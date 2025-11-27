コメリ、店舗で購入した商品を最短当日に届ける「コッコ便」を滋賀県に拡大

全20都道府県にサービスを拡大

配送プランは「レギュラー」と「プロ向け」の二つを用意

コメリは、配送サービス「コッコ便」の対応エリアに11月21日から滋賀県を追加し、全20都道府県にサービスを拡大した。自転車、家具、大型家電製品などの商品は、品目ごとに配送の価格や条件が異なる。そのため、顧客が車をもっていなかったり、車に積み込めない大きな商品を購入したりした際、配送料金が高額になってしまうことがある。そこでコメリでは、シンプルでわかりやすく低価格な配送サービスを目指して独自の「配送サービス」を2020年にスタートし、これまで順次対応エリアを拡大してきた。大型で配送料金が高い商品のほか、洗剤などの日用品、ペット用品のまとめ買いにも活用されている。そして今回、滋賀県が新たに対象エリアとして加わり20都道府県での受け付けを開始した。配送プランは、顧客の用途に応じて二つのプランを用意している。レギュラープランは、主に個人向けのプラン。コメリで購入した商品（上限5梱包）を指定の届け先へ受付の翌日から3日以内に配送する。配送料金は1100円から。オプションサービスとして、配送日時の指定や商品の開梱・組立・設置のサービスも提供する。また、レギュラープランでは運べないような大きさの商品や重量物の大口商品には、プロ向けプランを用意している。受付の翌日から7日以内に配送する。積載物は、最長6.0m、最大積載量4.0tまで。価格は4400円から（積載量・配送距離によって異なる）。