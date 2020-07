ATSUSHI SUGIMOTO氏とコラボした「超冷感 NEW COLD MASK」

マスクのデザインは全9種類

ATSUSHI SUGIMOTO氏とコラボしたiPhoneケースとスマートフォンリング

ギャレリアインターナショナルは、写真家のATSUSHI SUGIMOTO氏とコラボレーションした「超冷感 NEW COLD MASK」、およびiPhoneケース、スマートフォン(スマホ)リングの予約販売を、直営オンラインショップで開始している。超冷感 NEW COLD MASK、iPhoneケース、スマホリングいずれも、本体にATSUSHI SUGIMOTO氏が撮影したハワイの写真をあしらったデザインを採用した。超冷感 NEW COLD MASKは、全9種類のデザインを用意している。予約販売期間は7月17日23時59分までで、7月30日の発送開始予定。サイズは、S/M/Lの3種類を用意した。税込み価格は1188円。iPhoneケースは、5.7インチ/6.1インチ/6.7インチのiPhoneに対応したモデルを用意している。いずれも全20種類のデザインを用意しており、8月31日の発送開始予定。税込み価格は1980円となっている。スマートフォンリングは、20種類のデザインを用意しており、8月31日の発送予定。税込み価格は1078円。