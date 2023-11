ノンニコチン茶葉スティックでダイエットをサポート、「META-SLIM」発売

喫煙で食事量を減らす

Future Technologyは、神経内科の医院長と共同開発したダイエットサポートニコチンレススティック「MET A -SLIM」の販売を11月7日に開始した。価格は 600 円。同社では、企画・開発・製造を一貫管理するメーカーとして、ノンニコチン市場の拡大を目指し、自社The Third IZUMIシリーズに加え、N-FREE、NICOLESSなど外部企業とのアライアンス商品(事業提携)も鹿児島県出水市の自社工場で製造している。そして今回、第2弾のCBD配合商品「CBD HE A L“The Third IZUMI”」に続く第3弾として、ダイエットサポート商品となる「META-SLIM」を発売した。新製品は、これまでの技術を生かし、ノンニコチン茶葉スティックに注目成分「ググル」(グッグル、グーグル)を配合。ニコチン0mg、カロリー/糖質/脂質ゼロで、IQ OS ILUMAにも対応している。食事や間食をしたい時に代わりに喫煙することで食事量を抑えられ、減量できる新しいダイエット法「喫煙置き換えダイエット」をサポートする。ググルは、古代インドから、樹液から抽出されるエキスが薬として用いられることもあったほど、親しまれている成分。高温で一気に加熱することにより、ググルの芳香成分を効率よく実感することができる。また、今ダイエット業界で話題の「アーユルヴェーダ」には体質を改善し、安らぎのダイエットサポート効果があるといわれている。アーユルヴェーダにおいて最重要ハーブであるググルを、リラックスタイムに最適なノンニコチンスティックに採用することで、ググルの魅力を最大限引き出している。META-SLIMを共同開発した神経内科の伊藤たえ院長は、「みなさんも、鰻屋さんの香りやお肉を焼いたときの香ばしい香りで、食欲がかき立てられることもあるかと思う。香りと食欲は密接に結びついている。私たちは脳の満腹中枢から信号を受け取ることで『満腹感』を感じ、脳の摂食中枢から信号を受け取ることで『食欲』を感じる。香りによって気持ちや気分は大いに影響を受けるので、香りから生活習慣を見直すことは効果的な方法といえる。やせたいと思っている人は、『できるだけ早くやせたい』と焦りがち。また、ダイエットをするときは、最初ほどモチベーションが高いものでもある。そのため、ダイエットに臨む人の多くは、『これから1か月間で10kgやせるぞ!』などといったムチャな計画や運動で大変な思いをして継続不可になるなどこれが大きな落とし穴になる。『META-SLIM』は、今まで続けていた喫煙習慣を置き換えるだけなので続けることができる」とコメントしている。