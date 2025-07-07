雲花のロマンス～一夜の花嫁2～の配信中国ドラマはどこで見られる？

雲花のロマンス～一夜の花嫁2～の配信中国ドラマは全何話？

雲花のロマンス～一夜の花嫁2～の配信中国ドラマのあらすじ

雲花のロマンス～一夜の花嫁2～の配信中国ドラマのキャスト

雲花のロマンス～一夜の花嫁2～の配信中国ドラマの見どころ

まとめ

最近中国ドラマがSNSを中心に非常に人気を集めているのですが、その中でもとくに注目されているのが雲花のロマンス～一夜の花嫁2～。前作が公開された時も話題を呼びました。今回、雲花のロマンス～一夜の花嫁2～がU-NEXT独占先行配信が決定いたしました！配信日は、2025年6月1日(日)12:00～。こちらはU-NEXT”独占”となるため、現在このドラマはここでしか視聴することができません。前作をチェックして続編が楽しみだったという方はもちろんですが、華流を視聴するのが初めてという方でも楽しめるドラマになっていますし、何よりも一度視聴をするとハマってしまう要素がたくさん詰まっているドラマとなるため、是非この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。U-NEXTの場合、雲花のロマンスをはじめ様々な華流ドラマや、韓流ドラマ、映画、アニメ、バラエティなどを楽しむことができます。業界でも最も多い無料期間があるため、U-NEXTをとことん試してみたいという方にもおすすめです。映画館割引チケットに利用可能。最大4アカウントまで利用可能で、同時視聴もできます。紹介している作品は2025年6月6日時点の情報です。現在は配信が終了している可能性があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。雲花のロマンス～一夜の花嫁2～は、全24話になります。婚姻をして晴れて夫婦となった花溶と泰尚城。これから幸せな新婚生活を送れるのかと思いきや、天楚国の平和のために花溶は南荒国の世子である端木白と政略結婚を命じられる！国の大局のため、花溶は泰尚城と夫婦であることを隠して端木白との婚姻話を進めていくことに。一方で、２人前に現れた六公主もまた、南荒国に人質となっている婚約者との婚姻を逃れるために人質交換が行われないように端木白を殺害しようと企み、花溶と泰尚城と行動を共にすることに。果たして花溶と泰尚城は新婚生活を穏やかに過ごすことができるのか！？花溶(カヨウ)・・・チャオ・ツァオイー泰尚城(シンショウジョウ)・・・ユエン・ハオ端木白(タンボクハク)・・・ワン・ゾーシュエン赤紅(セキコウ)・・・グアン・シン配信開始早々に、再生回数1億回を超えた大人気中国時代ドラマ雲花のロマンス。待望のシーズン2がこの度、U-NEXT独占先行配信が決定しました。正義のヒーローに憧れるヒロインと、ツンデレな海賊王が織りなすラブコメ展開で、中国内外で大ヒット！！シーズン1終了と同時に「続編はいつ公開！？」と非常に話題になったのも記憶に新しいのですが、今回シーズン1のクオリティはそのままで斬新なシーズン2が配信開始です。既に配信からわずか数日で再生数1億回を突破、累計すると5億回以上再生された事になり、検索関連ワードの数も28億以上と相変わらずダントツの人気！今回は、甘い新婚生活を送るはずだった2人に訪れる様々な困難にも注目です！シーズン1から登場しているキャラクターはもちろん、新たな登場人物も！どんな展開になるのかドキドキです。雲花のロマンス～一夜の花嫁2～では、早速主人公の花溶と泰尚城の新婚生活からスタートするところでした！ところが、様々な困難が2人を襲い・・・というわけで、非常に楽しみにしていたファンの方必見のシーズン2です！前作でも話題になったこちらの作品ですが、中国時代ドラマが好きな方はもちろんですが、今回初めて中国ドラマを視聴するという方でも安心の「沼る」要素がたくさん備わっています。前作で息がピッタリだったチャオ・ツァオイーとユエン・ハオの演技もますます磨きが掛かっていますし、今回初登場する新キャラクターの行く末にも注目です！雲花のロマンス～一夜の花嫁2～は、U-NEXT独占先行配信で6月1日(日)12:00～全24話です。現在全話公開されているため、無料期間を上手に活用すると料金は掛からず一気見することも可能となっているため是非この機会に雲花のロマンス～一夜の花嫁2～をチェックしてみてはいかがでしょうか。