ガンダム大好き主婦がガンダム映画を見る順番を教えます

ガンダムシリーズはどの順番で見るのが良い?

宇宙世紀の見る順番

作品名 機動戦士ガンダム 劇場版機動戦士ガンダム 劇場版機動戦士ガンダムⅡ・哀戦士編 劇場版機動戦士ガンダムⅢ・めぐりあい宇宙編 機動戦士Zガンダム 機動戦士ガンダムZZ 劇場版機動戦士ガンダム 逆襲のシャア OVA機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 OVA機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY 機動戦士ガンダムF91 劇場版機動戦士ガンダム0083 ジオンの残光 機動戦士∀ガンダム OVA機動戦士ガンダム 第08MS小隊 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 ミラーズ・リポート OVA GUNDAM EVOLVE OVA GUNDAM EVOLVE.. 劇場版機動戦士ガンダム MS IGLOO -1年戦争秘録- 劇場版機動戦士Zガンダム A New Translation -星を継ぐ者- 劇場版機動戦士ZガンダムⅡ A New Translation -恋人たち- 劇場版機動戦士ZガンダムⅢ A New Translation -星の鼓動は愛- OVA機動戦士ガンダム MS IGLOO -黙示録0979- OVA機動戦士ガンダムUC 機動戦士ガンダムUC RE:0096 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ 機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島 機動戦士Gundam GQuuuuuuX

ガンダムシリーズは大きく分けて、<宇宙世紀>と<オルタナティブ>があります。この2つは違う話なので、それぞれで見る順番があります。





オルタナティブの見る順番

機動武闘伝Gガンダム 新機動戦記ガンダムW 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別編 機動新世紀ガンダムX ∀ガンダム ∀ガンダム【地球光】 ∀ガンダム【月光蝶】 機動戦士ガンダムSEED 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER 機動戦士ガンダム00 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- リング・オブ・ガンダム 模型戦士ガンプラビルダーズ ビギニングG 機動戦士ガンダムAGE ガンダムビルドファイターズ ガンダムビルドファイターズトライ ガンダム Gのレコンギスタ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ガンダムビルドダイバーズ 機動戦士ガンダム 水星の魔女 機動戦士ガンダム復讐のレクイエム

数多あるガンダムシリーズの中の”宇宙世紀シリーズ”は、全て共通の歴史設定となっているので、できれば上記の順番で視聴するとしっかり理解しながら観られるのでおすすめです!

