【今週のニュースまとめ】北陸初のイケアに注目！ 2025年の休み・連休も

【今週のニュースダイジェスト】 12月13~19日の期間、「BCN+R」で注目を集めたのは、北陸地方で初の「IKEAポップアップストア in 福井」について取り上げた記事だった。また、2025年の休み・連休に関連した記事も読まれた。「おざなり」と「なおざり」、お手軽パーティー料理、「dポイント」の有効期限がテーマの記事も関心が高かった。イケア・ジャパンは、北陸地方で初めてとなる「IKEAポップアップストア in 福井」を福井市にあるラブリーパートナー・エルパで2025年2月6日~3月9日まで期間限定でオープンする。営業時間は10~20時。IKEAポップアップストアでは、イケアが展開する約9500商品の中から、優れたデザインや機能性、サステナビリティ、高品質を兼ね備えた商品を厳選して販売している。「IKEAポップアップストア in 福井」では、定番人気商品など180点以上を販売する。予定を立てるうえで押さえておきたいのが、ゴールデンウィーク(GW)やお盆休みなど、休日や祝日のスケジュール。2025年は、計19日の祝日・休日が設定されており、24年よりも2日間少ないため、あらかじめ把握しておこう。25年の休みをしっかりと把握しておくことで、有意義な時間を過ごすための計画を立てられる。特に、連休を活用して旅行や趣味の時間を充実させるには、事前の計画が重要だ。心身ともにリフレッシュする機会を作るためにも、まずは25年のカレンダーを確認し、どの日が休日なのかをしっかりと確認してみてはいかがだろうか。「“おざなり”にするなよ」「“なおざり”にするなよ」というように、日常生活や仕事で使うことのある二つの言葉。それぞれの発音が似ているため、「どういう意味なんだろう」「どっちが正しい言い方なのか分からない」など、よく分からずに使っている人も多いのではないだろうか。「おざなり」は、漢字で「御座形」や「御座成り」と表し、“御座”とは「御座敷遊び」のことを指す。「なおざり」は、漢字で「等閑」と表し、“そのまま”という意味の「なほ(直)」と、“しない”という意味の「せざり」を組み合わせたのが語源といわれている。「おざなり」も「なおざり」も“いい加減”という意味においては同じだが、それぞれの大きな違いは「“いい加減”であっても、何かしらの“行動”を起こしているか」という点だ。(フリーライター・井原亘)【拝啓、徳島より40】2024年も残すところあと数週間。年末に向けて慌ただしい日々が続く一方で、忘年会にクリスマス、お正月と、楽しみなことも多い季節ですね。そしてパーティーといえば、そう、タコパ!以前、素人でもおいしいたこ焼きが作れると話題の「スーパー炎たこ」を紹介しましたが、このたこ焼き機、たこ焼き以外にもできることがたくさんあるんです!炎たこでつくることができるパーティー料理は、「シュウマイ」「アヒージョ」「ベビーカステラ」など。年末はタコパの開催に合わせて何をつくろうか、今からワクワクしています。あまりにも使い勝手がいいので、関東の実家にも常備しようかと計画中。スーパー炎たこブームは来年に向けて、まだまだ続きそうです。(フリーライター・甲斐イアン)NTTドコモは、「dポイントクラブ」のサービス内容の一部を2025年7月から順次変更すると発表した。共通ポイント「dポイント」の有効期限も見直し、実質的に無期限とする。dポイント(通常)の有効期限について、これまでは「獲得したポイントごとに獲得月から48カ月後の月末まで」だったところ、25年10月(予定)から、「最後にポイントを利用(ためる・つかう)した日から12カ月後まで」に変更する。よって、頻繁にdポイントを獲得・利用している人にとっては有効期限は実質的になくなり、使い勝手が高まる。