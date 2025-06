上新電機、阪神タイガース選手会が発案したチャリティー企画をサポート

上新電機が4年連続でチャリティー企画

上新電機は5月30日に、阪神タイガース選手会の発案によるチャリティー企画「Family with Tigers Day」に賛同して、4年連続で企画をサポートすることを発表した。「Family with Tigers Day」は、阪神タイガースの選手会と球団が話し合って、将来を担う子どもたちとその家族が阪神タイガースの試合をきっかけに笑顔あふれる毎日を送ってもらいたいという想いから、2022年より実施されているチャリティーイベント。対象となる試合の終了後に、監督・コーチ・選手が着用した限定ユニフォームをサイン入りでチャリティーオークションに出品し、収益金(一部経費を除く)は子育て支援団体への寄付を予定している。また、「Family with Tigers Day」グッズも販売され、売上金の一部が同様に寄付される。「Family with Tigers Day」の対象となるのは、以下の3試合。○7月29日:阪神タイガース対広島東洋カープ戦(阪神甲子園球場)○7月30日:阪神タイガース対広島東洋カープ戦(阪神甲子園球場)○7月31日:阪神タイガース対広島東洋カープ戦(阪神甲子園球場)また、7月29日の阪神タイガース対広島東洋カープ戦(阪神甲子園球場)、8月9日の阪神タイガース対広島東洋カープ戦(京セラドーム大阪)、8月10日の阪神タイガース対広島東洋カープ戦(京セラドーム大阪)には、上新電機のCMキャラクターであるNMB48のメンバーが、試合前の始球式に登場する。7月29日の試合に登場するのは川上千尋さん、8月9日の試合に登場するのは塩月希依音さん、8月10日の試合に登場するのは小嶋花梨さん。今回の「Family with Tigers Day」ユニフォームは、灯りのような「優しさ」「暖かみ」を持つ家族をイエローアイボリー色で表現し、親から子へタイガースや野球の伝統・文化をつないでいくきっかけとなってほしいとの想いを込めてデザインされている。