ガンダムシリーズは大きく分けて宇宙世紀とそれ以外のシリーズに分けられる

とんでもない話数(700話以上!)があるガンダムシリーズですが、実は『宇宙世紀シリーズ』と『オルタナティブ』の2つの世界線しかないのです。

ガンダムシリーズの年表

家事・育児が忙しくて中々まとまった時間が取れない!なんて場合でも、この宇宙世紀だけは是非順番通りに観たいものです!また、宇宙世紀シリーズではない”オルタナティブ”は、宇宙世紀シリーズとはまた別の世界線になるので、こちらはどこを視聴してもオッケーです!とても気軽に視聴できるのがこのオルタナティブなので、こちらは家事・育児の合間に視聴するのもおすすめですよ。初代のガンダムから、最新のガンダム、それに劇場版やOVAなどを合わせるととんでもない話数になるガンダムシリーズ。全て制覇している方は生粋のガンダム好きですね!かく言う私も、父がガンダム好きで幼少期はよく一緒に視聴したものです。私の主人もガンダム好きで現在でも夫婦でよく一緒にガンダムを視聴しているのですが、実はこのガンダム、女性にもオススメなのです!「ロボット系はちょっと・・・」と敬遠していたら勿体ない!どれを視聴するか悩んだ場合、まずはオルタナティブで気軽にガンダムの世界に触れてみるのもおすすめですし、動画配信サービスの無料期間をしっかり利用できれば無料期間中にある程度のシリーズはチェックできると思います。U-NEXTの場合、と業界でもとても長い無料トライアル期間を設けてあるので、気軽に視聴するのもおすすめです。U-NEXTはガンダムシリーズはもちろんですが、国内外ドラマや映画、アニメ、ラブ、2.5次元など様々なコンテンツが盛沢山です!DMM TVは他にも話題の作品を多く展開・配信しています。このポイントはDMMコンテンツやサービス内でも活用できるので非常にお得。1970年から放送開始した機動戦士ガンダム。今年2025年春アニメでも、GQuuuuuuX(ジークアクス)が放送スタートしてネットでもかなり話題になっていますよね!『宇宙世紀シリーズ』は、1979年に放送開始となった機動戦士ガンダムを起点としたシリーズで、宇宙移民やジオン公国などガンダムの歴史を背景としたストーリーが展開されていて、これらをひっくるめて『宇宙世紀シリーズ』と呼ばれています。一方で、『オルタナティブシリーズ』(アナザーガンダム)とは、上記の宇宙世紀シリーズではない作品をひっくるめて『オルタナティブシリーズ』と呼ばれています。有名なところですと、機動戦士ガンダムSEEDをはじめ、ガンダムGやガンダムW、Gレコなどがこれに該当します。こちらは宇宙世紀とはまた別の世界線となるので、どこから観ても楽しめる作品ばかりになっているのが特徴です。また、オルタナティブシリーズはガンダムの予備知識なども必要なく視聴できるのもポイントです。丁度機動戦士Gundam GQuuuuuuXが放送開始されたばかりなので、この機会にガンダムを一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。とくに、オルタナティブシリーズは家事の合間にも視聴できるものばかりでストーリーもしっかりしているため、ロボット系アニメを観た事が無い方にもおすすめなのです!1979年4月7日~1980年1月26日放送:機動戦士ガンダム1981年3月14日公開:劇場版機動戦士ガンダム1981年7月11日公開:劇場版機動戦士ガンダムII哀・戦士編1982年3月13日公開:劇場版機動戦士ガンダムIIIめぐりあい宇宙編1985年3月2日~1986年2月22日放送:機動戦士Zガンダム1986年3月1日~1987年1月31日放送:機動戦士ガンダムZZ1988年3月12日公開:劇場版機動戦士ガンダム逆襲のシャア1989年3月25日~1989年8月25日発売:OVA機動戦士ガンダム0800ポケットの中の戦争1991年3月16日公開:劇場版機動戦士ガンダムF911991年5月23日~1992年9月24日発売:OVA機動戦士ガンダム0083STARDUST MEMORY1992年8月29日公開:劇場版機動戦士ガンダム0083ジオンの残光1993年4月2日~1994年3月25日放送:機動戦士Vガンダム1994年4月22日~1995年3月31日放送:機動武闘伝Gガンダム1995年4月7日~1996年3月29日放送:新機動戦記ガンダムW1996年1月25日~1999年7月25日発売:機動戦士ガンダム第08MS小隊1996年4月5日~1996年12月28日放送:機動新世紀ガンダムX1996年4月25日・1996年10月25日発売:OVA新機動戦記ガンダムW OPERATION METEOR/OPERATION METEOR II1997年1月25日~1997年7月25日発売:OVA新機動戦記ガンダムW Endless Waltz / Endless Waltz 特別編1998年8月1日公開:劇場版機動戦士ガンダム第08MS小隊ミラーズ・リポート1999年4月9日~2000年4月14日放送:∀ガンダム2002年2月9日公開:劇場版∀ガンダムI地球光2002年2月10日公開:劇場版∀ガンダムII月光蝶2002年10月5日~2003年9月27日放送:機動戦士ガンダムSEED2004年1月7日~2004年12月29日放送:SDガンダムフォース2004年7月19日公開:OVA機動戦士ガンダムMS IGLOO 1年戦争秘録1話・2話2004年11月3日公開:OVA機動戦士ガンダムMS IGLOO 1年戦争秘録3話2004年10月9日~2005年10月1日放送:機動戦士ガンダムSEED