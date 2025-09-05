【2025年9月版】プライオリティパスが最安で発行できるクレジットカードを解説

コンシェルジュ・サービス ・レストランやホテルの手配

・航空券やJR特急券予約

・海外出発前のアドバイス

・フラワーギフトの手配

セゾンプレミアムレストランby招待日和 ・招待日和の個人年会費30,000円（税抜）の無料提供

・2名以上での利用時に1名分のコース料理が無料

セゾンフクリコ 福利厚生サービスが入会金及び月会費無料で利用可

Tablet® Hotels Tablet Plusの年会費・16,000円（税込）が無料

セゾンプレミアムゴルフサービス コースレッスン会やイベントの優待

Airporter エリアに応じて空港⇔ホテルの荷物送迎サービスが最大50%オフ

ハイヤー送迎サービス ハイヤー送迎サービスが特別料金

ショッピング関連 ・セゾン・アメックス・キャッシュバック

・ポイントモールの利用時にポイントが最大30倍

・ロフトの優待

・オンライン・プロテクション

・ショッピング安心保険

・トク買の優待

・ふるさと納税（月間税込2万円まで）でポイント10倍

コナミスポーツクラブ ・月会費プランを法人会員料金で提供

・1回ごとの利用に対応した都度利用プランも可

セゾンの木曜日 毎週木曜日に全国のTOHOシネマズにて1,200円で映画を鑑賞可

ファストドクター 往診型夜間救急サービスの利用時に往診の際の医師の交通費（実費負担最大960円）が無料

ビューティー＆リラクゼーション関連 ・エステサロンのエルセーヌの優待

・整体やリフレクソロジーのリフレーヌの優待

・ヘアサロンのAshの優待

会員限定チケットサービスe+ イベントやコンサートなどのエンターテインメント関連の先行予約、優待割引、会員限定特典

三井のカーシェアーズ カーシェアリングサービスの優待

セゾン弁護士紹介サービス 第一東京弁護士会を通じて弁護士を紹介

リーガルプロテクト 弁護士、弁理士、司法書士、税理士、行政書士の利用に関する優待

保険 ・サイバー保険の付帯

・ゴルファー保険の付帯

エクスプレス予約サービス エクスプレス予約サービス（プラスEX会員）が利用可

ビジネスアドバンテージ 宅配便やレンタカーを含むビジネス・アドバンテージの優待