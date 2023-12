女優・綺咲愛里さんがADELLYのスペシャルアンバサダー就任！

綺咲愛里さん

12月12日まで大阪高島屋で「POP UP SHOP」オープン

リボンラメチェックワンピース

コンビネーションワンピース

ショルダーフリルリボンワンピース

カラーパンツスーツ

ギャザーボリュームテントワンピース

レディースアパレルブランドの A DELLY(アデリー)は、女優・綺咲愛里さんをスペシャルアンバサターに迎え、クリスマスムード満載のホリデーコレクションを展開する。また、12月6日から12日まで、大阪 高島屋 に「POP UP SHOP」をオープン。ここでは、綺咲愛里さんの未公開ショットの写真を展示する。さらに、12月31日までの期間中、ホリデーコレクションを購入した人全員を対象に、プレゼントキャンペーンを開催する。12月は、誰もが主役になる季節。今回のホリデーコレクションでは、女優・綺咲愛里をスペシャルアンバサターに迎え、クリスマスのムードが高まる街で、誰よりも輝くヒロインになるドレスを提案する。ホリデーコレクションの一例として、「リボンラメチェックワンピース」は、ホリデーを華やかに心から楽しむレディーな総エンブロイダリードレス。立体感のあるオリジナルのチェック柄エンブロイダリーはシックな高級感が漂う。ブラックジャケットやカーディガンを合わせ雰囲気を変えるのも楽しい1枚。価格は9万3500円。「コンビネーションワンピース」は、ブラウン系×落ち着いたアカ茶の差し色で、上品な可愛さがあるエンブロイダリーワンピース。ボディーの両サイドは伸縮性のある素材で、刺繍の引っ掛けが気にならず、動きやすいデザインとなっている。価格は6万8750円。「ショルダーフリルリボンワンピース」は、ロココ調を思わせる優美で繊細な総エンブロイダリーのロングドレス。裾にたっぷり入ったギャザーレイヤードが、歩くとバサバサと揺れて、自然とヒロイン感が漂う1着。価格は8万8000円。「カラーパンツスーツ」は、パンツスーツスタイルを綺麗色のオーバーサイズで今っぽく、ドレッシーなホリデースタイルに昇華。合わせるのはリボンタイ付きのフリルブラウス、クラシカルなレディースタイルのなかに、太めのパンツにセンタープレスを施した美脚パンツでハンサムの一面をのぞかせる。価格はジャケットが5万7200円、パンツが3万8500円、ブラウスが3万9 600 円。「ギャザーボリュームテントワンピース」は、マリーゴールドカラーに大きな花柄が多幸感あふれるビッグシルエットワンピース。エアリーで軽めのシャンタン素材を採用したノンストレスのドレスは、リラックスして楽しみたい旅先でのオシャレにピッタリの1枚。スニーカーに合わせたりベルトを締めたり、1着で様々な着こなしを楽しめるワンピースとなっている。価格は5万600円。また、12月6日から12日まで、大阪高島屋 3階 POP UP ST A TIONで、「ADELLY POP UP SHOP」を期間限定で開催する。同ショップでは、スペシャルアンバサダー・綺咲愛里さんの未公開ショットの写真を展示する。さらに、12月31日まで、ADELLY公式オンラインショップとADELLY POP UP SHOPで、プレゼントキャンペーンを同時開催している。期間中の購入者全員に綺咲愛里さんのクリアファイルをプレゼントする。また、期間中に4万4000円以上購入した人には、綺咲愛里さん監修Bloomingトートバッグをプレゼント&綺咲愛里さん×ADELLYバレンタインイベント(2024年2月10日都内某所開催予定)またはサイン入りチェキどちらか選んで応募できる抽選券をプレゼントする。