DESTINY2005年5月28日公開:劇場版機動戦士Zガンダム A New Translation 星を継ぐ者2005年10月29日公開:劇場版機動戦士ZガンダムII A New Translation 恋人たち2006年3月4日公開:劇場版機動戦士ZガンダムIII A New Translation 星の鼓動は愛2006年4月26日~2006年8月25日発売:OVA機動戦士ガンダムMS IGLOO 黙示録00792006年7月14日~2006年10月20日配信:機動戦士ガンダムSEED C.E.73-STARGAZER-2007年10月6日~2008年3月29日放送:機動戦士ガンダム00ファーストシーズン2008年10月5日~2009年3月29日放送:機動戦士ガンダム00セカンドシーズン2008年10月24日~2009年4月24日発売:OVA機動戦士ガンダムMS IGLOO2 重力戦線2010年2月20日~2014年5月17日展開:OVA機動戦士ガンダムUC2010年2月27日公開:劇場版超電影版SDガンダム三国伝Brave Battle Warriors2010年4月3日~2011年3月26日放送:SDガンダム三国伝Brave Battle Warriors2010年8月25日~2010年12月19日展開:OVA模型戦士ガンプラビルダーズ ビギニングG2010年9月18日公開:劇場版機動戦士ガンダム00-A wakening of the Trailblazer-2011年10月9日~2012年9月23日放送:機動戦士ガンダムAGE2013年7月26日発売:OVA機動戦士ガンダムAGE MEMORY OF EDEN2013年10月7日~2014年3月31日放送:ガンダムビルドファイターズ2014年10月2日~2015年3月26日放送:Gのレコンギスタ2014年10月8日~2015年4月1日放送:ガンダムビルドファイターズトライ2015年2月28日~2018年5月5日公開:OVA機動戦士ガンダム THE ORIGIN2015年10月4日~2016年3月27日放送:機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ第一期2015年12月11日~2016年4月8日配信:機動戦士ガンダムサンダーボルト第一シーズン2016年6月25日公開:OVA機動戦士ガンダムサンダーボルトDECEMBER SKY2016年4月3日~2016年9月11日放送:機動戦士ガンダムユニコーンRE:00962016年8月21日放送:ガンダムビルドファイターズトライアイランド・ウォーズ2016年10月2日~2017年4月2日放送:機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ第二期2017年3月24日~2017年7月14日配信:機動戦士ガンダムサンダーボルト第二シーズン2017年6月23日~2017年9月1日配信:機動戦士ガンダムTwilight AXIS2017年8月4日~2017年12月8日配信:ガンダムビルドファイターズバトローグ2017年8月25日配信:ガンダムビルドファイターズGMの逆襲2017年11月18日公開:OVA機動戦士ガンダムサンダーボルトBANDIT FLOWER2017年11月18日公開:OVA機動戦士ガンダムTwilight AXIS 赤き残影2018年4月3日~2018年9月25日放送:ガンダムビルドダイバーズ2018年11月30日公開:劇場版機動戦士ガンダムNT2019年4月29日~2019年8月12日放送:機動戦士ガンダムTHE ORIGIN前夜赤い彗星2019年7月26日~2021年3月25日配信:SDガンダムワールド三国創傑伝2019年10月10日~2019年12月26日配信:ガンダムビルドダイバーズRE:RISE 1st Season2019年11月29日公開:劇場版【GのレコンギスタI】【行け!コア・ファイター】2020年2月21日公開:劇場版【GのレコンギスタII】【ベルリ激進】2020年4月9日~2020年8月27日配信:ガンダムビルドダイバーズRe:RISE 2nd Season2021年3月29日~2021年7月19日配信:ガンダムビルドリアル2021年4月8日~2021年9月16日配信:SDガンダムワールドヒーローズ2021年6月11日公開:劇場版機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ2021年7月22日公開:劇場版【GのレコンギスタIII】【宇宙からの遺産】2021年10月19日~2021年11月23日配信:ガンダムブレイカーバトローグ2022年6月3日公開:劇場版機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島2022年7月22日公開:劇場版【GのレコンギスタIV】【激闘に叫ぶ愛】2022年8月5日公開:劇場版【GのレコンギスタV】【死線を越えて】2022年10月2日~2023年1月8日放送:機動戦士ガンダム水星の魔女Season12023年4月9日~2023年7月2日放送:機動戦士ガンダム水星の魔女Season22023年10月6日~2023年10月20日配信:ガンダムビルドメタバース2024年1月26日公開:劇場版機動戦士ガンダムSEED FREEDOM2024年10月17日配信開始:機動戦士ガンダム復讐のレクイエム2025年4月9日~放送開始:機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)