安い
プライオリティパス特典
apollostation the platinumの主なプライオリティパス特典は次の通りです。
・本会員及び追加会員には、プライオリティパスのプレステージ会員が付帯
・家族カード（通常3,300円 税込、初年年会費無料）にもプライオリティパスプレステージ会員付帯
・空港レストラン、リフレッシュ施設の利用可能
・同伴者1名につき2,200円
apollostation the platinumではプライオリティパスのプレステージ会員が発行できるだけでなく、空港レストランやリフレッシュ施設も利用可能です。
さらに家族カードにもプライオリティパスのプレステージ会員が付与されるので家族で旅行に行く機会が多い人にもってこいの1枚です。
2025年11月4日以降、apollostation the platinumのプライオリティパスの年間利用が無制限から30回までに変更されます。
ただし、引き続き空港レストランやリフレッシュ施設の利用は可能です。
同伴者については現状2,200円（税込）と業界最低水準ですが、2025年11月以降は35米ドルに改悪することが決定しています。
旅行特典
apollostation the platinumでは、旅行好きのユーザーのために旅行特典も提供しています。
以下は、旅行特典についてまとめた表です。
なお、apollostation the platinumを発行することで利用できる国内主要空港のラウンジは、以下のようになっています。
さまざまなエリアの空港ラウンジを利用できるため、旅行や出張の際にラグジュアリーな時間を過ごせます。
ANA・JALマイルへの還元率は0.6%と低め。
マイルを貯めている人にとってはあまりメインカードとしてはおすすめできません。
その他の利用すべき特典apollostation the platinumは出光クレジット株式会社が発行していることもあり、ガソリン、軽油、灯油に関する特典が用意されています。
入会1か月後の期間中は、月間300Lまでガソリンと軽油が5円/L引き、灯油は3円/L引きとなります。
1か月後からは月間300Lまでガソリンと軽油が2円/L引き、灯油は1円/L引きですが、ショッピング利用額に応じてガソリン＋軽油は計200Lまで「ねびきプラスサービス」が適用される仕組みです。
最大で10円/L引きになるため、運転する頻度が高い人にとって便利なクレジットカードです。
また、出光スーパーロードサービスや出光ハウスサービスが無料付帯するほか、出光ETCカードの年会費も免除。
車の維持費を節約できるのはもちろん、水回りなどのいざという時のトラブルにも対応できるため、多方面におけるサポートが充実しています。
2025年9月現在、新規入会キャンペーンを実施しており、カード発行後、指定時期までに60万円の決済を行うと4万円相当のポイントも獲得できます。
プライオリティパス付きクレジットカードを発行する際のよくある質問
ここでは、プライオリティパス付きクレジットカードについて寄せられがちな4つの質問についてQ&A形式で解説します。
到着便でも利用できる？プライオリティパスの中には、到着便でも施設を利用できるものがあります。
ただし、すべてのプライオリティパスが到着便を対象としているわけではないため、自分自身が到着する空港及び施設の条件を確認しておくことが重要です。
日本国内については、ほとんどのプライオリティパス施設が2025年8月1日より到着便での利用が不可になりました。
もし到着便でもプライオリティパスを使える場合は、以下を準備しておきましょう。
・プライオリティパスのデジタル会員証
・アプリや紙のチケット
・クレジットカード
クレジットカードを提示すれば利用できる？プライオリティパスに関して、「空港で実際にどうやって利用したらいいの？」「クレジットカード以外に持参すべきものや準備はある？」といった疑問を持つ人も多いのではないでしょうか？
クレジットカードの特典に付いているプライオリティパスを使う場合、原則として必要なものはプライオリティパスの会員証、航空券、クレジットカードです。
プライオリティパスの会員証は別途登録を行う必要があり、クレジットカードを発行しても自動的に会員登録されるわけではありません。
登録をする際は、以下の手順で行いましょう。
① プライオリティパスの有効化ページへアクセスする
② 「決済カード番号」の欄にクレジットカードの番号を入力する
③ 「アカウント作成」画面にお客様情報、メールアドレス、ユーザー名、パスワード、支払い情報（クレジットカードの番号）、請求先の住所）を記載する
④ 「会員誓約」を確認した上で同意する
上記のステップを踏むことで、プライオリティパスのデジタル会員証が表示される仕組みです。
なお、多くのクレジットカード会社において、プライオリティパスの会員証が現物カードからデジタルに移行されています。
プライオリティパスの会員証をゲットするにあたってデジタル会員証の登録と取得が必須なので、プライオリティパスを利用する前に手続きを済ませておきましょう。
また、空港でプライオリティパスへアクセスする際は、搭乗券を提示するシステムになっています。
プライオリティパスは搭乗者を対象としているサービスであり、チェックインを完了させた後に利用するのがルールです。
レストランの場合は搭乗日の当日、ホテルやリラクゼーションに関しては前日からの利用を受け入れている施設が多いものの、利用したい施設の条件についてあらかじめ調べておくのがおすすめです。
さらに、プライオリティパスを使うにあたって、プライオリティパスの特典を発行しているクレジットカードの提示を求められるケースもあります。
クレジットカードがないと入場できないパターンもあるので、必ず持参した上で旅行に出かけましょう。
ラウンジ施設のホッピングは可能？複数のプライオリティパスラウンジを持つ空港では、対象クレジットカードを使うことによるホッピングも可能です。
プライオリティパスのホッピングとは、同日に複数のラウンジなどを利用することを指します。
原則としてプライオリティパスには1日の使用上限などは設けられていないため、長時間のトランジットを有効活用して複数のラウンジへの入場が許可されています。
ラウンジごとに食事内容やサービスの違いもあり、好みやニーズに応じて使い分ける人も多いのが特徴です。
ただし、プライオリティパスラウンジの混雑状況によっては、入場に制限がかかる可能性もある点に注意しましょう。
未就学児のような小さい子供は無料？未就学児がプライオリティパスを使う際の料金は、ラウンジや施設に応じて異なります。
「2歳未満は無料」「6歳未満は大人1名に付帯」などの条件が設けられていることもあるものの、特に記載がない場合は大人料金が発生します。
同じ空港の中でも施設によって条件が違うため、プライオリティパスを利用したいときは事前に詳細を確認しておくことが大切です。
プライオリティパス付きクレジットカードを最安で手に入れるなら初年度年会費無料が狙い目
最安でプライオリティパスをゲットしたいなら、初年度の年会費が無料のセゾンプラチナビジネスアメックスカードやダイナースクラブカードがおすすめです。
初期費用を抑えながらプライオリティパスを利用できるので、コストパフォーマンスの高さを重視する人にピッタリです。
クレジットカードごとに異なる特典や特徴があるため、自分自身のニーズや使い方にマッチしているかをチェックした上でクレジットカードを発行してくださいね。