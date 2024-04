東京・原宿に期間限定ストア「YOOX in HARAJUKU」オープン、4月6日から12日まで

ファッションとデザインのオンラインショップ「YOOX」の、

期間限定ストアが原宿にオープン

特別セレクトをラインアップ

ファッションとデザインのオンラインショップ「YOOX(ユークス)」は4月6~12日の期間、期間限定ストア「YOOX in H A RAJUKU」を東京・原宿にオープンする。入場は無料だが、事前予約が必要。「YOOX in H A RAJUKU」では、通常はオンラインで購入できる「YOOX」の幅広い商品から、同ストアのために特別にセレクトしたトップブランドの多彩なラインナップを、実際に見て購入可能となっている。同ストアには、世界の人気トップブランドのウィメンズ、メンズ、ウェア、シューズ、バッグ、アクセサリーといったスペシャルセレクションが一堂に会するので、自分にぴったりのお気に入りアイテムを見つけられる、「トレジャーハンティング(宝探し)」のような「YOOX」の ショッピン グ体験を楽しめる。あわせて、「YOOX」アプリをダウンロードした人や、「YOOX」の LINE 公式アカウントを友だちに追加した人に、「YOOX in H AR AJUKU」にて利用できるクーポンをプレゼントする。さらに、「YOOX in HARAJUKU」への来店客には、「YOOX」オンラインショップでの後日の買い物に使える、おトクな特典も用意している。営業時間は10~20時で、最終日(4月12日)のみ16時までの営業となる。