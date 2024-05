ドコモ、「arrows We2 Plus F-51E」「arrows We2 F-52E」を順次発売

arrows We2 Plus F-51E

発売を記念した各種キャンペーンも実施

arrows We2 F-52E

NTTドコモは5月16日に、「arrows」史上最大の大容量メモリを搭載したスマートフォン「arrows We2 Plus F-51E」と、購入時の電池もちが4年間続くサステナブルなスマートフォン「arrows We2 F-52E」(どちらもFCNT製)の予約受け付けを開始した。発売は8月中旬以降を予定している。「arrows We2 Plus F-51E」は、CPUにSnapdragon 7s Gen 2、6.6インチ有機ELディスプレイ、メモリ8GB、256GBのストレージ、約5010万画素/約800万画素のアウトカメラ、約1610万画素のインカメラを搭載する。「arrows」史上最大の大容量メモリによって、ハイエンドモデルに匹敵するストレスフリーなパフォーマンスを実現するとともに、光学手ブレ補正(OIS)とF1.8の明るいレンズの採用で暗いシーンでも明るく美しい撮影を可能にしている。さらに、背面カメラ下のセンサーから読み取ったバイタルデータをもとに、独自のアルゴリズムで自律神経の活性度を算出し、日々の健康状態を把握できるようにするほか、大学教授が提案する自律神経を活性させる生活習慣をすることで、健康的なライフスタイルを通じた身体機能の向上をサポートする。カラーは、スレートグレイ、シャンパンシルバーの2色。「arrows We2 F-52E」は、6.1インチ液晶ディスプレイ、メモリ4GB、64GBのストレージ、約5010万画素/約190万画素のアウトカメラ、約800万画素のインカメラを搭載する。「arrows We」から進化した、4500mAhの大容量電池を採用し、1日中思い切り使える長時間駆動を実現した。また、Qnovoと共同開発した独自技術によって電池の劣化を抑え、4年後でも初期容量の80%を維持する。そのほか、「arrows passport」によってパスワードを自動生成し、パスワードの使いまわしを抑止し、情報漏えいリスクを最小化するとともに、見知らぬ番号からの着信に対してけん制メッセージを送る迷惑電話対策機能を搭載している。カラーは、ライトブルー、ネイビーグリーン、ライトオレンジの3色。なお、5月16日から発売日前日までの期間に「arrows We2 Plus F-51E」を予約して、発売日から9月30日までの期間に応募し、9月30日までにキャンペーンページから応募すると、3000ポイントのdポイント(期間・用途限定)がもらえる、「『arrows We2 Plus F-51E』予約・購入キャンペーン」を実施する。