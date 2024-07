「TOKYU CARDスマート払い」　東急ストア・プレッセ全店で導入

「TOKYU CARD スマート払い」の利用イメージ

決済だけで「TOKYU POINT」と「楽天ポイント」がたまる

東急、東急ストア、東急カードは7月18日に、スマートフォンを提示することでカードレスでのクレジットカード決済を可能にする「TOKYU CARD スマート払い」のサービスを、東急ストアが展開するスーパーマーケット「東急ストア」「プレッセ」で導入しているデジタルサービス「TOKYU POINT CARD on LINE」に搭載して、提供を開始する。「TOKYU CARD スマート払い」は、2022年5月から「東急ストア」「プレッセ」で導入している、スマートフォン上の「LINE」アプリからコードを提示することによって、東急グループの共通ポイント「TOKYU POINT」と楽天ポイントをダブルで貯められるサービス「TOKYU POINT CARD on LINE」に、東急カードが発行しているクレジットカード「TOKYU CARD」を登録することで、2つのポイント取得に加えてクレジットカード決済までを一度のスキャンで完結できるサービス。提供対象は、東急カードが発行するクレジットカード「TOKYU CARD」の会員で、利用可能店舗は「東急ストア」「プレッセ」「東急ストアフードステーション」「フレル」「toks」で、「東急ストア」のテナント・専門店(一部を除く)でも使える。なお、「LAWSON+toks」と「東急ストア ネットスーパー」は対象外となる。「TOKYU CARD スマート払い」の導入によって、従来は来店客がレジにて行っていた「ポイントカードの提示」と「決済のためのクレジットカードの提示」という手間をなくし、カードレスでスマートな購買体験の実現を目指す。あわせて、レジスタッフによる精算オペレーションの簡略化・短縮化を通じて、従業員体験や生産性の向上を図る。さらに、「TOKYU POINT CARD on LINE」の利用範囲を拡充して、これまでは非対応だった東急ストアのテナント・専門店(一部を除く)でも利用できるようにすることで、来店客の利便性をさらに向上する。